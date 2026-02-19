Судьба участницы "Фабрики" Марии Алалыкиной: приняла ислам, открыла школу Корана, счастлива во втором браке

Много лет назад участница группы "Фабрика" Мария Алалыкина неожиданно исчезла из поля зрения общественности. Но куда? Недавно в прессе снова вернулись к теме ее судьбы.

Бывшая "Фабрикантка" открыла школу ислама

Как сообщают СМИ, 42-летняя бывшая участница группы "Фабрика" нашла счастье в повторном браке, занимается воспитанием детей и возглавляет успешную школу изучения Корана. Она проживает в Дагестане, избегает внимания прессы, а ее супруг активно поддерживает все ее начинания.

По инсайдерской информации издания Starhit, Мария училась в Турции. Женщина, которая рассказала новость о Марии Алалыкиной, хотела попасть в ее школу, но бывшая "фабрикантка"не приняла ее. Сослалась на то, что женщине не хватает знаний.

"Но я учусь у ее ученицы, которая обожает ее и знаю многих девочек, которые искренне любят ее, работают с ней, учатся у нее. Это все, что она дает о себе знать. Она обеспечена материально и счастлива в браке", — сказала незнакомка.

Как Мария Алалыкина стала Марьям

Мария Алалыкина присоединилась к женскому квартету, участницами которого также являлись Сати Казанова, Саша Савельева и Ирина Тонева, в возрасте 19 лет. Это произошло благодаря шоу "Фабрика звезд". Однако ее участие в набиравшей известность группе оказалось недолгим.

Девушка успела лишь сняться в клипе на песню "Про любовь", после чего покинула коллектив — во многом из-за личных чувств.

"Когда Маша ушла, было очень больно, и такая рана образовалась. Это произошло в ходе тура. Мы были в Иркутске… Два дня ее уговаривали остаться. Но у нее любовь была на тот момент, она ж слепа. Мы ей советовали думать головой, а не сердцем", - говорил тогда про эту ситуацию продюсер группы Игорь Матвиенко.

Ситуация развивалась так: сначала Марии грозило отчисление из университета – МГЛУ им. Мориса Тереза, где она изучала иностранные языки. Из-за плотного гастрольного графика студентке приходилось пропускать сессии. Чтобы исправить положение с учебой, она в одностороннем порядке расторгла контракт с продюсером.

Затем в ее жизни появился будущий муж и отец ее ребенка – Алексей Зуенко, который несмотря на славянские имя и фамилию, являлся мусульманином по вероисповеданию. Ради него Алалыкина не только сменила Москву на Дагестан, но и приняла ислам, взяв имя Марьям. А потом вместо повседневных джинс и красивых платьев надела хиджаб. В 2004 году у пары родилась дочь Екатерина.