Трусова вышла на работу после родов, а Галич с новорожденной дочкой переехала в загородный дом

21-летняя фигуристка Александра Трусова в начале августа родила сына Михаила. Серебряная призерка Олимпийских игр благодарит за помощь мужа, фигуриста Макара Игнатова, и свою маму. Саша живет в новом графике:

"Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать!"

Молодая мама уже из роддома сразу рвалась на лед, но доктор рекомендовал возобновить тренировки не раньше чем через два месяца. Однако Трусова уже вышла на лед - спешит вернуть спортивную форму, так как осенью и зимой у нее по графику ледовые шоу. Пока тренируется по 20 минут и с каждым разом чувствует себя все увереннее:

"Было несложно возвращаться на лед. Конечно, переживаю, что что-то может пойти не так, хотя самочувствие хорошее. Я больше переживаю просто потому, что таких ситуаций у меня еще не было в жизни. Я и болела, и со сломанной ногой каталась - это было не страшно, потому что я знала, что, если не болит, значит, все нормально. Здесь же намного страшнее, потому что в целом я чувствую себя хорошо, но при этом нужно минимум месяц-полтора выдержать..."

В эру соцсетей Саша нашла способ взбудоражить публику, выйдя на лед с двухнедельным грудничком на руках - конечно, только ради эффектного видео. Трусова проживает счастливый период:

"Вспомнила свой первый поход на УЗИ, когда на экране была лишь крошечная точка. А теперь эта крошечная точка носит смешной чепчик и морщит нос, когда зевает. Путь от первого УЗИ до момента, когда я впервые взяла Мишу на руки, был удивительным".

Колики пришли!