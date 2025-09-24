Три мужа Наталии Аринбасаровой: в каких отношениях сейчас артистка с Андреем Кончаловским и за что благодарна Николаю Двигубскому и Эльдору Уразбаеву

24 сентября свое 79-летие отмечает знаменитая актриса Наталия Аринбасарова. В ее творческом портфолио сотни ролей в кино. Но сама актриса признается, что больше всего любит картину со своим участием "Песнь о Маншук".

Однако "Золотой кубок Вольпи" на Венецианском кинофестивале Наталия Аринбасарова получила за главную роль в фильме "Первый учитель". Там она и познакомилась с будущим мужем Андреем Кончаловским. Рассказываем, как сложилась личная жизнь Наталии Утевлевны.

Наталия Аринбасарова и Андрей Кончаловский

Когда 26-летний Андрон Кончаловский впервые встретился с 17-летней Наталией Аринбасаровой, между ними сразу вспыхнули чувства. Режиссер, очаровавший строго воспитанную балерину своей эрудицией и рассказами о совместной работе с Андреем Тарковским над сценарием "Андрея Рублева", пообещал жениться на ней после завершения съемок "Первого учителя". Неудивительно, что юная выпускница хореографического училища влюбилась в него практически с первого взгляда.

Несмотря на свои чувства, на съемках Кончаловский не давал спуску будущей жене. Он ругал Наталию за малейшие изменения во внешности, ограничивал ее рацион и заставлял переснимать сцены до достижения идеального результата.

"Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись, — рассказывала Наталия News.ru на кинофестивале "Алые паруса" в Артеке. — Но я никак не худела. Потому что, как позже мне объяснила врач, съемки проходили в горах на высоте, и я опухала, это особенность организма. А Андрею Сергеевичу все время казалось, будто я где-то тайком от него плотно обедаю".

Эта профессиональная строгость принесла плоды — Аринбасарова получила "Золотой кубок Вольпи" на Венецианском кинофестивале.

К моменту получения награды она уже стала женой Кончаловского. Кстати, выйдя замуж против воли родителей, считавших режиссера неподходящей партией для своей дочери.

А вот сама Наталия симпатизировала своей будущей свекрови, Наталье Кончаловской, еще до личной встречи. Ведь Андрей Сергеевич с восхищением рассказывал, что его мать, будучи талантливой поэтессой, совершенно спокойно занималась домашним хозяйством, даже чистила унитазы.

При первой встрече Наталья Петровна покорила невестку своей искренностью и добротой. Она открыто восхищалась красотой Аринбасаровой, показывая ее соседям по даче и сравнивая с героинями картин Гогена.

Когда Наталия стала женой Кончаловского, свекровь просила ее надеть нарядную юбку в красный горох и станцевать испанский танец. Ей очень нравилось, как танцует невестка, да и вообще, как она ведет себя.

Сама Аринбасарова позже признавалась, что, возможно, в их браке она любила маму Андрея даже сильнее, чем самого супруга.

В 1966 году у Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой родился сын Егор. Однако их брак продлился лишь пять лет. Кончаловский постоянно мечтал работать за рубежом и в итоге нашел новую возлюбленную во Франции.

Наталия отреагировала на это достойно — не устраивала сцен, а, узнав об измене, сама инициировала развод. К тому моменту она уже осознала, что совместное будущее с режиссером невозможно. Слухи о его неверности ходили постоянно, и актрисе просто надоело с этим мириться.