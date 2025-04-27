Такие же как «Пыяла» из «Слова пацана»: 4 интересных фолк-групп, ничуть не уступающих авторам сериального хита

Благодаря саундтреку к криминальной саге Жоры Крыжовникова песни татарской группы «Аигел» превознесли ее до высших слоев музыкальных сфер. Оказалось, что российской публике - вне зависимости от этнической принадлежности - нравится слушать качественную музыку, окрашенную национальным колоритом. Поэтому в музыкальной рубрике «Телепрограмма» представляет еще пять талантливых и аутентичных фолк-коллективов, которые уже успешны и вовсю дают концерты, но пока еще на пути к вершинам. На них определенно стоит обратить внимание.
Otyken (Красноярск)
Эта сибирская группа состоит из целой россыпи различных этносов: есть чулымцы, кеты, селькупы, хакасы, долгане и тувинцы. В Красноярском крае их объединил, что характерно, директор местного музея этнографии Андрей Медонос. Как и Ay Yola, помимо традиционных, они играют на редких национальных инструментах (варган, хомыс, хур), но главная фишка - горловое пение. Все это Otyken делают современно и интересно. В век интернета не проблема прославиться на весь мир, и музыкантов привечают самые знаменитые за океаном люди: в диапазоне от Игги Попа до рэпера Xzibit, ведущего шоу «Тачку на прокачку». В 2022 году их звали выступить на открытии ЧМ по футболу, но потом спешно отменили. После чего все же позвали на «Грэмми» в качестве почетных гостей, в Дубай - выступить на конференции ООН, а еще НАСА обещало отправить треки коллектива в космос.
Ay Yola (Уфа)
Фото: vk.com/ayyola.music
Участники трио из Уфы (Адель Шайхитдинова, ее папа Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов) собрались лишь в 2024 году, хотя знали друг друга давно. Всего второй трек команды под названием Homay, текст которого основан на башкирском эпосе «Урал-батыр» и посвящен мифической птице Хумай, помогающей бороться со злыми силами, вошел в пятерку самых часто разыскиваемых по всему миру мелодий в приложении Shazam. Подумать только, композиция опередила новые хиты Леди Гаги, Билли Айлиш, Эда Ширана, рэперов Дрейка и Кендрика Ламара и других суперзвезд! Клип на песню собирает миллионы просмотров, а порезанные куски этого ролика, что множатся по Сети, где красивейшая Адель поет и танцует с домброй за спиной и в меховых нарядах, - и вовсе десятки миллионов просмотров!
Теперь Ay Yola слушают повсюду - в Южной Корее и ОАЭ, в родной Уфе трио выходит разогревать публику на игре «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ, а соцсети пылают пронзительными комментариями: «Я русская девочка с крестиком на шее, живущая в Казани, но слушаю башкирскую песню - и у меня мурашки по телу».
Ilmu (Петрозаводск, Тампере)
Фото: vk.com/ilmukarjala
Карельский фолк-трип-хоп - что может быть более загадочным и интригующим? Еще больше интригуют треки «ильмунцев», исполненные на ливвиковском (одном из трех ключевых в Карелии) наречии. Создавшие коллектив Татьяна и Алексей Ткаченко тоже проповедуют игру на народных инструментах: кантеле, йоухикко, лира, галисийская волынка, пила (!) и др. Сугубо авторская музыка ложится на тексты собственного сочинения, а иногда и на стихи карельских поэтов. Особенность и «конкурентное преимущество» - обаятельные мифологические финно-угорские напевы, обращенные к природе. Словом, дистиллированная этника. Коллектив собрал кучу профессиональных наград в России, а в записи их композиций порой принимают участие музыканты из Японии, Франции и других стран.
Marie Danic (Ижевск)
Фото: vk.com/mriee
Нежное мистическое техно из Удмуртии - это детище Марии Даниц. Артистка не дает интервью и не активничает в соцсетях, зато мягким и местами пугающим голосом поет на удмуртском. Такая музыка не похожа на традиционный фолк. Это гипнотическое техно с элементами электроники. В клипах Мария то колдует на картах с вороном на руке, то извивается на ковре, то капает воском на свечи. Слабонервным лучше не смотреть. А вот слушать можно!