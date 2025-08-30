Трусова вышла на работу после родов, а Галич с новорожденной дочкой переехала в загородный дом

В конце лета сразу в трех звездных семьях случилось пополнение.
Рассказываем, как проводят первый месяц в декрете мамы, за которыми в соцсетях следят миллионы поклонников - обсуждают, осуждают или поддерживают.
Мама уже на катке
Фото: t.me/avtrusovaofficial
21-летняя фигуристка Александра Трусова в начале августа родила сына Михаила. Серебряная призерка Олимпийских игр благодарит за помощь мужа, фигуриста Макара Игнатова, и свою маму. Саша живет в новом графике:
"Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать!"
Молодая мама уже из роддома сразу рвалась на лед, но доктор рекомендовал возобновить тренировки не раньше чем через два месяца. Однако Трусова уже вышла на лед - спешит вернуть спортивную форму, так как осенью и зимой у нее по графику ледовые шоу. Пока тренируется по 20 минут и с каждым разом чувствует себя все увереннее:
"Было несложно возвращаться на лед. Конечно, переживаю, что что-то может пойти не так, хотя самочувствие хорошее. Я больше переживаю просто потому, что таких ситуаций у меня еще не было в жизни. Я и болела, и со сломанной ногой каталась - это было не страшно, потому что я знала, что, если не болит, значит, все нормально. Здесь же намного страшнее, потому что в целом я чувствую себя хорошо, но при этом нужно минимум месяц-полтора выдержать..."
В эру соцсетей Саша нашла способ взбудоражить публику, выйдя на лед с двухнедельным грудничком на руках - конечно, только ради эффектного видео. Трусова проживает счастливый период:
"Вспомнила свой первый поход на УЗИ, когда на экране была лишь крошечная точка. А теперь эта крошечная точка носит смешной чепчик и морщит нос, когда зевает. Путь от первого УЗИ до момента, когда я впервые взяла Мишу на руки, был удивительным".
Колики пришли!
Фото: t.me/GALICH_onok
35-летняя Ида Галич из роддома с дочкой приехала в загородный дом родителей, где для них с малышкой подготовили спальню. Блогеру и телеведущей Галич помогает няня. Родители со старшим сыном Иды уехали на море, жених целый день на работе. Через месяц после родов Галич выйдет на работу - у нее запланированы съемки нового крупного проекта. А пока борется с коликами у дочки:
"Я даже поплакала пару раз от бессилия. Этот маленький комочек так кричал, что хотелось забрать всю боль, лишь бы котенка отпустило. Но я ко всему теперь отношусь с каким-то пониманием. Через призму данности. Пока будет так. Но и это «так» скоро пройдет. Надо просто подождать. А пока продолжаем массажики, высиживания, капельки, грелки и, конечно, танцы с бубнами..."
У Галич было второе кесарево сечение, поэтому только с сентября она вернется к занятиям йогой, пока без серьезных нагрузок. Ида немного переживает за свою форму в кадре, ведь известно - камера прибавляет лишние кило. Галич планирует:
"Надо успеть все - наладить грудное вскармливание до выхода из декрета, вернуться в форму, подготовиться к тотальному рабочему марафону, придерживаться всех ограничений по питанию и не сойти с ума. Вес пока стоит, даже с ультражесткой диетой..."
Фото: t.me/GALICH_onok
Ида ответила на частый вопрос подписчиков о том, как ей удалось исключить ревность старшего ребенка к малышке:
"Очень важно знакомить не старшего с младшим. А младшего со старшим - вот, мол, какой у тебя крутой старший брат, малышка, он сильный и смелый, храбрый и ловкий. Говоришь это все младшему при старшем. Плюс мы обговорили, что забота о младшем - это не его обязанности, только по желанию..."
Обеспеченный декрет
Фото: t.me/HB_VLTN
31-летняя блогер и модель Валентина Иванова впервые стала мамой - родила дочь Эмму. Отец девочки - музыкант и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов). Для Вали этот ребенок стал первым, у Тимати есть дочь и сын от предыдущих отношений, однако мужчина еще ни разу не был женат. Тимати навещал Валентину и дочь в роддоме, встречал на выписке, а потом уехал за границу отмечать с друзьями свой день рождения. Валентина с Эммой остались дома - отец девочки их полностью обеспечивает. Иванова планирует посвятить все свое время ребенку - ее декрет будет длительным, так как о материальном обеспечении она может не волноваться.
Мама Тимати Симона Юнусова присутствовала на родах Вали, и ей доверили перерезать пуповину - под контролем доктора, конечно. Из-за чего в соцсетях разгорелись споры: кто-то посчитал, что Симона вторгается в жизнь снохи ради контроля. Иванова ответила на критику:
"А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек".
Фото: t.me/HB_VLTN
Пока Тимати путешествует, его мама навещает Валю и Эмму. Ощущения от материнства Валентина передала двумя словами - «безграничное счастье».
Цена вопроса
Все три женщины рожали в одном популярном у звезд частном роддоме. Роды там есть разной категории, в том числе и ВИП-уровня - когда у женщины огромная палата, личный пост акушерки, круглосуточная связь с врачом высшей квалификационной категории, полное обследование после родов, питание ресторанного уровня, а также прочие дополнительные приятные услуги. Стоимость ВИП-родов - в среднем 900 тыс. рублей. Но звезды получают огромные скидки за то, что рассказывают о своих родах в этом медучреждении.