Тарасов и Костенко платят 1,25 млн за школу дочери, а Слуцкая — за общеобразовательную

Журнал «Телепрограмма» рассказывает о наследниках звезд, которые в этом учебном году пошли в 1-й класс или на 1-й курс вуза.

Оксана Самойлова отвела в первый класс сына Давида. Мальчик будет учиться в той же частной школе, где уже грызут гранит науки три его старшие сестры. Блогер делится эмоциями:

«У нас теперь мегакомбо - 9-й, 6-й, 3-й классы и первоклашка. Я не могу поверить, что все мои дети школьники и что их четверо - все школьные чаты и дела умножаем на четыре».

Дети Самойловой и рэпера Джигана (Денис сейчас проходит курс в реабилитационном центре) учатся в дорогой частной школе в Барвихе, где год для одного ребенка стоит 1,8 млн руб. Но когда обучается больше одного ребенка, родители получают скидку.

В таких школах ребенок может находиться полный день, после уроков - отдых, секции и кружки, выполнение домашки с педагогом, общение с друзьями, прогулки, четырехразовое питание.

Каких только кружков нет - шахматный и исторический клубы, столярная мастерская, клуб рукоделия, музыкалка, изостудия, робототехника, студия инженерии, ментальная арифметика, балет, футбол, карате, IT-клуб, ЛФК и другое.

Что касается учебы, то школа международная - половину дня ребят учат по российской образовательной программе, затем второй блок - международный, основанный на английской учебной программе. За тем, чтобы не было перегрузок, следят психологи. Как и во всех частных школах, поступление после тестирования.

Олег Верещагин сделал это фото дочек - Полина стала студенткой, а Арина идет в 9-й класс московской общеобразовательной школы, которую с золотой медалью окончила ее сестра. Артист и его жена девочками гордятся. Полина Верещагина поступила на бюджет в Высшую школу экономики на факультет «иностранные языки и межкультурная коммуникация».

Мария Погребняк в разводе с футболистом Павлом Погребняком, но в важные для их общих детей дни они вместе. Родители отвели в институт своего среднего сына Павла. Мария рассказала:

«Павел решил связать свою жизнь со спортом. Поступил в Московский государственный университет спорта и туризма. Желаю всем детям хороших оценок, а родителям терпения».

Павел-старший, как известный футболист, держал на линейке приветственное слово к студентам.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отвели младшую дочь Еву в 1-й класс частной гимназии в Новогорске. За год учебы одного ребенка здесь родители платят 1 млн 250 тыс. рублей. В этой школе теперь во 2-м классе учится старшая дочь футболиста и блогера Милана.

Как и в любой частной школе, здесь охрана, полный день, после занятий дети выполняют домашние задания и по желанию посещают кружки и секции. Ева в школу хотела - во всем старается быть похожей на старшую сестру. На фото - ученицы с родителями и первой учительницей девочки.

Александр Самойленко сфотографировался у парты дочери-первоклашки Евы, рядом ее брат Прохор. Фото сделала мама девочки - продюсер Наталья Громова. Актер единственную дочку обожает (у Самойленко трое сыновей от предыдущих браков), поэтому построил график съемок так, чтобы отвести девочку в 1-й класс. Для учебы Евы выбрали частную школу в Мытищах, где живет семья. Учебный год стоит 765 тыс. рублей.

Ирина Слуцкая отвела дочь Киру в 1-й класс общеобразовательной школы. Знаменитая фигуристка и тренер транслирует эмоции всех родителей: