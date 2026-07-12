«Уклонист» против «потеря потерь»: как Данила Козловский и Виталий Гогунский отвечают на иски бывших

Козловскому «подкозлила» экс-подруга...

40-летний актер Данила Козловский получил иск от 38-летней артистки и модели Ольги Зуевой на установление алиментов на их 6-летнюю дочь Оду-Валентину. В соцсетях тут же приговорили актера: «Уклонист!» Однако как удалось выяснить «Телепрограмме», дело не в этом. До мая 2026-го Козловский исправно переводил деньги на содержание ребенка, но конкретная сумма не была зафиксирована ни в алиментном, ни в каком другом соглашении. И вот 5 мая, за сутки до рождения второго ребенка у Козловского (сына от актрисы Оксаны Акиньшиной), адвокат Ольги Зуевой подает в суд исковое заявление «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего». Как нам объяснили адвокаты, шаг грамотный по нескольким причинам.

Во-первых, иск Зуевой подан до рождения второго ребенка у Козловского. По закону фиксированная сумма алиментов на одного ребенка составляет 1/4 от всех доходов ответчика (то есть 25%). В случае с Козловским алименты могут составить и 1 млн руб. в месяц, и 5 млн руб. - зависит от количества спектаклей и съемок. На двоих детей взыскивается 1/3 от всех доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка, на трех и более - половина.

В итоге сейчас суд зафиксирует сумму алиментов на дочь Зуевой в размере 1/4 дохода отца. Чтобы Козловскому добиться их уменьшения до 1/3 дохода, Акиньшиной тоже нужно будет подать на алименты (то, что она замужем за Козловским и живет с ним, не помеха), после чего актер сможет обратиться в суд с иском об уменьшении доли на первого ребенка. Все это займет немало времени, а Зуева в выигрыше - примерно полгода она будет получать максимальный размер алиментов.

Во-вторых, Зуевой выгодно судиться в Москве, а не в Нью-Йорке, где она живет с дочерью. Если бы женщина подала иск в США, то исполнять решение американского суда в РФ пришлось бы через небыструю процедуру признания. Проще сразу получить нужное решение в Москве, чтобы приставы удерживали процент с доходов отца и переводили деньги на счет дочери. К тому же с решением американского суда Зуева получила бы меньший процент алиментов, чем в Москве. По законам штата Нью-Йорк на одного ребенка родитель должен отдавать 17% дохода, а при появлении второго ребенка этот размер снижается почти вдвое.

По-видимому, Зуева, узнав о скором рождении ребенка у Козловского, испугалась, что он станет меньше помогать им с дочкой. Возможно, свою роль сыграла женская обида: Козловский так и не женился на Зуевой и бросил ее, влюбившись в Акиньшину.

На момент беременности Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях уже пять лет, жили вместе в его квартире в Москве. Но рожать Ольга захотела в Америке, где жила со студенчества. После родов Зуева с дочкой решила остаться в Нью-Йорке, а Козловский переезжать не захотел - навещал дочь и ее маму в свободное время от съемок и спектаклей в России, то есть редко. Оде-Валентине не было и года, когда Козловский начал строить отношения с Акиньшиной и порвал с Зуевой. Сейчас актер навещает дочь за границей несколько раз в год.

Оспаривать иск по установлению алиментов актер не стал. Заявленные требования будут рассмотрены мировым судьей в порядке приказного производства. Так происходит, когда не нужно устанавливать или оспаривать отцовство, привлекать других лиц к процессу.

..а Гогунский для дочери - «потеря потерь»

47-летний актер и певец Виталий Гогунский спорит насчет размера алиментов для своей дочери, которая давно популярнее отца. 16-летняя блогер и певица Милана Стар (она же Милана Маирко, девочка носит фамилию мамы) с папой не виделась 9 лет. Недавно Виталий наговорил в интервью глупостей об отношениях между мужчинами и женщинами. Когда Милану попросили это прокомментировать, девочка ответила цитатой из сериала «Универ», где персонаж ее отца, придурковатый Кузя, то и дело говорит: «Потеря потерь».

Девочка так объясняла конфликт с папой: «Я сама его заблокировала, мама просила меня этого не делать. Если мы и переписывались, то я получала не слова поддержки, а упреки: вот у тебя маникюр, ботинки не те… Последней каплей стало сообщение: «Милана, у тебя так все плохо без меня, возвращайся ко мне». А у меня все хорошо!»

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись семь лет назад. Виталий успел еще раз жениться и развестись. А Ирина направила все силы на развитие карьеры дочери. Виталий считает, что это он раскрутил Милану: водил дочку в музыкальную школу Аллы Пугачевой, где Михаил Гребенщиков написал ее первый хит «Малявка». Детский хит рвал чарты в 2017 году. Но через год случился развод, и звезду из дочери сделала уже мама.

Все эти годы между экс-супругами возникали споры из-за долгов Виталия по алиментам, который испытывал трудности с заработками. В начале 2026 года Ирина Маирко подала иск к Гогунскому - о взыскании задолженности в 9 млн руб. и об изменении размера алиментов. Сейчас актер обязан платить 1/4 от всех доходов. Но, по словам Маирко, экс-супруг перечисляет то 50 тыс. руб., то 25 тыс. руб., то вообще ничего.

Адвокат Маирко Анна Фролова рассказала, что Ирина требует через суд установить реальные доходы Гогунского. Понятно же, что популярный человек не может зарабатывать настолько мало, что четверть его доходов за месяц - это максимум 50 тыс. руб. К тому же в интервью актер хвастался, что меньше 10 млн не зарабатывает. Процесс в разгаре, следующее заседание суда назначено на 15 июля. Напомним, что алименты платят до достижения ребенком 18 лет, то есть бегать от выплат Гогунскому осталось меньше двух лет.

Тем временем Милана на свои гонорары купила квартиру в новостройке - с прицелом на будущее. А еще раньше Ирина с дочерью приобрели таунхаус в Подмосковье, куда и переехали. Справились без Гогунского.

Актер свою позицию по выплате алиментов обычно оправдывает так: мол, при разводе он оставил жене и дочке двушку стоимостью 20 млн руб. Правда, он не уточняет, что это было совместно нажитое имущество, а значит, он оставил бывшей жене только половину квартиры - остальная часть и так ей принадлежала.