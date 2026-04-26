Суперзвезды турецкого кино, попавшие под облаву властей

И примерно так же очевидно, что в мире шоу-бизнеса без этого редко обходится. Именно поэтому Главная прокуратура Стамбула решила организовать настоящую массовую облаву на звезд, подведя под подозрение сотни (!) актеров, музыкантов, владельцев клубов и отелей, блогеров. В итоге стамбульский генпрокурор Фатих Дёнмез озвучил пугающие цифры: 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, сдали положительный тест на наркотики*. В общей сложности в рамках расследования были задержаны 255 человек, а «Телепрограмма» представляет самых известных российскому зрителю.

Ханде Эрчел (32 года)

Одна из главных звезд турецкого кино, модель и актриса, тоже попала под раздачу. Меньше всего поклонники ожидали увидеть «золотую девочку» в криминальных сводках. Удивилась и сама артистка.

- Вчера вечером, как и вы, я узнала об этом из новостей, - отреагировала подозреваемая, которая находилась за пределами родной страны. - Я люблю свою страну и доверяю своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится как можно скорее.

На следующий день Эрчел прилетела в Стамбул - ее задержали в аэропорту: вежливо и корректно. Вместе с адвокатом артистку повезли на допрос, а еще взяли материалы для анализов: слюну, кровь и волосы.

- Я никогда в своей жизни не употребляла наркотики, - заявила после допроса звезда сериалов. - Я слежу за здоровым образом жизни - это часть моей профессии. Никогда не видела, чтобы Хакан Сабанджи (ее бывший возлюбленный, который тоже попал под каток следствия. - Авт.) употреблял наркотики. Я уже 13 лет на экранах и понимаю, что у меня есть аудитория, на которую я могу влиять, поэтому стараюсь внимательно относиться к своему образу жизни.

Результаты оказались отрицательными, но есть нюанс: анализы выявили у Эрчел следы сильнодействующих лекарств, на которые нужны рецепты и допуск врача. Именно поэтому прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию, чтобы выяснить, являются ли найденные у Ханде вещества лекарственными активными препаратами. Анализы перепроверят.

Главные проекты: «Постучись в мою дверь» 18+, «Оставь это ветру» 18+, «Два мира, одно желание» 18+.

Бурак Дениз (35 лет)