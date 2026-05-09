У Безрукова дед был контрразведчиком, а у Гришаевой – военным летчиком

В День Победы вспоминаем героев, благодаря которым мы сегодня живем. В главный праздник страны по традиции проходит акция «Бессмертный полк». Заглянули в фотоальбомы звезд, которые рассказали о своих легендарных родственниках.

- Мой дедуля Сережа - Сергей Степанович Безруков - был контрразведчиком. Я его не застал - он умер за год до того, как я родился. Дедулю Мишу (по маминой линии) - Михаила Ивановича Сурова - помню очень хорошо. Он служил в моторазведке при танковом батальоне. Все мое детство в Лысково, на Волге, прошло с дедом - все летние каникулы проводил у бабушки с дедушкой. Помню какие-то рассказы о войне, но я заметил, что все ветераны неохотно рассказывают о войне. Это тяжелые воспоминания. Никто не бахвалится, не говорит о том, сколько он там врага положил, про все боевые ситуации рассказывают неохотно, потому что война - дело страшное. И тем не менее какие-то рассказы я помню.

Дед, конечно, герой, он в 19 лет пошел на фронт, окончил курсы мотоциклистов, воевал на Курской дуге и в Кенигсберге, там у него было тяжелое ранение. У него есть медаль «За взятие Кенигсберга», и там он закончил свой боевой путь. Ему было 19 лет - мальчишка совсем. Но когда мне дали его боевой листок - и я прочитал выписку того, за что он получил награду, что конкретно сделал. Он забросал гранатами дзот, ворвался туда, развернул пулемет - и по немцам врезал. Один. И ты понимаешь, что дед у меня - герой. День Победы всегда - самый светлый праздник на века.