Трудное счастье Миланы Тюльпановой: тяжелая депрессия, скандалы с Александром Кержаковым и свадьба с сотней корзиной роз

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова и дочь экс-сенатора Петербурга, вышла замуж второй раз. Свадьба состоялась 19 августа в городе на Неве, семь лет спустя после скандального развода со спортсменом. Об этом стало известно из соцсетей Миланы и ее друзей.

Как проходила свадьба Миланы Тюльпановой

Тюльпанова сообщила о помолвке еще на Рождество, но имя нового мужа не раскрывает: на снимках она скрывала его лицо стикером с ведром. После свадьбы личность избранника остается тайной, единственным намеком стали инициалы «А и М» на ресторане, где проходило торжество.

Свадьба состоялась в отеле SO на Вознесенском проспекте в центре Петербурга, из окон которого открывается вид на Исаакиевский собор. Для молодоженов организовали выездную регистрацию с аркой и цветочным ковром из сотен корзин белых роз.

Для торжества Милана выбрала элегантное белое атласное платье в бельевом стиле с открытой спиной и глубоким декольте.

Свадебный стол был впечатляющим: гости угощались тартаром из камчатского краба и лосося, карпаччо из мраморной говядины, коллекцией икры с блинами, устрицами и камчатским крабом по-романовски. На горячее подавали черную треску или бефстроганов из мраморной говядины.

На торжестве собрались друзья и родственники пары, для которых выступил Игорь Корнелюк

Это уже вторая попытка Миланы построить свое счастье. И ее пример подтверждает знаменитое высказывание: «Самый темный час – перед рассветом». В браке с Александром Кержаковым Милана Тюльпанова прошла немало испытаний, но сейчас все позади…