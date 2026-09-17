В Сети за мат захейтили жениха дочери Успенской: «Мама Люба выгнала его»

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Первый канал

Возлюбленный Татьяны Плаксиной Артем Москвин не сдержался в общении с подписчиками.

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Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, и искусствовед Артем Москвин готовятся к свадьбе. Влюбленные не скрывают своих чувств и уже строят совместные планы на будущее. И разница в возрасте в 14 лет совершенно не смущает новоявленных жениха и невесту.

Артем Москвин – хейтерам: «Только кретины этого не понимают»

Однако не все идет гладко: поклонников Татьяны начали тревожить регулярные прямые эфиры, которые ведет пара. В одной из записей Артем Москвин крайне резко высказался в адрес хейтеров.

Прежде всего, он обрушился с критикой на тех, кто пытается отговорить Татьяну от замужества, и назвал их дешевками. Причем это было самое мягкое из его выражений.

Особенно раздражают Москвина комментарии о том, что он слишком простой для звездной наследницы.

«Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают», — вспылил Артем Москвин.

«Я таких много видела в определенных медицинских заведениях закрытого вида»

Реакция зрителей не заставила себя ждать: подписчики были шокированы и оставляли комментарии вроде: «Боже, что он несет?!». Приводим для вас некоторые из них.

Ирина Ж: «Первая серия... Продолжение следует».

Светлана: «Высокие отношения».

Светлана Ульянова: «Два сапога - пара».

Татьяна Плаксина и Артем Москвин. Фото: соцсети

Гость 1539: «Все, народ, расходимся. Мама Люба выгнала его».

Гость 1218: «Лучше бы Люба выбрала мужа для дочери из Израиля. Там много одиноких и совсем не старых мужчин, которым нужна женщина для жизни и не важен её статус.

Они не репатрианты, а истинные израильтяне. Некоторые выглядят немного отстранёнными от жизни и несчастливыми, но не глупыми, похожими на легендарного математика Перельмана, отказавшегося от миллиона долларов и живущего в нищете».

Гость 1217: «Понял, что это тот случай, когда можно будет жить на деньги тещи, вот и бесится от правды».

Гость1205: «Защищается. И правильно делает. Посмотрите, что пишут в комментариях!!! Говорят обычно про школьный буллинг. А здесь налицо взрослый буллинг. Артем, ты прав. Защищай Таню и себя! Вы замечательные!».

Гость 1116: «Интеллигентом он не кажется. Но хваткий до жути».

Гость 1049: «Он точно искусствовед? Я таких много видела в определенных медицинских заведениях закрытого вида».

Гость 1103: «Мама Люба, давай! Отгоняй его, отгоняй!».

А что вы думаете об этой яркой паре? Делитесь в комментариях!

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