Татьяна Буланова попала в больницу: "Гастроли, они такие"

Певица Татьяна Буланова была вынуждена обратиться за медицинской помощью. 57-летняя артистка разместила в своем блоге фотографию, на которой запечатлена во время процедуры — с капельницей. Это вызвало отклик у многих ее коллег.

Исполнительница хита "Не плачь" почувствовала себя плохо после концерта в Димитровграде (Ульяновская область) в субботу, 21 марта. У звезды резко подскочило давление.

Для лечения и восстановления состояния заслуженной артистки России врачи назначили ей курс инфузионной терапии.

"Гастроли, они такие", — сопроводила снимок своей руки с медицинской иглой Буланова.

Под постом собрались сочувствующие комментарии от представителей шоу-бизнеса. "Танюша, держись", — написал певец Прохор Шаляпин.

Кстати, Прохор и Татьяна дружат.

