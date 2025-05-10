Тарзан купил золотой Hummer, а Киркоров квартиру в Майами

В светской тусовке любят вспоминать приключения из нулевых. Тогда в шоу-бизнесе начались большие заработки. Дефицита уже не было, и звезды дорвались до роскошной жизни - не только джинсы, но и бриллианты с иномарками можно было купить без проблем. Рассказываем о четырех главных статьях расходов звезд в те годы. Модно было тратить большие деньги на иномарки, дома у океана, открытие бизнеса и бриллианты.
5 млн руб. - цена звездной иномарки
Фото: архив Экспресс газеты
Лариса Долина первой из звезд ввела моду на передвижение на микроавтобусах, где можно и гримерный столик установить, и сиденье разложить. В 2010 году певица приобрела микроавтобус Chevrolet Express Explorer Limited SE. Писали, что это был эксклюзивный вариант модели стоимостью $170 тыс. (по курсу года покупки 5 млн руб.). Внутри установили мягкий диванчик, ТВ-плазму и мультимедийную систему, игровую приставку, мини-бар. А еще фишка - в боковые стенки авто встроили часы с лунным календарем. С его помощью вечно сидящая на диетах певица выстраивала меню. В багажнике была устроена мини-гардеробная.
Звезды брали иномарки в среднем за 5 млн руб. К примеру, муж певицы Наташи Королевой, самый известный стриптизер нулевых Сергей Глушко, рассекал на золотистом Hummer за такую цену.
Но были экземпляры и подороже. Коллекционером иномарок слыл Михаил Шуфутинский. В 2010 году шансонье прикупил за 9 млн руб. в свою коллекцию Ferrari 599 GTB Fiorano, хвастался, что таких всего 599 штук в мире. Иномарку доставили в Москву из Майами. Цвет коллекционер обозначал как смесь вишни и малины. Шуфутинский давно ездил с личным шофером, но за рулем спорткара любил погонять и сам. Теперь этим занимается его молодая жена.
142 млн руб. - особняк в Майами
Особнячок Филиппа Киркорова в Майами. Фото: Евгения Гусева/КП
Тренд нулевых - покупка квартир и домов у океана в Майами. Филипп Киркоров сначала приобрел квартиру в престижном районе Майами Lagorce Drive, а через несколько лет ее продал. И в 2011 году перед рождением дочери купил в этом же районе особняк площадью 800 кв. м, совладелицей которого является его тетя - оперная певица Мари Киркорова. По информации американских риелторских сайтов, сделка была осуществлена за $4 млн 750 тыс. (по курсу года покупки 142 млн руб.). В двухэтажном коттедже певца высокие потолки, есть лифт, 7 спален, кинотеатр, гостиная, столовая, тренажерный зал, библиотека, большая гардеробная.
Также в Майами прикупили жилье Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Жанна Фриске (после смерти певицы ее наследники продали апартаменты, а деньги поделили).45 млн руб. - за гарнитур с черными бриллиантами и изумрудами.
Настоящая «блондинка в шоколаде» - Ксения Собчак в нулевые. Фото: t.me/ksbchk
Ксения Собчак подписала это ретрофото так: «По волнам памяти. Черные бриллианты, кутюрное Дольче Габбана и Наоми Кэмпбелл. Все атрибуты нулевых на месте». Собчак в те годы днем вела реалити-шоу «Дом-2», а вечером играла более привычную роль светской львицы. На снимке слева от нее - экс-жених Александр Шустерович, справа - «король черных бриллиантов» Фаваз Груози и модель Наоми Кэмпбелл, которая тогда встречалась с Владиславом Дорониным. На шее Ксении - подаренные женихом черные бриллианты, которыми торговал ювелирный дом Фаваза Груози.
У всех, кто следил за светской жизнью в России в начале нулевых, имя Фаваза Груози ассоциировалось с богатыми украшениями. Впервые швейцарец-ювелир устроил выставку изделий из черных бриллиантов в Москве в 2001 году. Писали, что мероприятие посетили Маша Цигаль, Наталья Дарьялова, Андрей Малахов, Умар Джабраилов. Самое дешевое колечко стоило $30 тыс. (1,2 млн руб. по курсу 2001 года). Но чаще всего богатые люди брали гарнитуры. К примеру, колье с серьгами и браслетом с колумбийскими изумрудами (300 карат), усыпанные черными и белыми бриллиантами, стоили $1,5 млн (45 млн руб.). В тренде были и другие ювелирные изделия - более известных брендов, по более высоким ценам.
15 млн руб. - вложение в открытие модного кафе
Особым шиком было проводить вечеринки с диджеями и безудержным весельем в своих собственных заведениях. На фото - режиссер Федор Бондарчук в 2010 году за диджейским пультом празднует день рождения своего ресторана «Vaниль». Открыли просторное заведение в центре Москвы, на Кропоткинской площади, в 2001 году три товарища: рестораторы Аркадий Новиков и Степан Михалков, а также Федор Бондарчук. Долгие годы оно оставалось самым модным местом для светских встреч, свиданий, обедов и ужинов. Сейчас появились другие, более модные зав дения, но «Vаниль» все так же на плаву и приносит прибыль владельцам. Репутация, как и кухня, отличная. На обед сегодня там можно отведать: уху из лосося и сибаса за 950 руб., или фуа-гра на слоеном тесте с яблоками и ягодным соусом за 1950 руб., или дальневосточную устрицу за 450 руб., или 100 г крабового мяса за 3500 руб. В 2001 году в моде были обеды в «Vaнили» - с бокалом вина на человека это стоило 600 руб. С собой брали десерты - их там было великое множество, особенно с ванилью. Федор Бондарчук является совладельцем не только этого, но и других ресторанов с историей. Какой это приносит ему доход, неизвестно, но бизнес прибыльный. В интервью Аркадий Новиков говорил: чтобы открыть стартовое кафе в Москве, нужно вложить от $100 тыс. (3 млн руб. по курсу 2001 года) до $500 тыc. (15 млн руб. по курсу 2001 года). А если открываешь модный большой ресторан в центре, то еще больше.