Трагичная судьба Вари из «Места встречи изменить нельзя» : аборт, гибель двух мужей, нищета и последние дни в хосписе

Не стало актрисы Натальи Даниловой. Она ушла из жизни 8 сентября в хосписе. Широкая публика запомнила ее по роли сержанта Вари Синичкиной, возлюбленной Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Первые успехи

Казалось бы, после съемок в культовом фильме Станислава Говорухина перед Даниловой простирались необъятные актерские горизонты. Почему же ее судьба сложилась столь трагически?

Наталья Юрьевна появилась на свет в Ленинграде в семье интеллигентов. Ее отец был археологом, а мать посвятила жизнь литературе. Свой выбор юная Наташа сделала уже в 13 лет, когда впервые снялась в картине Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…».

После школы Наталья Данилова поступила в Ленинградский государственный институт театрального искусства, а после окончания вуза была принята в труппу Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова.

После смерти Георгия Александровича позиции актрисы в БДТ ослабли, и в 1992 году она ушла из коллектива. В последующие годы Данилова выступала на сцене театра «Приют комедианта», а позже работала в театре имени Комиссаржевской.

В кризисные годы значительную часть дохода приносила работа в дубляже: зрители могли услышать её голос в мультсериале «101 далматинец», мультфильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» и сериале «Отчаянные домохозяйки».

Тяжелые съемки в «Место встречи изменить нельзя»

Однако самой известной киноролью актрисы стала роль сержанта Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя». Работа над этим образом далась Наталье Даниловой непросто.

В тот период она сделала вынужденный медицинский аборт, который привел к бесплодию и последующему разводу с первым мужем — актером и режиссером Асхабом Абакаровым.

Неудивительно, что во время съемок эпизода с младенцем, Данилова расплакалась. Нужные слова нашел Владимир Высоцкий, который и помог актрисе досняться в этой тяжелой для нее эмоциональной сцене.

Спустя несколько лет после развода Наталья и Асхаб встретились. Бывший муж все еще испытывал к девушке теплые чувства и предложил ей помириться и снова жить вместе. Данилова ответила, что они смогут быть вместе только «на необитаемом острове». Асхаб пообещал что-нибудь придумать, но уже на следующий день уехал на съемки и погиб в автокатастрофе в горах.

Личная жизнь Натальи Даниловой

Несмотря на шок от смерти первого супруга, актриса не отказалась от надежды на личное счастье. Настоящая любовь пришла к ней, когда она встретила мужчину по имени Сергей. Он стал для нее не только вторым мужем, но и лучшим другом и надежной опорой в жизни.

О секрете их счастливого брака Наталья Юрьевна рассказывала с юмором: на лобовом стекле машины супруга была приклеена памятка с двумя пунктами: «Пункт первый. Наташка всегда права. Пункт второй. Если Наташка не права, смотри пункт первый».