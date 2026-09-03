Судьба звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной, умершей от инсульта: педагогика, конфликт с Владом Череватым и любовь к Фредди Меркьюри

Ушла из жизни звезда проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина. Ей было 43 года. Причиной смерти эзотерика стал инсульт.

Как Елена Ивашина работала учителем

Елена Ивашина появилась на свет 2 февраля 1983 года в Московской области. Ее детская мечта стать ведьмой возникла, когда ей исполнилось 7 лет. Но девочка хранила эту тайну в себе и никому не рассказывала о ней.

Только через три года у нее появилась возможность достать первую в жизни колоду Таро, с которой она не расставалась до последних дней.

После окончания школы девушка поступила в педагогический институт и некоторое время работала учителем русского языка и литературы.

Елена Ивашина. «Битва экстрасенсов»

Однако вскоре ее увлечение мистикой и магией затмило все мирские дела. К тому времени по телевизору с огромным успехом шло шоу «Битва экстрасенсов», где каждый представитель эзотерики мог продемонстрировать свои уникальные способности. И Елена Ивашина использовала свой шанс, присоединившись к 23-му сезону знаменитого телешоу.

Мастерское владение картами Таро позволило женщине легко пройти кастинг, а на этапе «Мистер Икс», где участникам нужно рассказать о человеке, которого они никогда не видели, Ивашина справилась лучше всех конкурентов.

Также Елена Ивашина дополняла практику с картами таро магическим ритуальным ножом атам. Елена избегала термина «гадание», считая его характерным для поверхностной деятельности цыганок на вокзалах — предпочитала формулировку «работать с Таро».

Кроме того, она интересовалась русской демонологией и испытывала явную симпатию к совам и волкам.