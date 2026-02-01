Светлана Дружинина, Александр Зацепин и другие звезды долгожители: в чем их секреты

Светлана Дружинина (90 лет)
Фото: личная страница Светланы Дружининой в социальной сети
Народная артистка РФ, режиссер, сценарист Светлана Дружинина и до 90-летия, и сейчас практикует закаливание - в любое время на подмосковной даче ходит босиком по земле и даже по снегу.
У Светланы Сергеевны есть правила жизни, которым она следует и старается приобщать мужа - любимого и единственного 87-летнего народного артиста СССР, кинооператора Анатолия Мукасея.
Два рецепта долголетия Дружинина выполняет много лет:
- Всегда в делах, в работе. У Дружининой и ее мужа плотный график - фестивали, съемки, встречи с коллегами, премьеры. На мой вопрос, помогает ли такая занятость не думать о годах, Дружинина ответила:
"Есть анекдот - мальчишка встретил старика с длинной седой бородой и спросил - дедушка, сколько же тебе лет. Тот ответил - ой, деточка, забыл, вот сколько бороде, столько и мне. Дедушка, а когда ты спишь, куда же ты ее кладешь - под одеяло или на одело? Дед над этим задумался, потерял сон и помер. Не надо думать о годах, надо просто жить дальше".
- О секретах активности и долголетия Светлана Сергеевна рассказывает так:
"Просто нужно меньше жрать, больше двигаться, работать, читать, любить жизнь и плавать, плавать, плавать..."
Александр Зацепин (99 лет)
Фото: Иван Макеев/"КП"
Через полтора месяца композитор Александр Зацепин отметит 100-летие. По этому поводу запланирован концерт в Кремлевском дворце, где именинник будет слушать, как звезды поют его хиты. Недавно народный артист получал премию «Великий мастер» и вышел на сцену как всегда подтянутый, в отличной форме, модном костюме, с улыбкой:
"Я благодарен публике всегда, очень благодарен. Эта награда - подарок для меня, в мои 99 лет особенно приятно получать такой подарок".
Александр Сергеевич сохраняет физическую активность, ясность ума долгие годы, следуя строгому режиму:
- Весь день идет много лет по расписанию, будильник оповещает и о зарядке, и о приеме пищи.
- Утро начинается с комплекса упражнений йоги и дыхательной гимнастики.
- Ест мало. В меню - полезные продукты, простые и любимые блюда. Если на ужин котлета - то не целая, а половинка. Такая умеренность в еде не приемлет исключений.
- Каждый день трудится, пишет музыку. Строго по графику с 9 утра до 13 дня.
- Интересуется новинками в индустрии, достижениями цифровизации.
Тамара Москвина (84 года)
Фото: Ярослав Чингаев/Агенство "Москва"
Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в эти новогодние праздники сорвала бурю аплодисментов зрителей и восторженных откликов в соцсетях в необычном для себя амплуа. Москвина каталась в ледовом шоу Ильи Авербуха "Буратино" в роли черепахи Тортиллы и выполняла некоторые непростые элементы на льду. Тамара Николаевна хохочет:
"Роль 300-летней черепахи исполняет молодая, почти 85-летняя девушка!"
Как Авербух уговорил Москвину? Тренер поясняет:
"Сил еще много, желание есть в новой сфере деятельности поучаствовать. Показать, что если у вас хорошее здоровье, то такие мероприятия с молодежью вселяют дух бодрости, свежести. Думаю, что мне дали эту роль не потому, что я медлительная черепаха, а наоборот - я люблю везде прыгать, бегать и быть активной. Добавлю к своим качествам скорость. Плюс черепаха Тортилла мудрая, опытная".
Специальных секретов долголетия у Москвиной нет, но есть два правила жизни, которые очень любят и врачи:
- Постоянное движение. После перехода на тренерскую работу в 1962 году Москвина ежедневно на льду с учениками и теперь катается не меньше часа.
- Москвина всю жизнь держит вес: "Диета у меня одна, называется «меньше нужно есть". Меньше как по количеству, так и по калорийности. В спортивные времена нужно было следить за весом, чтобы партнер Алексей Мишин мог меня поднимать. А сейчас это уже привычка".
Ольга Науменко (76 лет)
Фото: Persona Stars
Народную артистку РФ Ольгу Науменко зритель помнит по роли несостоявшейся невесты Гали, которая ждет Женю в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Сегодня Ольга Науменко занята в 5 театральных постановках, иногда снимается в кино. 5 и 22 февраля в Театре им. Гоголя Ольга Науменко играет в спектакле "Гроза. Искушение" 16+ - она играет Кабаниху. В Театре им. Гоголя Науменко служит 54 года. Также у нее в репертуаре несколько антрепризных спектаклей. Науменко играла в Театре им. Пушкина вместе с Верой Алентовой в спектакле "Мадам Рубинштейн" 16+, из-за недавней трагедии (смерти Алентовой) спектакль снят с репертуара.
Науменко много работает, свободное время посвящает трехлетней внучке. Коллеги отмечают, что Ольга Николаевна в отличной физической форме, и молодежи всегда есть о чем с ней поговорить - энергичная, интересующаяся, интеллигентная. Науменко не скрывает, что постоянно посещает косметолога и строго следит за образом жизни:
- Контролирует свой рацион, ест только полезные блюда. Даже йогурт делает сама.
- Занимается дома, приобрела тренажеры, чтобы в гололед и плохую погоду поддерживать активность.