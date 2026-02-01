Светлана Дружинина, Александр Зацепин и другие звезды долгожители: в чем их секреты

Народная артистка РФ, режиссер, сценарист Светлана Дружинина и до 90-летия, и сейчас практикует закаливание - в любое время на подмосковной даче ходит босиком по земле и даже по снегу.

У Светланы Сергеевны есть правила жизни, которым она следует и старается приобщать мужа - любимого и единственного 87-летнего народного артиста СССР, кинооператора Анатолия Мукасея.

Два рецепта долголетия Дружинина выполняет много лет:

Всегда в делах, в работе. У Дружининой и ее мужа плотный график - фестивали, съемки, встречи с коллегами, премьеры. На мой вопрос, помогает ли такая занятость не думать о годах, Дружинина ответила:

"Есть анекдот - мальчишка встретил старика с длинной седой бородой и спросил - дедушка, сколько же тебе лет. Тот ответил - ой, деточка, забыл, вот сколько бороде, столько и мне. Дедушка, а когда ты спишь, куда же ты ее кладешь - под одеяло или на одело? Дед над этим задумался, потерял сон и помер. Не надо думать о годах, надо просто жить дальше".

О секретах активности и долголетия Светлана Сергеевна рассказывает так:

"Просто нужно меньше жрать, больше двигаться, работать, читать, любить жизнь и плавать, плавать, плавать..."

Александр Зацепин (99 лет)