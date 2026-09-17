В Сети за мат захейтили жениха дочери Успенской: «Мама Люба выгнала его»

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, и искусствовед Артем Москвин готовятся к свадьбе. Влюбленные не скрывают своих чувств и уже строят совместные планы на будущее. И разница в возрасте в 14 лет совершенно не смущает новоявленных жениха и невесту.

Артем Москвин – хейтерам: «Только кретины этого не понимают»

Однако не все идет гладко: поклонников Татьяны начали тревожить регулярные прямые эфиры, которые ведет пара. В одной из записей Артем Москвин крайне резко высказался в адрес хейтеров.

Прежде всего, он обрушился с критикой на тех, кто пытается отговорить Татьяну от замужества, и назвал их дешевками. Причем это было самое мягкое из его выражений.

Особенно раздражают Москвина комментарии о том, что он слишком простой для звездной наследницы.

«Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают», — вспылил Артем Москвин.

«Я таких много видела в определенных медицинских заведениях закрытого вида»

Реакция зрителей не заставила себя ждать: подписчики были шокированы и оставляли комментарии вроде: «Боже, что он несет?!». Приводим для вас некоторые из них.

Ирина Ж: «Первая серия... Продолжение следует».

Светлана: «Высокие отношения».

Светлана Ульянова: «Два сапога - пара».