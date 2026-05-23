Тодоренко на Бали, Дранга в Крыму, а Орлова гладила капибару в Токио

Регина Тодоренко майский отпуск провела на Бали с тремя сыновьями и мужем Владом Топаловым. Ела морепродукты, много купалась в океане и осуществила мечту - впервые за шесть лет вернулась к занятиям серфингом. И подвела первые итоги: «Не пропустила почти ни одной волны из десяти. На одной упала!»

Дети с родителями ездили на сафари, чтобы увидеть льва. А вечерами Влад и Регина ходили на падел-свидание - поиграть вдвоем в модную игру. Тодоренко пожаловалась: «Свидание не вышло - к нам примкнули еще туристы».

Агата и Петр Дранга позируют на фото во время экскурсии в Крыму. Супруги провели часть майских праздников в Ялте, путешествуя по ближайшим экскурсиям. Пара приехала в Крым с двумя детьми Агаты от первого брака.

Отдыхали активно - после поездок по местным достопримечательностям композитор и аккордеонист Петр Дранга играл в теннис с сыном жены.

А Агата с дочкой ходили в спа и спортзал. Утро вся семья начинала с пробежки, а затем завтрак и оздоровительные процедуры. Семья остановилась в самом шикарном отеле Ялты.

Именно здесь год назад Агата получила предложение руки и сердца от Петра. Их общей дочери уже пять месяцев, девочка осталась дома с бабушкой и дедушкой (родителями Петра), пока мама с папой уехали в небольшое путешествие.

Ольга Орлова с мужем бизнесменом Валерием Масловым в Токио посетили все местные знаковые места. Прилетели они в Японию по приглашению сына Орловой от первого брака - так Артем отмечает 25-летие. Певица, ведущая «Дома-2» осуществила давнюю мечту - погладила капибару в специальном кафе, где живут животные.

Елизавета Арзамасова с мужем и детьми отдохнула в Турции - семья жила на собственной вилле с бассейном. Погода не позволяла купаться в море, но отдыхающие интересно провели время и без этого.

Папа Илья Авербух гонял мяч по пляжу с сыном Львом, мама Лиза с дочкой принимали солнечные ванны и гуляли по пляжу. Все вместе ездили в парк аттракционов, вкусно ели, играли, дышали морским воздухом. Мама с папой посещали спа. Арзамасова и Авербух часто берут на отдых маму Лизы, она помогает им с детьми, когда супруги хотят провести время вдвоем.

Екатерина Стриженова демонстрирует самый популярный вид отдыха в мае - шашлыки! Снимает телеведущую муж - режиссер Александр Стриженов. Несмотря на то, что Стриженова в праздники была в эфире, супруги успели вместе побывать на футболе, на шашлыках, в гостях и устроить барбекю для внуков.