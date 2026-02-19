Судьба участницы "Фабрики" Марии Алалыкиной: приняла ислам, открыла школу Корана, счастлива во втором браке

Много лет назад участница группы "Фабрика" Мария Алалыкина неожиданно исчезла из поля зрения общественности. Но куда? Недавно в прессе снова вернулись к теме ее судьбы.
Бывшая "Фабрикантка" открыла школу ислама
Как сообщают СМИ, 42-летняя бывшая участница группы "Фабрика" нашла счастье в повторном браке, занимается воспитанием детей и возглавляет успешную школу изучения Корана. Она проживает в Дагестане, избегает внимания прессы, а ее супруг активно поддерживает все ее начинания.
По инсайдерской информации издания Starhit, Мария училась в Турции. Женщина, которая рассказала новость о Марии Алалыкиной, хотела попасть в ее школу, но бывшая "фабрикантка"не приняла ее. Сослалась на то, что женщине не хватает знаний.
"Но я учусь у ее ученицы, которая обожает ее и знаю многих девочек, которые искренне любят ее, работают с ней, учатся у нее. Это все, что она дает о себе знать. Она обеспечена материально и счастлива в браке", — сказала незнакомка.
Как Мария Алалыкина стала Марьям
Мария Алалыкина присоединилась к женскому квартету, участницами которого также являлись Сати Казанова, Саша Савельева и Ирина Тонева, в возрасте 19 лет. Это произошло благодаря шоу "Фабрика звезд". Однако ее участие в набиравшей известность группе оказалось недолгим.
Девушка успела лишь сняться в клипе на песню "Про любовь", после чего покинула коллектив — во многом из-за личных чувств.
"Когда Маша ушла, было очень больно, и такая рана образовалась. Это произошло в ходе тура. Мы были в Иркутске… Два дня ее уговаривали остаться. Но у нее любовь была на тот момент, она ж слепа. Мы ей советовали думать головой, а не сердцем", - говорил тогда про эту ситуацию продюсер группы Игорь Матвиенко.
Ситуация развивалась так: сначала Марии грозило отчисление из университета – МГЛУ им. Мориса Тереза, где она изучала иностранные языки. Из-за плотного гастрольного графика студентке приходилось пропускать сессии. Чтобы исправить положение с учебой, она в одностороннем порядке расторгла контракт с продюсером.
Затем в ее жизни появился будущий муж и отец ее ребенка – Алексей Зуенко, который несмотря на славянские имя и фамилию, являлся мусульманином по вероисповеданию. Ради него Алалыкина не только сменила Москву на Дагестан, но и приняла ислам, взяв имя Марьям. А потом вместо повседневных джинс и красивых платьев надела хиджаб. В 2004 году у пары родилась дочь Екатерина.
Мария Алалыкина. Фото: соцсети
Интересно, что почти сразу после переезда, ранее избегавшая публичности Мария дала интервью одному из местных телеканалов. В беседе она подчеркнула, что решение обратиться к исламу не стало для нее внезапным:
"Не могу сказать, что была отдельная жизнь, потом случилось принятие ислама, и началась другая.
Скорее это постепенный путь, какие-то элементы уже присутствовали с детства, просто я не знала, что они исламские. Оформились внутренние ощущения — так было суждено, что я пришла, даже правильнее сказать, вернулась к религии", - признавалась Мария.
К сожалению, этот брак оказался недолгим. Пресса сообщала, что супруг изменил Марии с ее лучшей подругой, что привело к расставанию. Причем Алалыкина рассказывала, что сама познакомила мужа с разлучницей. Видимо, не ожидала такого поворота судьбы.
Однако развод нисколько не поколебал ее веры и религиозных взглядов.
После разрыва с Алексеем Мария переехала к родителям, потом нашла работу.
Вскоре девушка встретила Махмуда, который стал ее мужем. Пара некоторое время жила в столице, после чего Махмуд увез жену в Дагестан. Их семья живет в согласии, воспитывая совместных детей (их количество не разглашается).
Мария не ограничилась ролью домохозяйки: она построила карьеру преподавателя иностранных языков (английского, шведского, французского и испанского) в учебных заведениях. Параллельно она занимается работой в издательстве "Ансар" и входит в рабочую группу портала "Ислам.ру".
С прошлым окружением, связанным с телепроектом, она более не общается, делая исключение лишь для Сати Казановой, с которой делится поздравлениями в религиозные праздники.
