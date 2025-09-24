Три мужа Наталии Аринбасаровой: в каких отношениях сейчас артистка с Андреем Кончаловским и за что благодарна Николаю Двигубскому и Эльдору Уразбаеву
Наталия Аринбасарова. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"
Вспоминаем все браки артистки.
24 сентября свое 79-летие отмечает знаменитая актриса Наталия Аринбасарова. В ее творческом портфолио сотни ролей в кино. Но сама актриса признается, что больше всего любит картину со своим участием "Песнь о Маншук".
Однако "Золотой кубок Вольпи" на Венецианском кинофестивале Наталия Аринбасарова получила за главную роль в фильме "Первый учитель". Там она и познакомилась с будущим мужем Андреем Кончаловским. Рассказываем, как сложилась личная жизнь Наталии Утевлевны.
Наталия Аринбасарова и Андрей Кончаловский
Когда 26-летний Андрон Кончаловский впервые встретился с 17-летней Наталией Аринбасаровой, между ними сразу вспыхнули чувства. Режиссер, очаровавший строго воспитанную балерину своей эрудицией и рассказами о совместной работе с Андреем Тарковским над сценарием "Андрея Рублева", пообещал жениться на ней после завершения съемок "Первого учителя". Неудивительно, что юная выпускница хореографического училища влюбилась в него практически с первого взгляда.
Несмотря на свои чувства, на съемках Кончаловский не давал спуску будущей жене. Он ругал Наталию за малейшие изменения во внешности, ограничивал ее рацион и заставлял переснимать сцены до достижения идеального результата.
"Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись, — рассказывала Наталия News.ru на кинофестивале "Алые паруса" в Артеке.
— Но я никак не худела. Потому что, как позже мне объяснила врач, съемки проходили в горах на высоте, и я опухала, это особенность организма. А Андрею Сергеевичу все время казалось, будто я где-то тайком от него плотно обедаю".
Эта профессиональная строгость принесла плоды — Аринбасарова получила "Золотой кубок Вольпи" на Венецианском кинофестивале.
К моменту получения награды она уже стала женой Кончаловского. Кстати, выйдя замуж против воли родителей, считавших режиссера неподходящей партией для своей дочери.
А вот сама Наталия симпатизировала своей будущей свекрови, Наталье Кончаловской, еще до личной встречи. Ведь Андрей Сергеевич с восхищением рассказывал, что его мать, будучи талантливой поэтессой, совершенно спокойно занималась домашним хозяйством, даже чистила унитазы.
При первой встрече Наталья Петровна покорила невестку своей искренностью и добротой. Она открыто восхищалась красотой Аринбасаровой, показывая ее соседям по даче и сравнивая с героинями картин Гогена.
Когда Наталия стала женой Кончаловского, свекровь просила ее надеть нарядную юбку в красный горох и станцевать испанский танец. Ей очень нравилось, как танцует невестка, да и вообще, как она ведет себя.
Сама Аринбасарова позже признавалась, что, возможно, в их браке она любила маму Андрея даже сильнее, чем самого супруга.
В 1966 году у Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой родился сын Егор. Однако их брак продлился лишь пять лет. Кончаловский постоянно мечтал работать за рубежом и в итоге нашел новую возлюбленную во Франции.
Наталия отреагировала на это достойно — не устраивала сцен, а, узнав об измене, сама инициировала развод. К тому моменту она уже осознала, что совместное будущее с режиссером невозможно. Слухи о его неверности ходили постоянно, и актрисе просто надоело с этим мириться.
Наталия Аринбасарова в юности. Фото: кадр из фильма "Первый учитель"
Интересно, что спустя годы Кончаловский отзывался о Наталии как об идеальной жене — красивой и хозяйственной. Однако при этом отмечал, что ее покладистый характер и нежелание спорить со временем стали вызывать у него скуку.
Кстати, в недавнем интервью Наталья Утевлевна признавалась, что сейчас редко общается с Андреем Кончаловским, однако посылает ему фотографии внуков.
"Старшего, Тимура, Андрей Сергеевич уже видел, а вот младшенького, Марата, еще нет. Он родился в январе этого года. А так, специально, нет, не общаемся. Все заняты, у всех своя жизнь", — рассказывала Наталия Аринбасарова пару лет назад.
Наталия Аринбасарова и Николай Двигубский
После расставания с Кончаловским Наталия Аринбасарова недолго оставалась одна — вскоре она вступила в брак с художником Николаем Двигубским, продлившийся десять лет. В этом союзе родилась дочь Екатерина.
Однако когда супруг решил вернуться на историческую родину во Францию, актриса решительно отказалась от переезда. Она не видела для себя перспектив в другой стране: ее кинокарьера в СССР успешно развивалась, а за границей ей пришлось бы отказаться от актерства. Сама актриса считала, что зачахла бы без любимой профессии.
Наталия Аринбасарова с сыном Егором Кончаловским. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"
Наталия Аринбасарова и Эльдор Уразбаев
Спустя два года после развода у актрисы завязались отношения с режиссером Эльдором Уразбаевым. Их союз продлился 16 лет, однако пара так и не узаконила свои отношения официально. Когда чувства между ними угасли, они приняли решение расстаться.
Примечательно, что Наталии Утевлевне удалось сохранить дружеские отношения со всеми бывшими мужьями. Она поддерживала общение даже с третьей супругой Андрея Кончаловского Вивиан Годе, а с родителями режиссера у нее всегда были теплые отношения. И в их доме ее неизменно принимали как желанную гостью.
Наталия Аринбасарова неоднократно отмечала, что все ее супруги были невероятно одаренными людьми, у которых она многому научилась. И за это она им благодарна. Актриса не держит обиды ни на одного из них, а черпает радость в общении с детьми и внуками.
В профессии у нее тоже все хорошо, хотя и нет глобальных работ в кино. Да актриса и не жаждет этого. Ведь, как известно, у талантливых актеров нет маленьких ролей.
"У меня в семье два режиссера, поэтому ролями я обеспечена. И дочь, и сын мне всегда предлагают какой-нибудь эпизодик, — призналась Наталия Аринбасарова в интервью NEWS.ru. — Я у них как талисманчик в фильмах присутствую".