Такие же как «Пыяла» из «Слова пацана»: 4 интересных фолк-групп, ничуть не уступающих авторам сериального хита

Благодаря саундтреку к криминальной саге Жоры Крыжовникова песни татарской группы «Аигел» превознесли ее до высших слоев музыкальных сфер. Оказалось, что российской публике - вне зависимости от этнической принадлежности - нравится слушать качественную музыку, окрашенную национальным колоритом. Поэтому в музыкальной рубрике «Телепрограмма» представляет еще пять талантливых и аутентичных фолк-коллективов, которые уже успешны и вовсю дают концерты, но пока еще на пути к вершинам. На них определенно стоит обратить внимание.

Otyken (Красноярск)

Эта сибирская группа состоит из целой россыпи различных этносов: есть чулымцы, кеты, селькупы, хакасы, долгане и тувинцы. В Красноярском крае их объединил, что характерно, директор местного музея этнографии Андрей Медонос. Как и Ay Yola, помимо традиционных, они играют на редких национальных инструментах (варган, хомыс, хур), но главная фишка - горловое пение. Все это Otyken делают современно и интересно. В век интернета не проблема прославиться на весь мир, и музыкантов привечают самые знаменитые за океаном люди: в диапазоне от Игги Попа до рэпера Xzibit, ведущего шоу «Тачку на прокачку». В 2022 году их звали выступить на открытии ЧМ по футболу, но потом спешно отменили. После чего все же позвали на «Грэмми» в качестве почетных гостей, в Дубай - выступить на конференции ООН, а еще НАСА обещало отправить треки коллектива в космос.

Ay Yola (Уфа)