Татьяна Буланова: новогодние гонорары и отношения с подтанцовкой

Ролик с этими медленными и смешными движениями танцоров под песню Булановой "Один день" (артистка пела живьем и хорошо) стали повторять артисты, блогеры, поклонники. Этот танец в более энергичном исполнении четыре года назад придумал Дмитрий Берегуля (дипломированный режиссер культмассовых мероприятий и актер), сделав движения намеренно простыми, чтобы зрители из зала могли их повторять. Троица танцоров - это как раз Берегуля плюс супруги Максим и Алена Алалыкины.

На днях завершился гастрольный тур Булановой по российским регионам. Алены Алалыкиной на сцене не было по уважительной причине: как стало известно "Телепрограмме", женщина планирует беременность, а возможно, уже обрадовала мужа новостью о скором пополнении в семье. В родном Питере у Алены есть свой небольшой бизнес - маникюрный салон. Максим отработал в части регионов. Татьяна Буланова любит как родных Максима и Алену Алалыкиных и всех своих музыкантов из группы "Летний сад" - вместе они больше 25 лет.

С 44-летним Дмитрием Берегулей звезда отработала чуть меньше. И с ним ситуация щекотливая - Дмитрий продолжает представляться танцором Булановой, и его никто не выгонял с этой работы. Но на концерты Булановой у мужчины времени практически не осталось - Берегуля воспользовался мигом популярности. Он уже снялся в эпизоде в кино, участвует в городских мероприятиях, завел телеграм-канал "ЭнергоСБерегуля" и сформировал плотный рабочий график. Еще до своей "минуты славы" Дмитрий Берегуля трудился в Питере ведущим свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий - брал за вечер 40 тыс. рублей.

В конце октября 2025 года журнал "Телепрограмма" связался с Дмитрием Берегулей, чтобы узнать его новые расценки: "Корпоративный праздник - 180 тыс. руб. Плюс 70 тыс. руб. - за работу диджеем и базовое оборудование. Плюс 50 тыс. руб. - за запись неспециального репортажа, юмористического интервью с гостями". Таким образом, расценки у Берегули выросли в среднем в 5 раз. Спрос высокий, тем более на предновогодний декабрь. Кстати, видеозапись шутливых интервью на свадьбе от Берегули - его фишка. В амплуа ведущего мероприятий Дмитрий, судя по отзывам клиентов, опытен и органичен.

Секрет оптимизма

Татьяна Буланова уже поняла, что надо что-то придумывать с заменой двух танцоров, но не переживает из-за этого. У Татьяны такой характер, что она везде ищет плюсы: "Хотя бы приятно, что песню услышали, которой уже 15 лет". Речь о песне «Один день», которую написал Сергей Мудров, кстати, автор хита Укупника "Я на тебе никогда не женюсь".

Исполнительница - человек без звездной болезни, вот и этой осенью в регионах общалась с местными журналистами, артистами. К примеру, в Иркутске в октябре звезда отработала песню "Мой ненаглядный" с местным дуэтом талантливых баянистов. А в Красноярске с ней на сцену вышла местная танцевальная шоу-группа «Спектр», которая в соцсетях ранее копировала «энергосберегающие» танцы. Было весело, и нашлась замена отсутствующим "старичкам"!

Певица поделилась с нами источником оптимизма: "Я и сама с чувством юмора, у меня нет комплексов на этот счет. Могу и сама себя подколоть, и не обижаюсь, когда меня подкалывают. У нас в группе «Летний сад» люди с глубоким чувством юмора. Никто не обижается. Самое страшное - быть закомплексованным. В моем понятии комплекс - это когда ты себя воспринимаешь гораздо значимее и весомее, чем ты есть".

Поэтому и к критике "энергосберегающих" танцев звезда отнеслась с юмором. Так как Берегуля отказался ездить на гастроли, то сейчас решается вопрос, будет ли он плясать на концертах Булановой в Москве и Санкт-Петербурге. Самому Берегуле эта работа ой как нужна - так поддерживается популярность.

Продюсер, знакомый с Булановой, поделился с "Телепрограммой" закулисьем ее работы: "Билеты на летний и осенний гастрольный тур Татьяны Булановой начали продавать в 2024 году. Продавались они хорошо задолго до шумихи в Сети, артистка проехала и по крупным, и по небольшим городам, чтобы поклонники из разных регионов смогли посетить концерты. Вместимость залов была в среднем 2 тысячи, 4 тысячи зрителей. Буланова - действующая артистка, она никуда не уходила, у нее ежегодные туры, сольные концерты в Питере и Москве на больших площадках. У нее чуть ли не ежемесячно выходят новые песни, и они всегда в топе хит-парадов на "Дорожном радио", "Шансоне". Конечно, на концертах и корпоративах люди в первую очередь хотят хиты прошлых лет - и они их получают всегда живьем от Булановой и группы "Летний сад". История с роликами и «ленивыми танцами», безусловно, добавила Булановой популярности у более молодого зрителя. А заметно она повлияла на востребованность певицы именно на частных мероприятиях, на корпоративах. Стали чаще приглашать петь в рестораны - там, где сцена и дорогие билеты за столиками. То есть там, куда зовут не только кумиров, но и тех, кто сейчас модный, в топе".

Сейчас Буланова готовит новое концертное шоу - покажет его в свой день рождения, 6 марта 2026 года в Ледовом дворце в родном Петербурге. И это старая традиция: большой концерт в день рождения. Но на этот раз будет особенное шоу - артистка постарается соответствовать статусу топ-звезды, поэтому подготовка серьезная.

В ноябре - декабре график у певицы плотный: выступление перед футбольным матчем "Зенит" - "Локомотив", концерты в регионах, традиционный новогодний бал Булановой в Питере и Москве, праздничные телесъемки, корпоративы. Как и в прошлом году, в эту новогоднюю ночь Татьяна Буланова тоже работает - споет в Soho (билеты на ее выступление плюс два бокала шампанского - 12 тыс. руб.).

Как нам рассказали в агентстве по организации мероприятий, гонорар за 40-минутное выступление Татьяны Булановой на частном мероприятии - 2 млн руб. В новогоднюю ночь - в 2 раза дороже. Летом гонорар был 1,5 млн руб. за 60 минут. Заказчики Булановой знают, что поет она только живьем, про подтанцовку пока никто не уточнял.

Татьяна не устает благодарить зрителей после концертов:

"Когда весь зал подхватывает мои песни - это просто бесценно. Чувствовать, что моя музыка находит такой отклик, что вы знаете слова и поете вместе со мной - это ни с чем не сравнимое ощущение".

Топ-25 звезд

По данным одного из крупных организаторов, сохраняется тенденция прошлого года - ностальгия правит праздником, а также давние кумиры и парочка тех, о ком много говорили в последнее время. Лидеры рынка в декабре выступают в среднем на 15 праздниках (по итогам двух минувших лет).