Трагичная судьба Вари из «Места встречи изменить нельзя» : аборт, гибель двух мужей, нищета и последние дни в хосписе

Не стало актрисы Натальи Даниловой. Она ушла из жизни 8 сентября в хосписе. Широкая публика запомнила ее по роли сержанта Вари Синичкиной, возлюбленной Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Первые успехи
Казалось бы, после съемок в культовом фильме Станислава Говорухина перед Даниловой простирались необъятные актерские горизонты. Почему же ее судьба сложилась столь трагически?
Наталья Юрьевна появилась на свет в Ленинграде в семье интеллигентов. Ее отец был археологом, а мать посвятила жизнь литературе. Свой выбор юная Наташа сделала уже в 13 лет, когда впервые снялась в картине Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…».
После школы Наталья Данилова поступила в Ленинградский государственный институт театрального искусства, а после окончания вуза была принята в труппу Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова.
После смерти Георгия Александровича позиции актрисы в БДТ ослабли, и в 1992 году она ушла из коллектива. В последующие годы Данилова выступала на сцене театра «Приют комедианта», а позже работала в театре имени Комиссаржевской.
В кризисные годы значительную часть дохода приносила работа в дубляже: зрители могли услышать её голос в мультсериале «101 далматинец», мультфильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» и сериале «Отчаянные домохозяйки».
Тяжелые съемки в «Место встречи изменить нельзя»
Однако самой известной киноролью актрисы стала роль сержанта Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя». Работа над этим образом далась Наталье Даниловой непросто.
В тот период она сделала вынужденный медицинский аборт, который привел к бесплодию и последующему разводу с первым мужем — актером и режиссером Асхабом Абакаровым.
Неудивительно, что во время съемок эпизода с младенцем, Данилова расплакалась. Нужные слова нашел Владимир Высоцкий, который и помог актрисе досняться в этой тяжелой для нее эмоциональной сцене.
Спустя несколько лет после развода Наталья и Асхаб встретились. Бывший муж все еще испытывал к девушке теплые чувства и предложил ей помириться и снова жить вместе. Данилова ответила, что они смогут быть вместе только «на необитаемом острове». Асхаб пообещал что-нибудь придумать, но уже на следующий день уехал на съемки и погиб в автокатастрофе в горах.
Личная жизнь Натальи Даниловой
Несмотря на шок от смерти первого супруга, актриса не отказалась от надежды на личное счастье. Настоящая любовь пришла к ней, когда она встретила мужчину по имени Сергей. Он стал для нее не только вторым мужем, но и лучшим другом и надежной опорой в жизни.
О секрете их счастливого брака Наталья Юрьевна рассказывала с юмором: на лобовом стекле машины супруга была приклеена памятка с двумя пунктами: «Пункт первый. Наташка всегда права. Пункт второй. Если Наташка не права, смотри пункт первый».
Наталья Данилова. Фото: кадр из сериала «Тайна затерянной страны»
Последние тяжелые годы
Пара планировала построить собственный дом, купить квартиру в городе и усыновить ребенка. Однако в середине 1990-х годов Сергей тяжело заболел. В тот тяжелый период ее поддерживала мать. Вскоре мама Натальи покинула этот мир, а вслед за ней и 45-летний Сергей.
Наталья Юрьевна осталась одна, с подорванным здоровьем и без средств к существованию. Ей пришлось продать все ценные вещи и не только…
Артистка успокаивала себя тем, что во время блокады Ленинграда люди жили еще хуже. Когда драгоценности закончились, она начала собирать и сдавать пустые бутылки, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою собаку.
Однажды в парке ее узнали знакомые: она как раз нагнулась под лавочку, чтобы достать бутылку, и услышала голос: «Наташа, это ты?» Когда в сети распространились слухи, что она стала пьяницей, актриса не стала оправдываться.
«Это плохая привычка — оправдываться перед кем-то, особенно в том, что ты не совершал», — вспоминала Наталья Юрьевна.
В 2000‑е годы актриса постепенно вернулась к эпизодическим съемкам в кино и сериалах, в том числе в проектах «Татьянин день» и «Крылья империи». Но вернуться к полноценной жизни было очень сложно.
Поэтому в последние годы актриса жила затворницей в пригороде Санкт-Петербурга. Она практически ни с кем не общалась.
Наталья Данилова покинула этот мир после продолжительной болезни, не дожив до своего 71‑летия всего две недели. Последние дни своей жизни она провела в хосписе.