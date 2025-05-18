Светлане Светличной исполнилось бы 85: "Все богатства - бижутерия да серебряное колечко"

Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной 15 мая 2025 года могло исполниться 85 лет. Ровно полгода назад Светлана Афанасьевна ушла из жизни. Пришла пора наследникам вступать в наследство.

Непростая судьба

Светлана Светличная была замужем один раз. С мужем, народным артистом Владимиром Ивашовым, они решили назвать первенца в честь главного героя фильма «Баллада о солдате» Алеши Скворцова. Ивашов стал известен на весь СССР именно после этой роли. Их Алеша родился в 1961 году. В 1972 году супруги второй раз стали родителями, сына назвали Олегом.

До перестройки Ивашов был востребован в кино, много работал в театре. В 90-е и он, и Светличная сидели без работы, в первые «кооперативные» фильмы их сниматься не звали. Поэтому Владимир Сергеевич устроился рабочим на стройку. Однажды на разгрузке шифера Ивашову стало плохо, он с трудом доехал на метро до дома. Так надорвался на стройке, что открылась пролеченная ранее язва желудка.

Во время срочной операции его сердце не выдержало наркоза - в 1995-м актер скончался в возрасте 55 лет. Спустя годы Светличная, которая больше не вышла замуж, скажет: «Мы прожили с Ивашовым 34 года. Уверена, что если бы он был жив, то мы были бы вместе до сих пор». У обоих супругов случались увлечения, но это не повлияло на крепость их брака и не разрушило его. Они ценили и берегли друг друга.

Оставшись одна, Светлана Афанасьевна не смогла уберечь младшего сына от пагубной привычки - Олег пристрастился к выпивке, когда в перестройку торговал на рынке. Новая беда у Светличной случилась в 2006 году - в возрасте 34 лет умер ее младший сын. С тех пор семья артистки - сын Алексей, его жена Ольга, их дочь Мария. Алексей работал зубным техником, всегда был далек от мира кино и ссорился с мамой из-за ее склонности выдумывать о себе истории для СМИ - так Светлана Афанасьевна привлекала к себе внимание публики, которое обожала.

Но больше всего на свете Светличная любила единственную внучку Машу, потом так же крепко полюбила ее сына - своего правнука Володю Ивашова, который в этом году оканчивает школу. В больницу Светличная попала два года назад, так как усугубились проблемы с давлением, прогрессировала деменция, болезнь Альцгеймера. Актриса по совету докторов и своему желанию переехала в платное круглосуточное отделение стационара для пожилых Психиатрической клинической больницы № 3 имени В. А. Гиляровского.

Пенсии хватало на оплату услуг - с доплатой за звание набегало почти 60 тыс. рублей.

В прошлом году у актрисы обнаружились и другие серьезные заболевания, и Светличную перевели в профильную клинику. Ей становилось все хуже. Скончалась артистка в хосписе, где у Светланы Афанасьевны была отдельная палата, за ней хорошо ухаживали.

Не знала роскоши

Этой весной внучка Светланы Светличной рассказала, что удивлялась рассказам незнакомых с ее семьей коллег бабушки, которые после ее смерти вещали о богатствах актрисы. Недавно Мария в очередной раз пришла полить цветы в квартиру бабушки, стала перебирать вещи и обнаружила там большую коробку с украшениями. Внучка удивилась, что в ней не оказалось ни одного украшения с драгоценным камушком - сплошная бижутерия и серебряное колечко: «Маленькое серебряное колечко, оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано «Спаси и сохрани».

Ни машины, ни сбережений у Светличной не было - пенсию всегда тратила на себя, последние два года - на больницу. Все наследство - квартира у метро «Преображенская площадь». Наследник один - сын Алексей.

Вся недвижимость у Светланы Афанасьевны появилась благодаря кинозаслугам мужа. Когда у них родился второй сын, молодой семье дали трешку на проспекте Гагарина. А когда в 1982 году старший сын Алексей вернулся из армии, папа выхлопотал ему однокомнатную квартиру. После смерти мужа Светличная разменяла свою трешку на двушку для себя и однушку для младшего сына Олега. Когда Олег умер, его квартиру Светлана Афанасьевна отдала старшему сыну, а тот - дочери Марии.

Четыре года назад Светличная решила переехать поближе к сыну - продала свою крошечную двухкомнатную квартиру на Новоясеневском проспекте и купила просторную однушку с хорошим ремонтом в новом доме в ЖК комфорт-класса. Семья сына доплатила за это жилье в районе Преображенской площади 400 тыс. рублей.

Светлане Афанасьевне новая квартира нравилась, о чем она регулярно сообщала по телефону близким друзьям, брату и его семье, проживающим в Пензе. Но вскоре она заболела. Сначала ее постоянно навещали невестка и внучка, потом к ней поселили еще и сиделку, а затем пришлось перебраться в больницу.

В мае Алексей Ивашов вступит в наследство. Вероятно, квартира Светланы Светличной достанется ее внуку - полному тезке советского актера Владимира Ивашова.

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