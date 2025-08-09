Свиридова на даче в Керчи, а Бьянка в крымской Оленевке

Анна Семенович с женихом, бизнесменом Денисом Шреером (на первом фото), обедают в Красной Поляне. В Сочи певица выбрала отель в горах и уже успела сходить на пару экскурсий, в том числе и в форелевое хозяйство на рыбалку, после которой наелась ухи. В один из вечеров в ресторане города Сочи Семенович побывала на праздновании 55-летия солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, который родился в Сочи.
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
На втором фото - Анна с юбиляром и гостьей праздника актрисой Валентиной Рубцовой, которая живет в этом городе-курорте.
Фото: личная страница Алены Свиридовой в социальной сети
Алена Свиридова позирует на фоне собственных клумб в Керчи, где у нее дача. Певица каждое лето проводит в Крыму, в доме, где раньше жила ее бабушка. Она выкупила соседний участок и там разбила сад и огород, ухаживать за которыми ей помогает садовник. За домом певицы причал, с которого она ныряет по несколько раз в день.
Фото: личная страница Бьянки в социальной сети
Бьянка выступила с концертом, а теперь отдыхает в крымской Оленевке. Певица недавно усиленно сбрасывала вес, делала пластические операции, поэтому теперь хвастается на пляже новой фигурой. Бьянка похудела с 90 до 49 кг при росте 163 см.
Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
Маликовы купаются и загорают на итальянском курорте Форте-деи-Марми. На этом фото на заднем плане на берегу Лигурийского моря позирует глава семейства композитор и певец Дмитрий Маликов, а на переднем - его жена Елена и дочь Стефания. За кадром остался первоклассник Марк. Хозяйка модного бренда Стефания целыми днями с семьей на пляже, вечерами - на ужине в ресторане, а днем девушка успевает пробежаться по модным магазинам.
Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с хорошей скидкой. Так повезло балерине, потому что она с партнером по шоу и отпуску развлекала вечерами местную публику танцевальными номерами. 49-летняя балерина публиковала и пикантные, и приличные кадры с 26-летним танцором Марчелом Абаби. Волочкова хвастается: "Это уже 26-й мой визит на Мальдивские острова. Я сюда езжу, как на дачу, два раза в год как минимум". Сочи, Крым, Италия и Мальдивы - знаменитости разъехались по морям и горам, проводя долгожданный отпуск после насыщенного трудового года. Журнал "Телепрограмма" рассказывает, кто какое место выбрал.
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Ольга Орлова с дочкой Анной и мужем Валерием отдыхают на том же курорте, что и Маликовы. Температура воздуха и воды в море +27 градусов. Семья проводит все свободное время на пляже. Орлова похвасталась, что на курорте полностью смогла отучить 2-летнюю дочь от подгузников - теперь только горшок!
