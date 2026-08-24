Трудное счастье Миланы Тюльпановой: тяжелая депрессия, скандалы с Александром Кержаковым и свадьба с сотней корзиной роз

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова и дочь экс-сенатора Петербурга, вышла замуж второй раз. Свадьба состоялась 19 августа в городе на Неве, семь лет спустя после скандального развода со спортсменом. Об этом стало известно из соцсетей Миланы и ее друзей.
Как проходила свадьба Миланы Тюльпановой
Тюльпанова сообщила о помолвке еще на Рождество, но имя нового мужа не раскрывает: на снимках она скрывала его лицо стикером с ведром. После свадьбы личность избранника остается тайной, единственным намеком стали инициалы «А и М» на ресторане, где проходило торжество.
Свадьба состоялась в отеле SO на Вознесенском проспекте в центре Петербурга, из окон которого открывается вид на Исаакиевский собор. Для молодоженов организовали выездную регистрацию с аркой и цветочным ковром из сотен корзин белых роз.
Для торжества Милана выбрала элегантное белое атласное платье в бельевом стиле с открытой спиной и глубоким декольте.
Свадебный стол был впечатляющим: гости угощались тартаром из камчатского краба и лосося, карпаччо из мраморной говядины, коллекцией икры с блинами, устрицами и камчатским крабом по-романовски. На горячее подавали черную треску или бефстроганов из мраморной говядины.
На торжестве собрались друзья и родственники пары, для которых выступил Игорь Корнелюк
Это уже вторая попытка Миланы построить свое счастье. И ее пример подтверждает знаменитое высказывание: «Самый темный час – перед рассветом». В браке с Александром Кержаковым Милана Тюльпанова прошла немало испытаний, но сейчас все позади…
Милана Тюльпанова со вторым мужем. Фото: соцсети
Как развивались отношения Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова
В начале отношений футболист был без памяти от Миланы, называл ее единственной, кто поддерживает его в любых ситуациях. Но спустя три года Тюльпанова охарактеризовала его как падшего человека, недостойного уважения.
Их история знакомства началась с фото Миланы на обложке журнала: Кержаков так влюбился в образ шикарной блондинки, что использовал все свои связи, чтобы узнать ее номер.
Милана сначала не поверила в его подлинность, решив, что это розыгрыш. Но потом поняла, что все происходящее – реальность.
Сразу после начала отношений пара переехала в только что достроенный дом Кержакова, и Милана взялась за его обустройство. Спустя год - свадьба, затем переезд в Швейцарию из-за контракта Александра Кержакова с «Цюрихом». Однако идиллия не продолжалась вечно…
Радость закончилась, когда Милана начала подозревать Кержакова в изменах. Она требовала объяснений по поводу переписки супруга с другими женщинами. И один раз конфликт, по словам Тюльпановой, закончился избиением и обвинениями в недоверии. Тогда у нее появились мысли о разводе, но беременность заставила ее простить все обиды.
За шесть дней до рождения сына Артемия у Миланы умер отец — сенатор Вадим Тюльпанов. Как позже признавалась блогер, это трагическое событие сильно повлияло на ее жизнь и заставило пересмотреть прежние ценности.
После родов Милана впала в тяжелую депрессию и попала в реабилитационную клинику. Кержаков обвинил ее в неадекватном поведении и проблемах с алкоголем и наркотиками, забрал ребенка к себе и заявил, что жена забросила сына ради вечеринок с запрещенными веществами.
Милана провела несколько месяцев в тайской реабилитации и призналась, что смерть отца сломила ее психику и привела к употреблению опасных препаратов.
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков. Фото: соцсети
«Мы не то что не могли договориться, у нас была настоящая вражда. Общались только через адвокатов. Он выкрал ребенка с моей дачи, и я не видела его полгода. До сих пор не знаю, как этот промежуток отразится на психике ребенка и что будет в дальнейшем. Сын говорит, что ничего не помнит», - признавалась тогда Милана в интервью Андрею Малахову.
Разборки из-за сына
После выхода из центра реабилитации Милана и Кержаков вступили в долгие судебные разборки за сына Артемия. Александр пытался оставить ребенка у себя, но проиграл суд: его обязали выплачивать алименты в размере четверти от заработной платы.
Однако Кержаков переводил только 11 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум на тот момент. Милана заявила, что она не нуждается в его деньгах и не собирается требовать больше.
Милана Тюльпанова даже написала книгу «Убей в себе жертву» с советами по выходу из деструктивных отношений. Когда в тот период подписчики спросили, продолжает ли Кержаков платить алименты, она опубликовала скриншот перевода на 1 рубль с комментарием, что он все же платит. Кержаков же ответил скриншотом перевода на 85 тысяч рублей и обвинил Милану во лжи.
За девушку вступился брат Владислав, пригрозивший привлечь к делу влиятельных родственников и потребовавший признать Кержакова иноагентом. Александр в свою очередь заявил, что хочет, чтобы сын жил в здоровой атмосфере, а не в атмосфере наркотиков и разборок.
А в феврале прошлого года Александр подал в полицию заявление на Милану за угрозы.
Но, похоже, сейчас все разборки позади! И, возможно, Милана Тюльпанова, наконец, обретет свое личное счастье.
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