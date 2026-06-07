Свадьба с нефтяником, $600 тыс. Фадееву: почему Наталья Ионова больше не Глюк'oZa

Вот так вот и летит время: казалось, только вчера маленькая мультяшная девчонка с компьютеризированным голосом и доберманом на поводке запевала про невесту, кожу и крокодила, а потом - бац! И певице Наталье Ионовой, которая скрывалась под образом хулиганистой Глюкозы, уже 40. Точнее - еще сорок. Ведь в этом возрасте осознанная счастливая жизнь только начинается, переходя в новое качество. И «Телепрограмма», поздравляя юбиляршу, вспоминает ее яркий путь.

Наташа родилась 7 июня 1986 года и выросла на юге Москвы - после 9-го класса вынуждена была покинуть обычную школу, перейдя в вечернюю. Вместо уроков девочка пробовала себя в «Ералаше» и тусовалась с плохими парнями. Не хватало, конечно, жесткой руки - воспитывала бабушка. Уже в 15 лет Наташа оказалась в знаменитой Бутырке - обвиняли ее парня, она была не виновата.

В 2000 году Максим Фадеев придумал (на самом деле просто помог воплотить) образ оторвы, бунтарки и хулиганки, которая гуляет сама по себе, наплевав на нормы и мнение общества. Именно в сотрудничестве с продюсером певица пережила стремительный взлет. Песни «Невеста», «Швайне», «Снег идет» пела вся страна. Сначала Ионову секретили - в клипах пел аватар - а потом раскрыли. Так она стала знаменитой. И спела примерно со всеми самыми известными артистами страны.

В 2006 году Наталья вышла замуж за бизнесмена-нефтяника Александра Чистякова, которому родила дочерей Лидию (19 лет) и Веру (14 лет). На всех семейных портретах звезды можно увидеть просто эталонную семью.

- С годами любовь все равно приобретает новые формы, - описывала семейную идиллию вокалистка. - Нужно с мужем больше разговаривать.

Муж помог Глюкозе выкупить права на песни у Максима Фадеева за $600 тыс. (42 млн руб.), который просто так не отпустил певицу. Но разборки за хиты до сих пор продолжаются.Артистка никогда не стеснялась эпатировать публику, поэтому для многих не было шоком, когда Глюкоза в 2024 году предстала в тотально новом образе и ушла в экспериментальную музыку.

А еще отказалась от псевдонима Глюк'oZa, теперь она - Glukoza. Волосы она красит то в розовый, то в синий, дрейфуя от образа гламурной артистки в сторону DJ-вумен. В ходе поисков новой творческой идентичности выпустила несколько необычных треков и мини-альбом Harmony, который называет очень личным.