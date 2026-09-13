Трагедия на отдыхе и смерть на пробежке: как питомцы Оскара Кучеры и Иланы Дылдиной стали жертвами ЧП

На днях сразу два происшествия с участием собак произошли в знаменитых семьях. Причиной стали нарушения выгула домашних питомцев.

Случай в доме отдыха

В августе в семейном отеле в Тверской области отдыхало много взрослых и детей. Некоторые приехали с собаками. Семья Романовых заселилась сразу с двумя шпицами. Утром отец семейства оставил в номере жену и 5-летнюю дочь и отправился на прогулку по территории отеля первым, собак Фаби и Черри нес на руках.

В это время там же шла жена телеведущего Оскара Кучеры - Юлия с собакой породы американский булли на поводке. Далее случилось ЧП. И у каждой из сторон своя версия.

Хозяйка шпицев Татьяна Романова сообщила в соцсети: «Муж держал девочек (речь о собаках. - Авт.) на руках. На него бросился американский булли, выхватил Фаби из рук и вцепился в нее. Я пыталась разжать челюсти, пришлось использовать палку, собака прокусила мне палец...»

Романовы повезли 6-летнюю Фаби в ветеринарную клинику, но шпиц умер в пути. У Татьяны много претензий: «Вернувшись в отель, мы узнали, что хозяйка булли Юлия Кучера, жена Оскара Кучеры, уже уехала. На следующий день Юлия сказала, что не признает своей вины.

Мы ждали «простите». Но услышали, что Фаби якобы сама спровоцировала собаку и сама запрыгнула ей в зубы. Я считаю, что ответственность должна понести хозяйка собаки, находившейся на территории отеля без намордника».

На данный момент Романовы иск о компенсации морального и материального вреда не подали, но рассматривают предложения участвовать в ток-шоу.

У Юлии Кучеры своя версия событий. Собаку Луну семья приобрела два года назад, в июле у нее появилось 9 щенят, которых семья пристраивала в добрые руки бесплатно. Оскар так объяснил появление щенков: «Собаке-девочке надо обязательно один раз родить для здоровья».

Так Юлия описала случившееся в соцсетях: «Моя собака не нападала и была на поводке, а их шпиц был без поводка и выпрыгнул из рук хозяина, который сзади подошел ко мне очень близко. Место было без людей! Переговоры были неделю, но суммы выставлены в миллионах!

В полицию написано заявление Татьяной, но там нет состава преступления. Хозяйка шпица исказила факты специально и кривит душой. Соболезнования ей принесены не один раз и при свидетелях. Никаких детей не было в эпицентре. Только я и ее муж! И потом присоединились моя дочь-подросток и незнакомый мне мужчина, который помогал.

Весь отель помогал ей и мне. Я не скрывалась, а уехала с кусаными ранами и с подростком в панической атаке. Я пыталась связаться с Татьяной, но она не брала трубку только в этот день. Потом со второго дня переговоры шли при свидетелях! Хозяйка знала, кто я, и решила идти таким путем - вместо человеческого общения она хотела либо необоснованно огромные суммы, либо вот такой путь...»

В бурных обсуждениях этой истории пользователи соцсетей упрекают хозяев собак мелких пород в том, что они чаще всего выгуливают их без поводка - «малыши» бегут и лаем провоцируют крупных собак, также пугают детей. Очевидно, что причиной ЧП стало нарушение правил выгула: шпиц был без поводка в общественном месте, а собака Кучеры - на поводке, но без намордника.

Страшная прогулка

Артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина вышла на утреннюю пробежку с Клепой - 6-летним йоркширским терьером. Как это часто бывает у владельцев собак мелких пород, они бегут без поводка рядом с хозяином, который едет на велосипеде или сам совершает пробежку. Илана бегала по территории загородного элитного подмосковного поселка, где у многих есть собаки.

В какой-то момент артистка пробегала мимо дома, из ворот которого выбежала овчарка - хозяин в это утро по неосторожности забыл запереть ворота. Овчарка кинулась на Клепу - Илана не сообщила подробностей, но, скорее всего, малышка лаяла на крупную собаку, хотя ЧП могло случиться и без этой «провокации».

Дылдина рассказала: «Мы пошли пробежаться по поселку. Хозяин не закрыл ворота и куда-то вышел, овчарка выбежала и набросилась на нас! Я не успела схватить Клепу на руки, так как побоялась, что овчарка меня укусит. Она ее подрала, Клепа потеряла столько крови...»

Артистка с мужем отвезли Клепу в ветеринарную клинику, собаку прооперировали - семья забрала питомца домой. Но, к сожалению, Клепа умерла. Пока Илана не сообщала о подаче иска к владельцу овчарки, возможно, что он добровольно компенсирует затраты семьи на ветеринарную клинику.

В общественных местах хозяин должен выгуливать собаку на поводке и в наморднике. Намордник не требуется для щенков до 6 месяцев, для собак мелких пород, для собак-поводырей, для собак, которые находятся в спецконтейнере или на руках у владельцев.

В утвержденный в РФ список пород собак, потенциально опасных для жизни и здоровья человека, американский булли не входит. Но это не снимает ответственности с хозяев, которые вывели ее на прогулку без намордника.

Например, в Москве намордник должен был надет на любую собаку вне зависимости от ее веса и роста при появлении с ней в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в транспорте. В каждом регионе свои правила.

Адвокат Валерий Панасюк рассказал «Телепрограмме»:

- По закону животные у нас являются имуществом (как бы это ни звучало). Ответственность за собаку несет ее собственник - хозяин. Закон говорит следующее: выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.

Исключается возможность свободного неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных; необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органов местного самоуправления для выгула животных, и соблюдать иные требования к его выгулу.

Выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника запрещен. Собственник животного будет отвечать за весь вред, который причинен другой собаке, ее владельцам. Если будет подан иск, то оплачивать стоимость собаки, услуги ветеринара (если были оказаны) и другие понесенные расходы.