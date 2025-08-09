Свиридова на даче в Керчи, а Бьянка в крымской Оленевке

Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с хорошей скидкой. Так повезло балерине, потому что она с партнером по шоу и отпуску развлекала вечерами местную публику танцевальными номерами. 49-летняя балерина публиковала и пикантные, и приличные кадры с 26-летним танцором Марчелом Абаби. Волочкова хвастается: "Это уже 26-й мой визит на Мальдивские острова. Я сюда езжу, как на дачу, два раза в год как минимум". Сочи, Крым, Италия и Мальдивы - знаменитости разъехались по морям и горам, проводя долгожданный отпуск после насыщенного трудового года. Журнал "Телепрограмма" рассказывает, кто какое место выбрал.