Суперзвезды турецкого кино, попавшие под облаву властей

И примерно так же очевидно, что в мире шоу-бизнеса без этого редко обходится. Именно поэтому Главная прокуратура Стамбула решила организовать настоящую массовую облаву на звезд, подведя под подозрение сотни (!) актеров, музыкантов, владельцев клубов и отелей, блогеров. В итоге стамбульский генпрокурор Фатих Дёнмез озвучил пугающие цифры: 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, сдали положительный тест на наркотики*. В общей сложности в рамках расследования были задержаны 255 человек, а «Телепрограмма» представляет самых известных российскому зрителю.
Ханде Эрчел (32 года)
Одна из главных звезд турецкого кино, модель и актриса, тоже попала под раздачу. Меньше всего поклонники ожидали увидеть «золотую девочку» в криминальных сводках. Удивилась и сама артистка.
- Вчера вечером, как и вы, я узнала об этом из новостей, - отреагировала подозреваемая, которая находилась за пределами родной страны. - Я люблю свою страну и доверяю своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится как можно скорее.
На следующий день Эрчел прилетела в Стамбул - ее задержали в аэропорту: вежливо и корректно. Вместе с адвокатом артистку повезли на допрос, а еще взяли материалы для анализов: слюну, кровь и волосы.
- Я никогда в своей жизни не употребляла наркотики, - заявила после допроса звезда сериалов. - Я слежу за здоровым образом жизни - это часть моей профессии. Никогда не видела, чтобы Хакан Сабанджи (ее бывший возлюбленный, который тоже попал под каток следствия. - Авт.) употреблял наркотики. Я уже 13 лет на экранах и понимаю, что у меня есть аудитория, на которую я могу влиять, поэтому стараюсь внимательно относиться к своему образу жизни.
Результаты оказались отрицательными, но есть нюанс: анализы выявили у Эрчел следы сильнодействующих лекарств, на которые нужны рецепты и допуск врача. Именно поэтому прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию, чтобы выяснить, являются ли найденные у Ханде вещества лекарственными активными препаратами. Анализы перепроверят.
Главные проекты: «Постучись в мою дверь» 18+, «Оставь это ветру» 18+, «Два мира, одно желание» 18+.
Бурак Дениз (35 лет)
Звезду турецкого кино с восемью миллионами подписчиков в соцсетях задержали с поличным после санкционированного обыска дома. У него нашли запрещенное вещество. Актера доставили в жандармерию для дачи показаний, после чего отправили сдавать тесты.
От результатов этого теста и будут зависеть мера пресечения и дальнейшее будущее секс-символа турецкого ТВ. Подозреваемых, в числе которых оказался Дениз, обвиняют в «подстрекательстве или содействии проституции» и «содействии употреблению наркотических или стимулирующих веществ». Задержанные находятся в полицейском участке на допросе. Следователи продолжают работу по задержанию остальных подозреваемых.
Главные проекты: «Любовь не понимает слов» 16+, «Королева ночи» 18+ и «Совершенно другой» 18+.
Алейна Бозок (24 года)
Еще одна турецкая звезда была задержана по подозрению в нарушении закона. Облава прошла в Стамбуле, обыски состоялись в четырех развлекательных заведениях. В результате рейда задержаны 17 подозреваемых, среди них - бывшая футбольная судья Элиф Караарслан, владелец ресторана Fiko Ocakbası Фикрет Айдогду, певец Джем Адриан и другие. В том числе и Бозок. После разбирательства был и суд, исходя из вердикта которого турецкие СМИ и сделали вывод, что Алейне удалось избежать попадания за решетку.
- Суд в Стамбуле постановил арестовать восьмерых задержанных, остальные 11 отпущены на свободу под обязательство отмечаться в участке, - сообщил местный канал A Haber. Фамилии Бозок в списке арестованных не было, актрису отпустили под подписку о невыезде.
Главные проекты: «Зимородок» 18+, «Клюквенный щербет» 18+, «Моя мама - Анкара» 18+.
Ибрагим Челиккол (44 года)
Под рейд попал бывший баскетболист сборной Турции и модель, тоже переквалифицировавшийся в артисты. Когда его в числе прочих селебрити задержали в начале апреля, Ибрагим уверял, что никогда запрещенкой не баловался.
- Мы с Бирдже Акалай (тоже попала под подозрение правоохранителей. - Авт.) снимались в сериале «Черная-белая любовь», знаю ее с 2016 года, - дал он показания. - Уже два года я с ней не встречался. Никогда не употреблял наркотические вещества вместе с ней в одной обстановке. В любом случае, я в своей жизни никогда не употреблял наркотические вещества. Я не видел, чтобы Бирдже употребляла наркотические вещества, и никогда не был тому свидетелем.Однако анализы показали обратное - у Челиккола нашли следы тяжелых наркотиков и их метаболитов, в результате чего артист лишился главных ролей в проектах, на которые был утвержден. Разбирательство продолжается.
Главные проекты: «Черно-белая любовь» 18+, «Дом, в котором ты родился» 18+, «Полет птицы» 18+.
