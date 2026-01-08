Тайны "Елок": как зиму снимали летом, и сколько денег франшиза собрала в прокате за 15 лет

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню, а идем в кинотеатр – смотреть очередной фильм франшизы "Елки". За эти 15 лет альманах, рассказывающий о простых людях, с которыми происходят невероятные истории накануне Нового года, завоевал любовь россиян.

А поход на фильм в кинотеатр стал такой же доброй традицией, как и просмотр комедии "Ирония судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова.

И, похоже, популярный семейный фильм не собирается сбавлять позиций. Ведь в конце 2025 года уже вышла 12-я часть франшизы. Давайте вспомним о самых ярких моментах создания альманаха.

Создателем и продюсером первых семи фильмов выступил режиссер Тимур Бекмамбетов, но потом бразды правления в свои руки брали другие люди. А сколько режиссеров работали над франшизой – не перечесть. У каждой новеллы был свой режиссер.

"На Деда Мороза надейся, а сам не плошай"

Первая часть новогодней киносаги "Елки" вышла в 2010 году. В основу фильма легли восемь невероятных историй, которые происходят одновременно в канун Нового года в 11 уголках России. Его герои — случайные и такие разные люди: от гастарбайтера до президента, от пожарного до пенсионерки.

В решающую ночь года все они сталкиваются с кризисной ситуацией, выход из которой подскажет либо настоящее волшебство, либо универсальный закон общения — теория шести рукопожатий. А она доказывает, что все мы связаны друг с другом через цепочку из шести общих знакомых.

И эта цепочка должна была привести к тому, что обычная школьница услышит от главы государства кодовую фразу: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Дальнейшие фильмы строились по тому же принципу. Картины состояли из нескольких новелл, герои которых были связаны между собой какими-то обстоятельствами.

В первом фильме создатели ленты действительно использовали новогоднее обращение Дмитрия Медведева, на тот момент занимавшего пост президента России. После выхода картины Тимура Бекмамбетова постоянно спрашивали, было ли известно главе государства о включении его речи в ленту.

По словам режиссера, перед завершением работы над фильмом Медведеву показали материал и получили от него официальное разрешение на использование кадров.

Бекмамбетов отметил, что случай является уникальным, поскольку действующий президент нигде в мире прежде не "снимался" в кино, и такая возможность появилась благодаря важности темы картины.

Свое одобрительное отношение к результату работы Дмитрий Анатольевич продемонстрировал лично: в новогоднюю ночь 2011 года он оставил в своем блоге запись, где использовал ту же фразу, что звучала в фильме: "Всех с наступающим и наступившим! Помните, что на Деда Мороза надейся, а сам…".

Впоследствии сам Дмитрий Медведев на встрече со студентами журфака МГУ рассказал, что его не пришлось долго уговаривать на съемки. Ведь политику предстояло сыграть не кого-нибудь, а самого себя. По оценке Дмитрия Анатольевича, комедия получилась достаточно доброй и не вызывала у него аллергии.

Кто снимался в альманахе "Елки"

Помимо Дмитрия Медведева, за эти 15 лет кто только не сыграл в новогодней франшизе: Владимир Меньшов, Анна Чиповская, Кристина Асмус, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Никита Пресняков, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Рузиль Минекаев и многие другие звезды. В одной из серий снимался сам Ален Делон, а в 2024 году к звездной команде присоединился звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озвичит, сыгравший самого себя. Закадровый голос многие годы озвучивал Константин Хабенский.