Судьба звезды "Дома-2" Венцеслава Венгржановского: жизнь в детском доме, неудачные браки, безработица

44-летний Венцеслав Венгржановский, бывший участник проекта "Дом -2", планирует возобновить свою карьеру на сцене. Он уже объявил о гастрольном туре по России. Ближайшие выступления ведущего намечены в Печоре и Коряжме.

Венцеслав планирует начать гастроли осенью и активно анонсирует их в своем личном блоге. Стоимость его услуг весьма доступна: за 150 тысяч рублей мужчину можно пригласить на корпоратив или частное мероприятие, где он выступит не только как исполнитель, но и как ведущий.

Требования Венгржановского к райдеру достаточно скромны: проживание в гостинице не ниже четырех звезд, суточные в размере 2500 рублей, а также вода и фрукты в гримерке.

Кроме того, Венц напоминает, что запишет за деньги любое видеопоздравление.

Хочется верить, что у Венгржановского все получится. Ведь последнее время, да и с самого юного возраста мужчину преследуют неудачи. Но он все еще надеется увидеть улыбку Фортуны.

Детство в детском доме

Венцеслав Венгржановский, настоящее имя которого Ярослав Шурупов, родился 12 мая 1981 года в Краснодаре. По его собственным словам, детство у него было сиротским и с раннего возраста мальчик воспитывался в доме ребенка.

А польский псевдоним выбрал, когда принял участие в телепроекте "Дом-2". Имя "Венцеслав Венгржановский" в переводе означает "венчанный славой".

После окончания школы Ярослав работал продавцом, но заработка едва хватало даже на еду. И чтобы выжить, приходилось собирать и сдавать пустые бутылки. Находясь в нескольких шагах от социальной пропасти, он решил попытать счастья на телевизионных кастингах.

В "Доме-2"

На телепроект "Дом-2" Шурупов пришел в 2009 году, представившись как белый маг. Его заявленной целью стало противостояние Владу Кадони, который к тому времени уже был известен как финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" (2008) и участник реалити-шоу. Но, увы, никакими экстрасенсорными способностями парень не обладал.

Во время своего нахождения в телепроекте Венц стал объектом многочисленных мемов и видеоприколов. В интернете существует целая подборка забавных моментов с Венгржановским, как он ел курицу, корчил рожицы и ссорился с другими жильцами телестройки… Надо признать, благодаря своим выходкам Венцеслав стал одним из самых узнаваемых участников реалити-шоу.

За годы, проведенные на программе, ему также удалось завоевать расположение нескольких участниц. Так, на проекте мужчина пробовал строить отношения с Надеждой Ермаковой, Инной Воловичевой, Жанайим Алыбаевой, Кристиной Беловой, но в итоге женился на Екатерине Токаревой. Правда, пара развелась уже спустя полгода. И после этого Венц покинул реалити-шоу.