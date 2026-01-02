Три главные новогодние премьеры: возвращение Чебурашки, Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса и привет от кота Матроскина в озвучке от сына Табакова

Новогодняя ночь позади. Почти все салаты оливье и селедка под шубой съедены. Самое время – отправиться в кино всей семьей.

Тем более с 1 января в прокате стартуют сразу три громкие кинопремьеры. Предлагаем вам немного познакомиться с ними.

"Чебурашка-2"

Первая часть фильма "Чебурашка" собрала в прокате больше четырех миллиардов рублей. И было понятно, что за ней последует и вторая.

В сиквеле зрителей ждет погружение в прошлое главного героя Геннадия, которого в первой части сыграл Сергей Гармаш. Образ Гены в молодости воплотил Артем Быстров. Его покажут в эпизодах со сладкой ватой и в начале его карьеры в дендрарии.

По словам самого Артема, эти флешбэки раскроют внутренний мир персонажа, его замкнутость и неспособность подпускать кого-либо к сердцу до встречи с жизнерадостной и открытой Любой. Именно ее простота и искренность смогли растопить лед в его душе.

Параллельно в настоящем времени взрослому Гене придется наладить вынужденное сотрудничество с Риммой — наследницей Шапокляк и владелицей шоколадной фабрики. Их ждут серьезные испытания: изматывающий горный поход, совместный быт и даже сплав по реке.

Сам же мохнатый Чебурашка проходит путь взросления вместе с Соней — кудрявой и своенравной внучкой Риммы. Их дружба оказывается взаимополезной: девочка помогает Чебурашке адаптироваться в мире людей. А он своим примером учит ее доброте и коммуникабельности.

Новая глава начинается с празднования дня рождения внучки Риммы. Мероприятие впечатляет размахом: здесь и Эйфелева башня из шоколада, и карусели, и аллеи, стилизованные под подиум.