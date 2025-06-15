В Сети всплыло фото 90-летней Софи Лорен без макияжа

Начнем с контекста: летнее фото испугавшей некоторых Софи Лорен попало в интернет после встречи актрисы с земляком Аль Бано (Альбано Карризи) - эстрадным певцом, которого прославили хиты Felicita и Libertad, исполненные в дуэте с Роминой Пауэр.

На том изображении дедушка Альбано, которому 82, выглядит ровесником Лорен, которая в красивом платке и с тонкой ниточкой бровей принимает гостя у себя дома.

Образ Софи по-прежнему идеален и по-итальянски безупречен: белая блуза, спокойный кардиган, стильные брюки, шелковый платок и нитка жемчуга на шее. Актриса, несмотря на почтенный возраст, бодра, улыбается и прекрасно выглядит.

Судя по всему, выложил снимки и провел Карризи к землячке швейцарский бизнесмен и коллекционер Даниэль Изели - он тоже есть на фото: держит левую руку «золушки из Неаполя» и заливисто смеется.

- Встреча продлилась около двух часов - наполненных теплом, глубоким уважением и драгоценными воспоминаниями о совместных моментах, - сообщил потом Изели, чтобы никто не волновался за здоровье Софи. - За чашкой кофе мы смеялись, разговаривали и предавались воспоминаниям.

Гостям на память актриса подписала совместные фото, сделанные когда-то в родном для нее Риме. А потом сделанные на телефон снимки попали в интернет.

Говорят, Аль Бано пришел в ярость, потому что был уверен в приватности встречи и не хотел, чтобы домашний облик актрисы был опубличен. Но вышло как вышло. Что теперь возмущаться? Ничего безобразного эти фото не показывают.

Величайшая звезда