Судьба звезды "Дома-2" Венцеслава Венгржановского: жизнь в детском доме, неудачные браки, безработица

44-летний Венцеслав Венгржановский, бывший участник проекта "Дом -2", планирует возобновить свою карьеру на сцене. Он уже объявил о гастрольном туре по России. Ближайшие выступления ведущего намечены в Печоре и Коряжме.
Венцеслав планирует начать гастроли осенью и активно анонсирует их в своем личном блоге. Стоимость его услуг весьма доступна: за 150 тысяч рублей мужчину можно пригласить на корпоратив или частное мероприятие, где он выступит не только как исполнитель, но и как ведущий.
Требования Венгржановского к райдеру достаточно скромны: проживание в гостинице не ниже четырех звезд, суточные в размере 2500 рублей, а также вода и фрукты в гримерке.
Кроме того, Венц напоминает, что запишет за деньги любое видеопоздравление.
Хочется верить, что у Венгржановского все получится. Ведь последнее время, да и с самого юного возраста мужчину преследуют неудачи. Но он все еще надеется увидеть улыбку Фортуны.
Детство в детском доме
Венцеслав Венгржановский, настоящее имя которого Ярослав Шурупов, родился 12 мая 1981 года в Краснодаре. По его собственным словам, детство у него было сиротским и с раннего возраста мальчик воспитывался в доме ребенка.
А польский псевдоним выбрал, когда принял участие в телепроекте "Дом-2". Имя "Венцеслав Венгржановский" в переводе означает "венчанный славой".
После окончания школы Ярослав работал продавцом, но заработка едва хватало даже на еду. И чтобы выжить, приходилось собирать и сдавать пустые бутылки. Находясь в нескольких шагах от социальной пропасти, он решил попытать счастья на телевизионных кастингах.
В "Доме-2"
На телепроект "Дом-2" Шурупов пришел в 2009 году, представившись как белый маг. Его заявленной целью стало противостояние Владу Кадони, который к тому времени уже был известен как финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" (2008) и участник реалити-шоу. Но, увы, никакими экстрасенсорными способностями парень не обладал.
Во время своего нахождения в телепроекте Венц стал объектом многочисленных мемов и видеоприколов. В интернете существует целая подборка забавных моментов с Венгржановским, как он ел курицу, корчил рожицы и ссорился с другими жильцами телестройки… Надо признать, благодаря своим выходкам Венцеслав стал одним из самых узнаваемых участников реалити-шоу.
За годы, проведенные на программе, ему также удалось завоевать расположение нескольких участниц. Так, на проекте мужчина пробовал строить отношения с Надеждой Ермаковой, Инной Воловичевой, Жанайим Алыбаевой, Кристиной Беловой, но в итоге женился на Екатерине Токаревой. Правда, пара развелась уже спустя полгода. И после этого Венц покинул реалити-шоу.
Венцеслав Венгржановский. Фото: Иван Вислов / "Комсомольская правда"
Личная жизнь после телестройки
Он пытался проявить себя и в других проектах, например, в шоу "Битва экстрасенсов". Но не хватило способностей… Какое-то время вел шоу "Остров любви" в рамках того же "Дома-2".
В 2019 году в кулуарах стали циркулировать слухи, что дела у Венца совсем плохи. Сначала он работал в магазине, потом якобы спился и вообще пополнил число безработных.
В 2020 году Венцеслав женился на своей давней знакомой Дарье Некрасовой, но уже в 2023 году союз распался. Девушка обвинила супруга в тунеядстве.
"Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь. К тому же на территории моей мамы. Других вариантов просто не было: своего жилья у Венцеслава нет", — рассказывала Дарья "Комсомольской правде".
Надеемся, что после начала гастрольного тура жизнь Венцеслава Венгржановского действительно изменится.
