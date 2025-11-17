Светлана Немоляева назвала свои места силы: "Меня, новорожденную, сразу привезли туда"

Местом своей жизни актриса Светлана Немоляева называет усадьбу Абрамцево в Подмосковье. Именно туда ее привезли еще новорожденной девочкой. Впрочем, и в Москве у актрисы есть свои места-фавориты.

Teleprogramma.org продолжает цикл публикаций о любимых местах наших звезд. О них нашему изданию рассказала и Светлана Владимировна.

Светлана Немоляева: "Я прожила большую часть жизни в центре, на Тверской"