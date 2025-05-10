Тарзан купил золотой Hummer, а Киркоров квартиру в Майами

Ксения Собчак подписала это ретрофото так: «По волнам памяти. Черные бриллианты, кутюрное Дольче Габбана и Наоми Кэмпбелл. Все атрибуты нулевых на месте». Собчак в те годы днем вела реалити-шоу «Дом-2», а вечером играла более привычную роль светской львицы. На снимке слева от нее - экс-жених Александр Шустерович, справа - «король черных бриллиантов» Фаваз Груози и модель Наоми Кэмпбелл, которая тогда встречалась с Владиславом Дорониным. На шее Ксении - подаренные женихом черные бриллианты, которыми торговал ювелирный дом Фаваза Груози.

У всех, кто следил за светской жизнью в России в начале нулевых, имя Фаваза Груози ассоциировалось с богатыми украшениями. Впервые швейцарец-ювелир устроил выставку изделий из черных бриллиантов в Москве в 2001 году. Писали, что мероприятие посетили Маша Цигаль, Наталья Дарьялова, Андрей Малахов, Умар Джабраилов. Самое дешевое колечко стоило $30 тыс. (1,2 млн руб. по курсу 2001 года). Но чаще всего богатые люди брали гарнитуры. К примеру, колье с серьгами и браслетом с колумбийскими изумрудами (300 карат), усыпанные черными и белыми бриллиантами, стоили $1,5 млн (45 млн руб.). В тренде были и другие ювелирные изделия - более известных брендов, по более высоким ценам.

15 млн руб. - вложение в открытие модного кафе

Особым шиком было проводить вечеринки с диджеями и безудержным весельем в своих собственных заведениях. На фото - режиссер Федор Бондарчук в 2010 году за диджейским пультом празднует день рождения своего ресторана «Vaниль». Открыли просторное заведение в центре Москвы, на Кропоткинской площади, в 2001 году три товарища: рестораторы Аркадий Новиков и Степан Михалков, а также Федор Бондарчук. Долгие годы оно оставалось самым модным местом для светских встреч, свиданий, обедов и ужинов. Сейчас появились другие, более модные зав дения, но «Vаниль» все так же на плаву и приносит прибыль владельцам. Репутация, как и кухня, отличная. На обед сегодня там можно отведать: уху из лосося и сибаса за 950 руб., или фуа-гра на слоеном тесте с яблоками и ягодным соусом за 1950 руб., или дальневосточную устрицу за 450 руб., или 100 г крабового мяса за 3500 руб. В 2001 году в моде были обеды в «Vaнили» - с бокалом вина на человека это стоило 600 руб. С собой брали десерты - их там было великое множество, особенно с ванилью. Федор Бондарчук является совладельцем не только этого, но и других ресторанов с историей. Какой это приносит ему доход, неизвестно, но бизнес прибыльный. В интервью Аркадий Новиков говорил: чтобы открыть стартовое кафе в Москве, нужно вложить от $100 тыс. (3 млн руб. по курсу 2001 года) до $500 тыc. (15 млн руб. по курсу 2001 года). А если открываешь модный большой ресторан в центре, то еще больше.