Тайный миллионер: кто мог погасить налоговую задолженность Лерчек в 176 миллионов рублей: три версии

Налоговая задолженность блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) в размере 176 миллионов рублей полностью погашена. Новость подтвердил и возлюбленный Валерии – известный танцор Луис Сквиччиарини.
"Я знаю, что вы не верите всему тому, что пишут в новостях. Поэтому я даю только достоверную информацию от нашей семьи, - написал Луис в соцсетях.
Да, это правда, долг перед налоговой в 176 миллионов рублей полностью погашен. Задолженностей больше нет".
И тут возникает закономерный вопрос, какой же благодетель помог Лерчек?
Луис Сквиччиарини
Первая ассоциация – сам Луис Сквиччиарини. Собрал с родни, аргентинских друзей и знакомых, да и просто неравнодушных людей с миру по нитке. Как известно, любовь и не на такие чудеса способна.
Луис – не последний человек в культуре на Родине и в России. Сквиччиарини — известный танцор и педагог аргентинского танго. Он является выпускником знаменитой школы Dinzel по танцу и преподаванию танго, а также балетной школы Bellas Artes.
Его карьера отмечена значительными спортивными достижениями: он победитель национального аргентинского чемпионата "Лос-Амигос" (2006), вице-чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы (2018), а также финалист чемпионата мира по танго (2019). По мировому рейтингу он входит в двадцатку сильнейших исполнителей аргентинского танго.
Артист регулярно участвует в популярных танцевальных шоу, театральных постановках и фестивалях. В парном танце он сотрудничал со многими танцовщицами, включая Евгению Самойлову и саму Валерию Чекалину, а также ставил номера с Мэри Корсаковой, Екатериной Трушиной, Аленой Кузой, Анной Гудыно, Александрой Стадник и другими.
Многолетний опыт преподавания позволил ему стать экспертом в постановке хореографии. В обучении Луис делает акцент на развитии гибкости, координации и чувства ритма, а также на укреплении мышечного корсета и тренировке баланса.
Из уважения к такому талантливому человеку аргентинцы и могли собрать нужную сумму.
Лерчек и Луис Сквиччиарини. Фото: телеканал НТВ
Артем Чекалин
Вторая версия – это мог сделать бывший муж Лерчек Артем Чекалин. Разумеется, через каких-то доверенных лиц. Ведь он сам сейчас находится под следствием.
Все-таки Артем для нее родной человек, поддерживает бывшую жену в такой непростой период. Блогеры остались в хороших отношениях, воспитывают трех детей.
Как ранее рассказывал Артем, сейчас ребята находятся с ним, но при первой возможности их отправляют к Валерии.
Кстати, мог ли на такой шаг пойти Натан? Меня терзают смутные сомнения… У рэпера просто нет таких денег, да и сейчас он делает все, чтобы укрепить свой брак с Анастасией Шевцовой.
Вон она даже полетела в Южную Корею, чтобы сделать пластическую операцию за миллион. С ее-то природной привлекательностью… Но чего ни сделаешь ради Натана!
Валерия и Артем Чекалины. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
Тайный миллионер
И третья версия – это действительно сделал неизвестный человек, какой-то тайный миллионер. Не участник одноименного шоу на канале СТС, а очень богатый мужчина, влюбленный в Лерчек, которого трогает ее история.
Ведь ее жизнь реально похожа на остросюжетную мелодраму: семейное счастье, огромные деньги, роскошные дома, машины, знакомство со звездами шоу-бизнеса, а потом уголовное дело, развод, интрижка с Натаном на реалити-шоу "Звезды в джунглях", большая любовь с аргентинцем Луисом, рождение четвертого ребенка, а потом и страшный диагноз.
Неудивительно, что люди подозревают, что история Лерчек, напоминающая сюжет романа или фильма, – это одна большая афера.
Пару лет назад россияне также полагали, что один знаменитый человек, миллиардер, однофамилец нашего известного продюсера, официально признанный погибшим, на самом деле жив и скрывается на просторах Африки.
Потому что наши люди думают, что жизнь – это кино. И в нем, как в кинематографе, можно инсценировать свою болезнь и даже смерть.
К сожалению, все в этом мире гораздо прозаичнее. Но, как мы видим, иногда чудеса все-таки случаются…
Читайте также: