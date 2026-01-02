Три главные новогодние премьеры: возвращение Чебурашки, Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса и привет от кота Матроскина в озвучке от сына Табакова

Новогодняя ночь позади. Почти все салаты оливье и селедка под шубой съедены. Самое время – отправиться в кино всей семьей.
Тем более с 1 января в прокате стартуют сразу три громкие кинопремьеры. Предлагаем вам немного познакомиться с ними.
"Чебурашка-2"
Первая часть фильма "Чебурашка" собрала в прокате больше четырех миллиардов рублей. И было понятно, что за ней последует и вторая.
В сиквеле зрителей ждет погружение в прошлое главного героя Геннадия, которого в первой части сыграл Сергей Гармаш. Образ Гены в молодости воплотил Артем Быстров. Его покажут в эпизодах со сладкой ватой и в начале его карьеры в дендрарии.
По словам самого Артема, эти флешбэки раскроют внутренний мир персонажа, его замкнутость и неспособность подпускать кого-либо к сердцу до встречи с жизнерадостной и открытой Любой. Именно ее простота и искренность смогли растопить лед в его душе.
Параллельно в настоящем времени взрослому Гене придется наладить вынужденное сотрудничество с Риммой — наследницей Шапокляк и владелицей шоколадной фабрики. Их ждут серьезные испытания: изматывающий горный поход, совместный быт и даже сплав по реке.
Сам же мохнатый Чебурашка проходит путь взросления вместе с Соней — кудрявой и своенравной внучкой Риммы. Их дружба оказывается взаимополезной: девочка помогает Чебурашке адаптироваться в мире людей. А он своим примером учит ее доброте и коммуникабельности.
Новая глава начинается с празднования дня рождения внучки Риммы. Мероприятие впечатляет размахом: здесь и Эйфелева башня из шоколада, и карусели, и аллеи, стилизованные под подиум.
Кадр из фильма "Чебурашка-2"
Как хозяйка кондитерской фабрики, Римма щедро одаривает внучку сладостями. Столы буквально прогибаются под тяжестью десертов. Пространство украшают шоколадные фонтаны, несчетные эклеры, круассаны, торты и пирожные. И все это — не бутафория, а реальные угощения, испеченные для съемок.
Кстати, большой проблемой на съемках стали насекомые-сладкоежки.
"На пирожных был лак, несколько слоев средств от насекомых, но им все равно. Однажды мы снимаем колпак, а у нас весь торт в муравьях", - делился с журналистами художник по реквизиту Сергей Рассохин.
Съемки фильма, как и в первый раз, проходили на фоне красивых пейзажей. Для продолжения картины были выбраны новые локации в Сочи, среди которых знаменитый парк "Ривьера", парк имени Фрунзе, Сад российско-японской дружбы, музей Островского, живописный каньон Псахо и горные массивы у Красной Поляны.
"Буратино"
Игорь Волошин, создатель "Волшебника Изумрудного города", снял новую версию приключений Буратино. Ее наши зрители также смогут увидеть уже 1 января.
Получилась не точная экранизация, а узнаваемая, но совершенно новая глава в истории деревянного мальчика. Его образ воплотила актриса Виталия Корниенко, хотя зрители увидят не ее саму, а созданный с помощью технологий аватар.
Вита оказалась единственной на площадке, кого избавили от многочасового грима, и кому не пришлось носить яркий костюм. Ее рабочая "форма" — это комбинезон с датчиками и шлем с шестикилограммовой конструкцией вместо носа.
Для анимации рук использовались специальные перчатки. Виталия призналась, что этот проект стал для нее исполнением заветной мечты — побывать в роли мальчика.
Анимация Буратино создана с помощью захвата движения: камеры и датчики фиксируют игру живого актера, а затем его мимика и жесты в точности переносятся на цифрового персонажа.
В кинопостановке "Буратино" — настоящий звездный ансамбль. Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, перевоплотилась в Тортиллу. Федор Бондарчук стал грозным Карабасом-Барабасом, а Лев Зулькарнаев — его помощником Дуремаром.
Кадр из фильма "Буратино"
Александра Яценко мы увидим в роли добряка папы Карло, а парочку хитрых авантюристов — Базилио и Алису — сыграли Александр Петров и Виктория Исакова. В составе труппы театра Карабаса также заняты Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Степан Белозеров и Анастасия Талызина.
Пальму первенства по сложности и зрелищности грима получил Федор Бондарчук. Его образ дополнили роскошная рыжая борода до пола и густые рыжие локоны.
Костюмеры визуально утяжелили фигуру артиста килограммов на пятьдесят, не без помощи накладок на живот и руки. Бондарчук признается, что сниматься в таком облике было настоящим испытанием из-за неудобства. А на сам грим каждый раз уходило целых четыре часа.
Специально для съемок картины в кинопарке "Москино", в 30 км от МКАД, построили не совсем обычную съемочную площадку. Она представляла собой целый городок с площадью у ратуши, фонтанами, тратторией, булочной, аптекой и магазинчиками. Желтые здания с красными черепичными крышами, цветы на балконах и деревянные ставни на окнах — все это делало его похожим на средневековую Флоренцию.
"Простоквашино"
Фильм Сарика Андреасяна, действие которого происходит в советский период, адаптирует к киноэкрану первые истории знаменитого мультика о Простоквашино. Мальчик Дядя Федор, чья любовь к животным не находит понимания у родителей, по совету кота Матроскина сбегает из городской многоэтажки в деревню. К ним присоединяется говорящий пес Шарик. Как и в знаменитом мультфильме, троица обосновывается в заброшенном деревенском доме.
По словам создателей экранизации, лента включит в себя и элементы "Каникул в Простоквашино", расширяя знакомую историю и добавляя в нее новые, но узнаваемые детали.
В общем, зрители вновь увидят дядю Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина в захватывающих приключениях.
В новом полнометражном фильме о Простоквашино главных героев играют Роман Панков, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин и Лиза Моряк. Роли животных озвучили Антон Табаков (Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) и Дарья Блохина (галчонок).
Кадр из фильма "Простоквашино"
Озвучка животных оказалась нетривиальной задачей: Табаков-младший перенимал интонации отца, а Деревянко искал подходящий голос для Шарика.
В фильме использовали микст технологий: живые актеры и полностью цифровые животные. Основной вызов для создателей заключался в том, чтобы заставить их органично взаимодействовать в кадре.
Специально для съемок в Московской области построили целую деревню, посвященную мультфильму "Простоквашино". На ее территории воссозданы почтовое отделение, дом Дяди Федора, жилище профессора Семина и другие знаменитые объекты.
Часть съемок прошла в кинопарке "Москино", где на железнодорожном вокзале создали две локации: отправление отца дяди Федора с Московского вокзала и его прибытие в Сочи.
Как отметил директор проектов Кинокомпании братьев Андреасян Михаил Погребной, благодаря искусному декорированию получились волшебные и атмосферные сцены. Картина о приключениях любимых героев Простоквашино также появится в прокате в первый день Нового года.
