В Сети всплыло фото 90-летней Софи Лорен без макияжа

Коллективное бессознательное привыкло помнить красивых именно красивыми. Потому и взбудоражилась общественность, когда домашнее фото Софи Лорен без макияжа и с платком на голове просочилось в Сеть.
«Не может быть! Что с ней стало?» Ничего не стало, актрисе и певице в этом году исполняется 91 год, она красиво стареет без пластического уродства и обезображивающего макияжа, живя в живописной Швейцарии.
Чем еще живет знаменитая итальянская дива, обладательница «Оскара», и где можно увидеть ее последнюю работу, напоминает «Телепрограмма».
Встреча друзей
Дружеские посиделки: певец Аль Бано, актриса Софи Лорен и коллекционер Даниэль Изели. Фото: Iseli Collection
Начнем с контекста: летнее фото испугавшей некоторых Софи Лорен попало в интернет после встречи актрисы с земляком Аль Бано (Альбано Карризи) - эстрадным певцом, которого прославили хиты Felicita и Libertad, исполненные в дуэте с Роминой Пауэр.
На том изображении дедушка Альбано, которому 82, выглядит ровесником Лорен, которая в красивом платке и с тонкой ниточкой бровей принимает гостя у себя дома.
Образ Софи по-прежнему идеален и по-итальянски безупречен: белая блуза, спокойный кардиган, стильные брюки, шелковый платок и нитка жемчуга на шее. Актриса, несмотря на почтенный возраст, бодра, улыбается и прекрасно выглядит.
Судя по всему, выложил снимки и провел Карризи к землячке швейцарский бизнесмен и коллекционер Даниэль Изели - он тоже есть на фото: держит левую руку «золушки из Неаполя» и заливисто смеется.
- Встреча продлилась около двух часов - наполненных теплом, глубоким уважением и драгоценными воспоминаниями о совместных моментах, - сообщил потом Изели, чтобы никто не волновался за здоровье Софи. - За чашкой кофе мы смеялись, разговаривали и предавались воспоминаниям.
Гостям на память актриса подписала совместные фото, сделанные когда-то в родном для нее Риме. А потом сделанные на телефон снимки попали в интернет.
Говорят, Аль Бано пришел в ярость, потому что был уверен в приватности встречи и не хотел, чтобы домашний облик актрисы был опубличен. Но вышло как вышло. Что теперь возмущаться? Ничего безобразного эти фото не показывают.
Величайшая звезда
Софи сыграла главную роль в фильме своего сына Эдоардо Понти «Вся жизнь впереди» (2020). Фото: кадр из фильма
Да, в 90 лет Лорен заслужила покой - живет, несмотря на наличие недвижимости в США, где строила карьеру, и Италии, где родилась и выросла, в своем доме в Швейцарии, на берегу Женевского озера, и редко выходит.
На свежих фото видно, что в гостиной Софи постелен ковер, чтобы можно было спокойно ходить босиком, а столики и комод заняты фотографиями близких - сыновей Карло и Эдоардо (врачи прочили бесплодие, а звезде в итоге пришлось пережить даже два выкидыша), внуков и внучек.
А еще мужа, продюсера Карло Понти, который умер в 2007 году. На стенах - портреты артистки, запечатлевшие пик эталонной формы Лорен. Той, которую любят до сих пор.
Мир знает актрису, входящую в топ голливудских рейтингов величайших звезд за всю историю кино, по ретрокартинам «Подсолнухи», «Брак по-итальянски», «Необычный день» и многим другим.
Но снималась Лорен и совсем недавно: в ноябре 2020 года на платформе Netflix вышел фильм «Вся жизнь впереди» 18+, в котором Софи Лорен сыграла главную роль - мадам Розы, пережившей холокост.
Эта работа стала для актрисы первой после долгого перерыва: в течение последних десяти лет она снималась только в рекламных роликах. Режиссером фильма стал сын звезды Эдоардо Понти.
Можно долго выискивать в интернете и перебирать ЗОЖ-стратегии (наивно полагая, что при их помощи можно дожить до 100 лет) и цитаты известных людей про то, как оставаться в великолепной форме, но все это суета сует и чаще всего лукавство. Истина проста: как человек живет, так он и выглядит.
Пример Софи Лорен тому подтверждение - актриса всегда старалась питаться вкусно и насыщенно (а как еще можно на солнышке в Италии?!), любила много овощей и фруктов, иногда устраивала разгрузочные дни и много внимания уделяла сну. Вот и результат.
- Всему, что имею, я обязана спагетти, - лишь отчасти шутила итальянка, которую даже Ватикан в виде исключения разрешил клонировать.
Пару лет назад Софи неудачно упала в собственной квартире, сломав бедро (каноническая «пенсионная» травма).
Операция прошла успешно, пришлось разве что перенести поездку в Бари, где артистке должны были вручать очередной почетный знак и ресторан, названный в ее честь, - три других находятся в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино. После выхода из больницы актриса поблагодарила всех, кто переживал.
- Я благодарю каждого за любовь, которую люди проявляют ко мне, - сообщила она. - Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе период отдыха.