"Ты фанерщица": концерт Славы в Пензе закончился слезами

Одни говорят, что артистка была нетрезва и пела под фанеру, другие — что это спланированная травля. Сама исполнительница теперь рыдает и намекает на суицид.

Что случилось в Пензе

По словам очевидцев, Слава всю дорогу выступала под фонограмму, а когда пыталась петь живьем — не попадала в ноты. Часть зала взбесилась.

Женщины кричали "ты фанерщица!", требовали вернуть деньги за билеты и даже вызвали полицию прямо на площадку.

Одна из фанаток, явно на кураже, попыталась выскочить на сцену, но ее сбросили охранники. Кадры с этим инцидентом разлетелись по Сети. Но ни одного видео с "жутким звуком" или пьяными выходками самой певицы пока не появилось.

Версия Славы: "Это была акция против меня"

Сама артистка объяснила происходящее иначе. По ее словам, группа агрессивных зрителей устроила настоящую провокацию.

"Эти люди собрали свою банду и стали требовать вернуть деньги за билеты. Я сказала — хорошо, это мой последний концерт в туре, я болею и не слышу, что пою, возможно вы и правы. Мы вернем вам деньги сразу с нашего кэша. Но их это не устроило, потому что деньги должен возвращать "Кассир ру". Понятно, почему их не устроило. Это была определенная акция против меня", — заявила певица.

Слава утверждает, что вышла на сцену несмотря на болезнь, только чтобы не платить штраф в 2 миллиона за отмену концерта. Хотела порадовать зрителей, а получила травлю.

Слезы и отчаяние

После концерта Слава не сдерживала эмоций. Она плачет. Певица чувствует себя униженной и раздавленной.