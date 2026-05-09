У Безрукова дед был контрразведчиком, а у Гришаевой – военным летчиком

В День Победы вспоминаем героев, благодаря которым мы сегодня живем. В главный праздник страны по традиции проходит акция «Бессмертный полк». Заглянули в фотоальбомы звезд, которые рассказали о своих легендарных родственниках.
Сергей Безруков, актер:
- Мой дедуля Сережа - Сергей Степанович Безруков - был контрразведчиком. Я его не застал - он умер за год до того, как я родился. Дедулю Мишу (по маминой линии) - Михаила Ивановича Сурова - помню очень хорошо. Он служил в моторазведке при танковом батальоне. Все мое детство в Лысково, на Волге, прошло с дедом - все летние каникулы проводил у бабушки с дедушкой. Помню какие-то рассказы о войне, но я заметил, что все ветераны неохотно рассказывают о войне. Это тяжелые воспоминания. Никто не бахвалится, не говорит о том, сколько он там врага положил, про все боевые ситуации рассказывают неохотно, потому что война - дело страшное. И тем не менее какие-то рассказы я помню.
Дед, конечно, герой, он в 19 лет пошел на фронт, окончил курсы мотоциклистов, воевал на Курской дуге и в Кенигсберге, там у него было тяжелое ранение. У него есть медаль «За взятие Кенигсберга», и там он закончил свой боевой путь. Ему было 19 лет - мальчишка совсем. Но когда мне дали его боевой листок - и я прочитал выписку того, за что он получил награду, что конкретно сделал. Он забросал гранатами дзот, ворвался туда, развернул пулемет - и по немцам врезал. Один. И ты понимаешь, что дед у меня - герой. День Победы всегда - самый светлый праздник на века.
Нонна Гришаева, актриса:
- Мой дедушка Евгений Казанский прошел всю войну, был военным летчиком. У него был такой выходной парадный пиджак, и он весь был в орденах.
Но я помню, он особенно гордился орденом Великой Отечественной войны II степени. Дедушка был очень добрым, ироничным, с прекрасным чувством юмора. Рассказывал, как они дразнили немецких летчиков - когда они летели на одной высоте, видели друг друга, и немецкий летчик показывал ему: «Я тебя сейчас...». А дед ему показывал дулю и уходил вниз, и немец ничего уже не мог с ним сделать… Вечная память всем павшим... Спасибо моему деду Евгению Казанскому, дошедшему до Берлина, за Победу!
Николай Басков, певец:
- Мой дедушка, отец моей мамы Николай Николаевич Еременко,служил в артиллерийском полку, участвовал в боях на Гомельском, Брянском направлениях и оборонительных боях под Москвой. Прошел всю войну до Берлина. У него есть высшая награда советского времени - орден Красной Звезды. Дед у меня был офицером, закончил службу в звании полковника. Меня часто спрашивают: есть ли у вас талисман? Семейная реликвия перешла мне от деда. Он был атеистом, но, когда уходил на фронт, бабушка тайком зашила в его форму маленький православный крестик. Поскольку дед вернулся с войны живым, бабушка считала, что крестик уберег его от смерти. Этот крестик до сих пор хранится у моих родителей. Это наш семейный талисман, который будет передаваться из поколения в поколение.
Оксана Федорова, телеведущая, певица:
- Мой прадед Васильев Михаил Григорьевич прошел всю войну и блокаду, сформировал из рабочих Ижорского завода батальон, защищавший Пулковские высоты на подступах к Ленинграду. Дважды контужен, награжден множеством орденов, в том числе и орденом Ленина. В послевоенные годы его послали в Псков, где он был начальником Псковской милиции. Мой дед Куликов Алексей Трофимович, во время войны ему было 15 лет, был курсантом Ленинградского артиллерийского училища - первый выпуск. Потом служил в парашютно-десантном полку.
Алсу, певица:
- Великая Победа - священный праздник для каждой семьи, наполненный светлой памятью и безграничной благодарностью нашим героям. Спасибо за то, что подарили нам жизнь и право дать жизнь нашим детям. «Бессмертный полк» нашей семьи. Мой дедушка Салахов Исхак Салахович прошел всю войну и посвятил свою жизнь армии. Наша бабуля Соколова (Вайс) Мина Лазаревна встретила Победу в Австрии. Мы помним и передадим память о вашем подвиге нашим детям и внукам. Наши герои живы, пока жива память о них. Низкий поклон нашим ветеранам.
Какое счастье для моих девочек, что они застали при жизни нашу бабулю Мину, нашего героя! Сколько же в ней было жизни, радости, силы и оптимизма, несмотря на все ужасы войны, потери и трагедии, которые ей пришлось пережить. Ее с нами нет уже десять лет. Она всегда особенно трепетно ждала именно этот День, так внимательно смотрела парад и рассказывала истории о том времени… со слезами на глазах. Спасибо за все. Мы безумно скучаем…