Светлана Немоляева назвала свои места силы: "Меня, новорожденную, сразу привезли туда"

Местом своей жизни актриса Светлана Немоляева называет усадьбу Абрамцево в Подмосковье. Именно туда ее привезли еще новорожденной девочкой. Впрочем, и в Москве у актрисы есть свои места-фавориты.
Teleprogramma.org продолжает цикл публикаций о любимых местах наших звезд. О них нашему изданию рассказала и Светлана Владимировна.
Светлана Немоляева: "Я прожила большую часть жизни в центре, на Тверской"
"Я родилась и выросла на Плющихе. Очень люблю этот район, Новодевичий сквер и монастырь. Там прошли мое детство и юность. Эти места связаны с моими мамой, папой, бабушкой, дедушкой. Рядом Москва-река.
И потом, я прожила большую часть жизни в центре, на Тверской, и сейчас живу там. Рядом и Красная площадь, и переулки замечательные, и мой театр (Театр им. Маяковского. — Прим. ред.), — поделилась с нашим изданием актриса.
Есть места, которые дарят тебе тепло и радость. И очень отрадно, что они существуют.
Сейчас Москва в хорошем состоянии. В городе высаживается очень много деревьев и цветов. Москва такая красивая и опрятная, и видно, что она любимая".
Светлана Немоляева. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Светлана Немоляева: "Абрамцево — это такой апологет культуры, литературы и красоты русской природы"
— А есть ли у вас любимое место, куда вам всегда хочется возвращаться? Не обязательно в Москве. Это может быть небольшое кафе в другом городе…
— У меня еще есть место моей жизни — это Абрамцево в Подмосковье. Там познакомились и поженились мои папа с мамой, родилась я. И меня, новорожденную, практически сразу привезли на эту дачу. Там я провожу много времени.
То же самое я сделала со своим сыном. Когда он родился, привезла его туда, в съемную избушку.
Сначала, когда у нас не было дачи, мы снимали там какие-то избушки. А потом появилась и своя дача. Поэтому Подмосковное Абрамцево для меня как вторая родина, любимая. Это очень уютное место.
Это такой апологет культуры, литературы и красоты русской природы. Это знаменательное место, историческое для страны. И большое счастье, что волею судьбы я оказалась вблизи него.
