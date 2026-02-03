В Сети ополчились на Серегу после его участия в шоу "Выжить в Стамбуле": "Не зря, получается, его три раза жены бросили"

На канале ТНТ продолжается показ проекта "Выжить в Стамбуле". После малых испытаний шоу покинул рэпер Серега.

В первом раунде участникам нужно было последовательно открыть фишки от 1 до 15. Во втором в задачи игроков входило как можно дольше удержать щит.

Коучу и военному пенсионеру Леониду Вахитову, по всей видимости, помогли его тренировки и правильный психологический настрой. Он одержал победу и на первом этапе. После окончания малых испытаний соперники пожали друг другу руки.

Как Мария Горбань заплакала из-за Сереги

Узнав о проигрыше Сереги, телеведущая Мария Горбань не сдержала слез. По всей видимости, ей нравился рэпер. Она видела в нем брутального харизматичного мужчину. Возникает ощущение, что Марии вообще импонирует такой мужской типаж – тот, кто стукнет кулаком по столу и озвучит свое решение.

После ухода Сереги она сказала, что певец многое делал для лагеря. Мария явно находится в расстроенных чувствах.

Зато веселится и ликует наш народ, то есть народная команда. Они перебрались на виллу, и до нового тяжелого испытания точно будут жить как у Христа за пазухой.

Алена Блин пока не подружилась ни с кем из "народников". Из них не получится выстроить и коалиции. Так что на проекте Алена держится как независимый игрок.

Кстати, в Сети у зрителей разное отношение к Алене Блин. Кто-то считает, что без нее шоу было бы неинтересным, а другие испытывают к ней негативные чувства. А что наши пользователи Интернета думают о том же Сереге, Марии Горбань и других участниках проекта? Давайте заглянем в комментарии.

"Почему мужики должны решать за тебя, как тебе играть?"

Рина: "Меня удивила позиция Маши Горбань. Она что замуж вышла в проекте? Ее эта фраза: "Пусть мужики решают"… Если бы в проект пришли парами муж с женой или девушка с парнем и позиция девушки была такая, то окей. Ее право, что все мужчина решает, а она идет за ним.

Но тут то-что? Что за приспособленческая позиция в группе людей, где каждый человек пришел играть сам за себя и является отдельной боевой единицей в игре? Зачем ты вообще идешь играть, если даже не пытаешься быть участником, а только приспосабливаешься, чтобы тупо проплыть по течению, и почему мужики должны решать за тебя, как тебе играть?"

Филиппчик: "Тоже резануло.... А главное - Мага такой: мы с мужиками обсудим еще, кого из народных выключить. То есть ни ее, ни Мию в расчет не берут вообще. Как я рада, что в четвертом выпуске обломали их всех".

Жанна_С: "Хоть и не очень нравится команда "народников", но респект им, что не прогнулись под Блин...Возможно пока".

ЕвЖене4ка: "Не говоря уже о моральном аспекте, поражает, что людям из народа было не к чести лагерь отстроить. Даже инструменты не соизволили собрать. Нежные ручки боялись поранить? А звезды уже который сезон пытаются место привести в приличный вид.

Как минимум, нашли инструменты по кустам, навели порядок в домике, гамак и умывальник повесили. А "народники" вообще не парились".

Jelannaya: "Даааа, товарищи, убеждаюсь уже который сезон подряд в том, что если в шоу участвует ваш кумир - не надо его смотреть. Любила Серегу с детства, знаю все песни, а сейчас что? Очень разочарована.

Оказался высокомерным, эгоистичным, глупым, с нарциссическим расстройством и огромным самомнением. Обидно".