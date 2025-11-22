Сябитова и Гузеева стали бабушками, а дочь Гай Германики забеременела в 16

В этом ноябре сразу несколько звездных бабушек сообщили о новостях, связанных с их внуками и внучками.
Два аиста в "Давай поженимся!"
На прошлой неделе сваха из передачи «Давай поженимся!» 16+, 63-летняя Роза Сябитова второй раз стала бабушкой. 33-летняя дочь телеведущей Ксения и 38-летний зять Максим Шевченко стали родителями во второй раз. Ксения Шевченко рожала в московской ГКБ им. Ерамишанцева.
Дочь Розы Сябитовой Ксения с мужем и детьми. Фото: личная страница Розы Сябитовой в социальной сети
"Я снова бабушка! Я стала бабушкой внука! Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", - радуется Сябитова и пока скрывает имя малыша.
Внучку свахи зовут Мирослава, ей 3 года, девочка часто гостит у бабушки. Роза с удовольствием помогает дочери - чтобы у той было время побыть вдвоем с мужем. Ксения Шевченко работает директором у своей мамы. Сябитова поделилась с "Телепрограммой" своими правилами:
"Я не та бабушка, которая всему учит - не так пеленаешь, не так кормишь. Ксении и зятю я сразу сказала - это ваш ребенок, и я вообще не лезу в воспитание. Почитав современную литературу для родителей, поняла, что мои советы времен Советского Союза давно ушли в прошлое и мало работают. Моя задача - помогать детям физически, материально, когда в этом есть необходимость. Я у них на подхвате - приготовить, убрать, постирать, погулять с малышкой".
Пока ребенок маленький, Ксения с детьми и мужем чаще будет гостить у Сябитовой - так как она живет за городом, где большой дом, свежий воздух и проще гулять с малышом.
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
66-летняя Лариса Гузеева стала бабушкой впервые:
"Это девочка, внучка. Мы назвали ее Ива, по-русски Ева. Замуж дочка вышла весной. Зять не из творческой среды, его зовут Никита".
Другими подробностями ведущая "Давай поженимся!" делиться не хочет - дочь Ольга запрещает. 25-летняя Ольга Бухарова - дочь Гузеевой от второго брака с ресторатором Игорем Бухаровым. До замужества Ольга работала на съемках фильмов и сериалов мастером по прическам. Гузеева была замечена с внучкой и дочкой в аэропорту - семья возвращалась из заграничного путешествия. Скорее всего, родила дочь Гузеевой несколько месяцев назад, но об этом стало известно сейчас.
Беременна в 16
Фото: личная страница Валерии Гай Германики в социальной сети
41-летняя режиссер Валерия Гай Германика получает титул самая молодая звездная бабушка 2025 года. Старшей дочери Валерии Октавии в марте этого года исполнилось 17 лет, а летом она родила девочку. То есть забеременела Октавия в 16. Имя ребенка скрывают.
Фото: личная страница Валерии Гай Германики в социальной сети
Молодая бабушка объясняет, почему не делится подробностями о внучке:
"Молодые родители против публичности. Никто больше из моих родных не хочет в мое доккино. Дочь - в официальном браке, и даже благословленном святыми отцами".
Ранее режиссер рассказывала, что воспитывает своих детей в строгости.
Родные слезы
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
51-летняя актриса Екатерина Волкова - мама троих детей. С ней живут двое младших детей от третьего брака с Эдуардом Лимоновым, а дочь от первого брака давно самостоятельная. Валерии Волковой 32 года, она замужем за иностранцем, приезжает в Москву. Еще недавно мать и дочь были лучшими подругами - актриса подарила дочери одну из своих квартир в Москве. Три года назад Валерия родила сына Тимофея. Волкова с радостью делилась эмоциями:
"Я присутствовала на родах. Так как часто играю в медицинских сериалах, меня тепло приняли в роддоме, завели в родовую. И я весь процесс наблюдала, помогала".
Актриса иногда забирала внука в свой загородный дом, публиковала фото с Тимофеем. А потом все фото мальчика исчезли из ее соцсетей, оказалось, что отец ребенка запретил публиковать. Год назад Валерия Волкова родила второго сына - Платона.
А теперь и вовсе назрел скандал. Этой осенью Екатерина Волкова рассказала о семейной драме:
"Летом внука видела. Один раз меня заблокировали на три недели. Работаю с психологом, я в ужасном состоянии - не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться… Не дают пока нянчиться, свои условия ставят. Нельзя выкладывать в соцсетях фото с внуком. Не знаю - может, в суд буду подавать на устранение препятствий общения с внуками".
Оказалось, что против общения Волковой с внуками - ее зять, отец детей. Валерия слушает мужа. В чем причина скандала, не ясно. Но, к примеру, в прошлом году в эфире одного из ток-шоу Екатерина Волкова рассказала, что оба внука носят ее фамилию, а «"зять" все еще не разведен с женой, где у него тоже двое детей, хотя и живет с ее дочерью. Якобы жена не дает мужчине развод по каким-то финансовым причинам, он содержит две семьи. Возможно, что после публичных откровений у Волковой и появились проблемы с зятем и дочерью. Хотя вряд ли иностранец читает новости в Сети на русском языке. А может, мужчина уже решил все проблемы?
Ведь на днях артистка сообщила радостную новость - в семье воцарился мир:
"Мы с дочкой созвонились, и мне наконец-то удалось хотя бы по видеосвязи увидеть маленьких. Надеюсь, этот звонок станет началом конца нашей борьбы с мужем дочери. Мы не всегда с ним ладили. Он человек строгий. Да и я взрывная дама, могла и колкое слово ему сказать. Что за теща, как говорится, которая не ругалась с зятем? Но мне надоело воевать, хочу жить мирно и общаться с внуками без ограничений".