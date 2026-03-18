Тайный миллионер: кто мог погасить налоговую задолженность Лерчек в 176 миллионов рублей: три версии

Налоговая задолженность блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) в размере 176 миллионов рублей полностью погашена. Новость подтвердил и возлюбленный Валерии – известный танцор Луис Сквиччиарини.

"Я знаю, что вы не верите всему тому, что пишут в новостях. Поэтому я даю только достоверную информацию от нашей семьи, - написал Луис в соцсетях. Да, это правда, долг перед налоговой в 176 миллионов рублей полностью погашен. Задолженностей больше нет".

И тут возникает закономерный вопрос, какой же благодетель помог Лерчек?

Луис Сквиччиарини

Первая ассоциация – сам Луис Сквиччиарини. Собрал с родни, аргентинских друзей и знакомых, да и просто неравнодушных людей с миру по нитке. Как известно, любовь и не на такие чудеса способна.

Луис – не последний человек в культуре на Родине и в России. Сквиччиарини — известный танцор и педагог аргентинского танго. Он является выпускником знаменитой школы Dinzel по танцу и преподаванию танго, а также балетной школы Bellas Artes.

Его карьера отмечена значительными спортивными достижениями: он победитель национального аргентинского чемпионата "Лос-Амигос" (2006), вице-чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы (2018), а также финалист чемпионата мира по танго (2019). По мировому рейтингу он входит в двадцатку сильнейших исполнителей аргентинского танго.

Артист регулярно участвует в популярных танцевальных шоу, театральных постановках и фестивалях. В парном танце он сотрудничал со многими танцовщицами, включая Евгению Самойлову и саму Валерию Чекалину, а также ставил номера с Мэри Корсаковой, Екатериной Трушиной, Аленой Кузой, Анной Гудыно, Александрой Стадник и другими.

Многолетний опыт преподавания позволил ему стать экспертом в постановке хореографии. В обучении Луис делает акцент на развитии гибкости, координации и чувства ритма, а также на укреплении мышечного корсета и тренировке баланса.

Из уважения к такому талантливому человеку аргентинцы и могли собрать нужную сумму.