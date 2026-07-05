Три подтяжки Гурченко, блефаропластика Орловой и операция Гундаревой в 51 год

В соцсетях все еще обсуждают новый нос Филиппа Киркорова и считают число пластических операций Анны Асти. Одни одобряют, другие критикуют. «Телепрограмма» узнала, что уже в прошлом веке звезды делали пластику. Чаще всего - актрисы.

Наталья Гундарева

Народная артистка РСФСР была избалована главными ролями в театре и кино. После 45 лет звезда экрана констатировала в разговорах с подругами - ролей стали давать меньше из-за перемен во внешности. Одолевал лишний вес и первые признаки старения - поплыл овал лица, образовался заметный второй подбородок, расстраивали морщины.

Сначала Наталья Георгиевна подсела на таблетки для похудения, которые чередовала с изнуряющими диетами. Заметно похудела, и стала понятна необходимость круговой подтяжки лица, на которую актриса долго настраивалась, но решилась в 1999 году, в 51 год. Организм испытал стресс дважды - изнуряющее похудение, трехчасовой наркоз во время подтяжки.

Однако Гундарева восстановилась и блистала с новым лицом и фигурой на обложках и театральной сцене, а в окружении артистки судачили - она впервые довольна своей внешностью. Пока сплетники обсуждали, что черты лица актрисы после операции изменились и она потеряла индивидуальность, у Натальи Георгиевны началась вторая молодость.

Многие удивлялись, как она решилась на длительный наркоз во время подтяжки, имея сосудистые проблемы. Гипертония у актрисы была диагностирована еще в начале 80-х, врачи убеждали звезду бросить курить (опасно для жизни и здоровья), но безрезультатно. Из-за гипертонических кризов накануне 40-летия у Гундаревой были первые переносы спектаклей, а в 1986 году актриса попала в автоаварию и почти год восстанавливалась.

Все это повлияло на общее состояние здоровья, и сердечно-сосудистой системы в частности. В 2001 году у Гундаревой случился обширный инсульт, она восстановилась и планировала вернуться в театр. Но в 2002 году у Натальи Георгиевны произошел второй инсульт. Артистка умерла в 2005 году в 56 лет от последствий очередного инсульта.

Любовь Орлова

Народная артистка СССР хотела быть молодой и красивой в любом возрасте. Орлова говорила: «Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!» Сама убеждала себя - она обязана сохранить молодость: «Лопни, а держи фасон!»

Поэтому, когда первые морщинки и складки на лице было уже невозможно прятать, Орлова изучила всю информацию о пластических операциях и начала их делать. Не боялась! Но в то время технологии были иные, поэтому после пластики век актриса сидела дома 3 месяца, а после подтяжки - полгода. Сейчас реабилитация из-за щадящих техник выполнения занимает в два раза меньше времени.

Режиссер Григорий Александров снял Любовь Орлову в фильмах «Веселые ребята», «Цирк». По его рекомендации актриса в начале карьеры перекрасилась из брюнетки в блондинку и вставила фарфоровые зубы. Позже Александров на правах мужа не возражал против пластики. После 45 лет Любовь Петровна сделала блефаропластику.

В 1965 году Любови Орловой исполнилось 63 года, и она решилась на подтяжку лица и шеи. Преображение было заметным и эффектным - убрали «лишнюю» кожу, овал лица больше не провисал и стал четким, разгладились морщинки и складки, но изменился разрез глаз. Все операции Любови Петровне делал главный пластический хирург СССР Александр Шмелев, который оперировал в Институте красоты на Арбате.

Так, в картине «Скворец и Лира» 70-летняя Орлова играла молодую разведчицу, на 30 лет звезда не выглядела, а вот красивым 45 годам соответствовала. Актриса не дожила несколько дней до своего 73-го дня рождения, причина смерти - онкологическое заболевание.

Людмила Гурченко

Артистка была постоянной клиенткой косметологов и хирургов самого первого и главного в стране учреждения по этому профилю - Института красоты на Арбате. В 70-е и 80-е годы богатые и знаменитые делали операции только в этой клинике. Людмила Марковна сделала первую подтяжку еще до того, как ей исполнилось 40 лет. Потом были блефаропластика, ринопластика. И еще 2 (!) подтяжки.

Вторая блефаропластика через 15 лет после первой. Причем когда один из хирургов отказался делать круговую подтяжку в третий раз (было сложно исправлять осложнения после предыдущего вмешательства и пугала необходимость наркоза для пожилого человека), народная артистка СССР нашла специалистов уже в другой клинике. Она хотела исправить результат второй круговой подтяжки и опять омолодиться.

За 6 лет до смерти в возрасте 69 лет Гурченко сделали третью подтяжку лица и шеи. В промежутках между операциями Людмила Марковна была постоянным клиентом врача-косметолога: после 60 лет начала «уколы красоты», которые тогда только вошли в моду.

После каждого преображения Гурченко была на подъеме - появлялось желание работать, удивлять, планировать. Несмотря на то что Людмила Марковна явно переборщила с пластикой, на нее смотрели, восхищались, искренне говорили комплименты.

И ей это нравилось. За 2 года до смерти в эфире ток-шоу звезда на вопрос о пластических операциях ответила так: «Да, это правда. И я буду продолжать делать их до самой смерти...» А за 4 года до этого так обосновывала свою пластику: «Просто после некоторых картин своих я увидела какие-то детали, поняла, что надо аккуратно подправить, предупредить, чтобы это не усугублялось с годами. Поэтому уже в «Рецепте ее молодости» я была в порядке».

Гурченко умерла в 75 лет, через полтора месяца после того, как поскользнулась и сломала шейку бедра, причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.