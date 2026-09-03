Судьба звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной, умершей от инсульта: педагогика, конфликт с Владом Череватым и любовь к Фредди Меркьюри

Фото:кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Чем была знаменита эзотерик.

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Ушла из жизни звезда проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина. Ей было 43 года. Причиной смерти эзотерика стал инсульт.

Как Елена Ивашина работала учителем

Елена Ивашина появилась на свет 2 февраля 1983 года в Московской области. Ее детская мечта стать ведьмой возникла, когда ей исполнилось 7 лет. Но девочка хранила эту тайну в себе и никому не рассказывала о ней.

Только через три года у нее появилась возможность достать первую в жизни колоду Таро, с которой она не расставалась до последних дней.

После окончания школы девушка поступила в педагогический институт и некоторое время работала учителем русского языка и литературы.

Елена Ивашина. «Битва экстрасенсов»

Однако вскоре ее увлечение мистикой и магией затмило все мирские дела. К тому времени по телевизору с огромным успехом шло шоу «Битва экстрасенсов», где каждый представитель эзотерики мог продемонстрировать свои уникальные способности. И Елена Ивашина использовала свой шанс, присоединившись к 23-му сезону знаменитого телешоу.

Мастерское владение картами Таро позволило женщине легко пройти кастинг, а на этапе «Мистер Икс», где участникам нужно рассказать о человеке, которого они никогда не видели, Ивашина справилась лучше всех конкурентов.

Также Елена Ивашина дополняла практику с картами таро магическим ритуальным ножом атам. Елена избегала термина «гадание», считая его характерным для поверхностной деятельности цыганок на вокзалах — предпочитала формулировку «работать с Таро».

Кроме того, она интересовалась русской демонологией и испытывала явную симпатию к совам и волкам.

Елена Ивашина. Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Конфликт с Владом Череватым

В отличие от многих замкнутых, окруженных аурой тайны экстрасенсов, Елена Ивашина была довольно общительным человеком. Еще до того, как принять участие в шоу «Битва экстрасенсов», она активно общалась со многими коллегами по цеху, а после выхода на проект вдруг начала оценивать способности конкурентов и разоблачать их нечестные трюки.

Ивашина заявляла, что для нее главная цель не победа в проекте, а проверка организаторов и участников на профессиональную пригодность.

В итоге Елена столкнулась с порчей от фаворита шоу — черного мага Владислава Череватого. Колдун рассказал об инциденте в своем посте в социальной сети, что вызвало шквал насмешек и ироничных комментариев в адрес Ивашиной.

В итоге Череватый стал победителем сезона, а Елена Ивашина не попала даже в тройку лучших финалистов. Но благодаря этому случаю число подписчиков Елены в соцсетях многократно увеличилось.

На своих страницах в Интернете Елена Ивашина публиковала благодарственные отзывы клиентов, смешные мемы и свои личные истории. Что касается личной жизни 40-летней предсказательницы, о ней ничего не было известно.

Елена Ивашина любила Фредди Меркьюри и Курта Кобейна

Елена обожала рок-музыку: в ее плейлистах всегда присутствовали треки Виктора Цоя, группы «Гражданская оборона» и Яны Дягилевой.

Из зарубежных рок-икон Елена любила Фредди Меркьюри и Курта Кобейна. А когда нужно было настроиться на работу с клиентами, Елена включала русский металл «Арии» или легендарную британскую группу Black Sabbath.

Елену Ивашину называли одной из самых светлых экстрасенсов в России.

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