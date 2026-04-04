У Киркорова пудель, а Гришаева забрала из приюта чихуахуа

Филипп и Леонардо
Певец Филипп Киркоров на днях купил карликового пуделя за 1,2 млн руб. (стандартная цена за эту породу с хорошей родословной). Малыш получил имя Леонардо и персональную страницу в соцсети. В прошлом году у певца умер его друг - белый шпиц Хари, который прожил в доме Киркорова 16 лет. Филипп Киркоров делится первыми эмоциями о новом друге:
"Это не просто собака - это произведение искусства! Посмотрите на эти пропорции, на эту мордочку, на эту походку. Он такой крошечный, что кажется, будто сделан из фарфора. Но при этом живой, энергичный, любопытный".
Юля и Рита
Фото: личная страница Юлии Меньшовой в социальной сети
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в марте исполнила свою мечту длиной в 20 лет - привезла домой щенка. На фото с Юлией - 3-месячная Рита. Это щенок породы веймаранер (или веймарская легавая). Порода отличается добродушным нравом и уравновешенностью, предана человеку, искренне любит всю семью хозяина и нуждается в постоянном контакте с ним. Меньшова умиляется: она вышла из дома на пару часов на запись подкаста, а Рита уже грустит в обнимку с ее тапкой. Юлия теперь постоянно публикует кадры Риты и цитаты великих о собаках:
"Так выглядит абсолютное и полное счастье. Как писал Януш Леон Вишневский, «Боже, помоги мне быть таким, каким меня считает моя собака".
Меньшова долго советовалась с подписчиками, прежде чем завести щенка.
"Я вся в пеленках, игрушках и чтении рекомендаций по воспитанию и здоровью. Ну и в целом каждую минуту хочется зацеловывать эту шелковую мордашку", - радуется актриса.
Нонна и Фредди
Фото: личная страница Нонны Гришаевой в социальной сети
Нонна Гришаева в этом году забрала домой из приюта для бездомных животных чихуахуа по кличке Фредди. Неизвестные выбросили щенка из машины прямо на трассе - по счастливой случайности он не оказался под колесами фуры, водитель успел затормозить, подобрал собачку и отвез в приют, с которым сотрудничает Гришаева. Оттуда актриса и забрала Фредди к себе. Актриса удивляется, что Фредди оказался ласковым и спокойным, что для породы чихуахуа - большая редкость. Старожил семьи такса Петруша встретил малыша Фредди настороженно, но в целом дружелюбно. В доме Гришаевой уже живут две кошки и три собаки - все когда-то были бездомные. А теперь залюблены хозяйкой.
Денис и Фокс
Фото: личная страница Дениса Клявера в социальной сети
Младший сын певца Дениса Клявера нашел на улице бездомного пса. Родители разрешили Даниэлю оставить щенка дома. Назвали Фоксом и долго думали, сколько же пород в нем намешано. Денис шутил: полюбили друг друга корги и овчарка. Но в итоге Клявер сделал вывод:
"Знакомьтесь, это двортерьер. Он такой чудесный!"
Фокс выбрал хозяином Дениса, но и Даниэля очень любит. Певец давно помогает бездомным животным, посещает приюты, вот и сын растет таким же участливым, а родители его поддерживают. Фокс в звездном доме быстро освоился, ведет себя раскованно, но вежливо и осмотрительно.