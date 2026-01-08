Тайны "Елок": как зиму снимали летом, и сколько денег франшиза собрала в прокате за 15 лет

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню, а идем в кинотеатр – смотреть очередной фильм франшизы "Елки". За эти 15 лет альманах, рассказывающий о простых людях, с которыми происходят невероятные истории накануне Нового года, завоевал любовь россиян.
А поход на фильм в кинотеатр стал такой же доброй традицией, как и просмотр комедии "Ирония судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова.
И, похоже, популярный семейный фильм не собирается сбавлять позиций. Ведь в конце 2025 года уже вышла 12-я часть франшизы. Давайте вспомним о самых ярких моментах создания альманаха.
Создателем и продюсером первых семи фильмов выступил режиссер Тимур Бекмамбетов, но потом бразды правления в свои руки брали другие люди. А сколько режиссеров работали над франшизой – не перечесть. У каждой новеллы был свой режиссер.
"На Деда Мороза надейся, а сам не плошай"
Первая часть новогодней киносаги "Елки" вышла в 2010 году. В основу фильма легли восемь невероятных историй, которые происходят одновременно в канун Нового года в 11 уголках России. Его герои — случайные и такие разные люди: от гастарбайтера до президента, от пожарного до пенсионерки.
В решающую ночь года все они сталкиваются с кризисной ситуацией, выход из которой подскажет либо настоящее волшебство, либо универсальный закон общения — теория шести рукопожатий. А она доказывает, что все мы связаны друг с другом через цепочку из шести общих знакомых.
И эта цепочка должна была привести к тому, что обычная школьница услышит от главы государства кодовую фразу: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Дальнейшие фильмы строились по тому же принципу. Картины состояли из нескольких новелл, герои которых были связаны между собой какими-то обстоятельствами.
В первом фильме создатели ленты действительно использовали новогоднее обращение Дмитрия Медведева, на тот момент занимавшего пост президента России. После выхода картины Тимура Бекмамбетова постоянно спрашивали, было ли известно главе государства о включении его речи в ленту.
По словам режиссера, перед завершением работы над фильмом Медведеву показали материал и получили от него официальное разрешение на использование кадров.
Бекмамбетов отметил, что случай является уникальным, поскольку действующий президент нигде в мире прежде не "снимался" в кино, и такая возможность появилась благодаря важности темы картины.
Свое одобрительное отношение к результату работы Дмитрий Анатольевич продемонстрировал лично: в новогоднюю ночь 2011 года он оставил в своем блоге запись, где использовал ту же фразу, что звучала в фильме: "Всех с наступающим и наступившим! Помните, что на Деда Мороза надейся, а сам…".
Впоследствии сам Дмитрий Медведев на встрече со студентами журфака МГУ рассказал, что его не пришлось долго уговаривать на съемки. Ведь политику предстояло сыграть не кого-нибудь, а самого себя. По оценке Дмитрия Анатольевича, комедия получилась достаточно доброй и не вызывала у него аллергии.
Кто снимался в альманахе "Елки"
Помимо Дмитрия Медведева, за эти 15 лет кто только не сыграл в новогодней франшизе: Владимир Меньшов, Анна Чиповская, Кристина Асмус, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Никита Пресняков, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Рузиль Минекаев и многие другие звезды. В одной из серий снимался сам Ален Делон, а в 2024 году к звездной команде присоединился звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озвичит, сыгравший самого себя. Закадровый голос многие годы озвучивал Константин Хабенский.
В первых сериях снимались Иван Ургант и Сергей Светлаков. Фото: кадр из фильма "Елки"
Особо хотелось бы отметить одну из самых пожилых актрис франшизы – Галину Стаханову, воплотившую образ бабы Мани.
Интересно, что в фильме "Елки 1914", где герои - Лыжник и Сноубордист - едут на поезде к Кате в Екатеринбург, прихватив с собой бабу Маню, художники построили полноценную железнодорожную станцию. Они скрупулезно воссоздали старинную станцию Подволошную между Пермью и Екатеринбургом, изучив архивные документы и фотографии.
А в третьих "Елках" есть комичный эпизод, где баба Маня готовится к Новому году, тренируясь на лыжах прямо у себя в квартире. Когда режиссеры предложили Галине Константиновне встать на лыжи, она отреагировала эмоциональной фразой: "Ироды! В могилу меня свести хотите!". Эта реплика так понравилась создателям, что ее сразу включили в сценарий.
Как создатели "Елок" снимали зиму летом
Еще один занимательный факт – почти все фильмы истории о новогодних чудесах создавались летом или ранней осенью. Зиму приходилось имитировать: уличные сцены снимали в студии, а снег заменяли пластиком или бумагой.
Актеры жаловались на липкий и невкусный искусственный снег, который лезет в глаза. Для массовых сцен, как в Екатеринбурге, сыпали тонны бумажной крошки (более 450 кг), что вынуждало полностью запрещать курение на съемочной площадке из-за риска пожара.
Проблема со снегом в картине стояла не так остро, поскольку большая часть эпизодов снималась в помещениях, на платформе и орбитальной станции.
Тем не менее, для создания необходимой атмосферы в первой части более 10 000 кв. метров в 12 городах были покрыты искусственным снегом, с которым постоянно возникали сложности. Например, его чуть не смыла поливальная машина. Поэтому и в дальнейших частях киносериала кинематографисты перешли на спецэффекты и бумажную крошку.
Звезда фильма - Галина Стаханова. Фото: кадр из фильма "Елки"
Съемки потребовали от актеров немалых жертв: многим пришлось отказаться от летнего отдыха, а работа в теплой зимней одежде под палящим солнцем стала серьезным испытанием для них.
Спасаясь от зноя, артисты ловили любую возможность укрыться в тени или под струей кондиционера. Из-за этого многие участники съемок сильно простудились, а потом долго восстанавливались. Но все эти трудности окупились сполна. Плоды труда принесла радость не только авторам картины, но и миллионам зрителей.
Ребрендинг "Елок"
Несмотря на устойчивый формат, франшиза "Елки" предпринимала попытки серьезного обновления. Толчком к этому послужил успех третьей части, собравшей рекордную сумму и одновременно показавшей, что потенциал исходной концепции исчерпан.
В поисках новизны создатели альманаха совершили радикальный ход — перенесли действие на столетие назад, в 1914 год. Однако этот смелый эксперимент не нашел отклика у зрителей. И последующая попытка вернуться к проверенной формуле ("Елки 5") уже не смогла вернуть былые кассовые показатели.
Впоследствии Тимур Бекмамбетов привлёк к работе над франшизой Жору Крыжовникова — режиссера, известного благодаря нашумевшей комедии "Горько!" и кинохиту "Самый лучший день". Подход Крыжовникова к "Елкам" можно назвать не столько ребрендингом, сколько модернизацией. Он обновил проект, пригласив новых ярких актеров: Дмитрия Нагиева, Даниила Вахрушева, Юлию Александрову, Валентину Мазунину.
В актерскую команду успешно влился и Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из фильма "Елки"
Также Крыжовников немного снизил градус сентиментальности. В отличие от прежних "Елок", где герои были исключительно идеальными, теперь у некоторых появились вполне человеческие недостатки. Некоторые совершали и неблаговидные поступки. Кроме того, Крыжовников включил в фильм политические шутки, немыслимые для предыдущих частей франшизы.
Съемки каждой новеллы длились совсем недолго — от трех до пяти дней. Например, "Елки последние" сняли за рекордные три дня, а работа над "Елками 1914" заняла пять.
Фильм "Елки" с первых недель проката завоевал любовь зрителей, став доброй новогодней классикой. На сегодняшний день франшиза насчитывает 12 картин, последняя из которых вышла в декабре 2025 года. Также у фильма "Елки 3" есть спин-офф под названием "Елки лохматые". Главными героями картины являются собаки Йоко и Пират.
Всего 11 серий собрали в прокате восемь миллиардов рублей.
Кстати, в одной из серий в массовке снялась и автор этих строк.
А какая из серий киноальманаха "Елки" вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях!