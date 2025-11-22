Сябитова и Гузеева стали бабушками, а дочь Гай Германики забеременела в 16

51-летняя актриса Екатерина Волкова - мама троих детей. С ней живут двое младших детей от третьего брака с Эдуардом Лимоновым, а дочь от первого брака давно самостоятельная. Валерии Волковой 32 года, она замужем за иностранцем, приезжает в Москву. Еще недавно мать и дочь были лучшими подругами - актриса подарила дочери одну из своих квартир в Москве. Три года назад Валерия родила сына Тимофея. Волкова с радостью делилась эмоциями:

"Я присутствовала на родах. Так как часто играю в медицинских сериалах, меня тепло приняли в роддоме, завели в родовую. И я весь процесс наблюдала, помогала".

Актриса иногда забирала внука в свой загородный дом, публиковала фото с Тимофеем. А потом все фото мальчика исчезли из ее соцсетей, оказалось, что отец ребенка запретил публиковать. Год назад Валерия Волкова родила второго сына - Платона.

А теперь и вовсе назрел скандал. Этой осенью Екатерина Волкова рассказала о семейной драме:

"Летом внука видела. Один раз меня заблокировали на три недели. Работаю с психологом, я в ужасном состоянии - не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться… Не дают пока нянчиться, свои условия ставят. Нельзя выкладывать в соцсетях фото с внуком. Не знаю - может, в суд буду подавать на устранение препятствий общения с внуками".

Оказалось, что против общения Волковой с внуками - ее зять, отец детей. Валерия слушает мужа. В чем причина скандала, не ясно. Но, к примеру, в прошлом году в эфире одного из ток-шоу Екатерина Волкова рассказала, что оба внука носят ее фамилию, а «"зять" все еще не разведен с женой, где у него тоже двое детей, хотя и живет с ее дочерью. Якобы жена не дает мужчине развод по каким-то финансовым причинам, он содержит две семьи. Возможно, что после публичных откровений у Волковой и появились проблемы с зятем и дочерью. Хотя вряд ли иностранец читает новости в Сети на русском языке. А может, мужчина уже решил все проблемы?

Ведь на днях артистка сообщила радостную новость - в семье воцарился мир: