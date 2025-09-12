Судьба Татьяны Дорониной: успех в творчестве, пять браков, двойной аборт и одиночество

"Любите ли вы театр, как люблю его я?" Задалась риторическим вопросом героиня Татьяны Дорониной в фильме "Cтаршая сестра". Для самой Татьяны Васильевны – актрисы, режиссера и руководителя, а ныне президента МХАТ им. Горького эта фраза как будто бы стала эпиграфом всей жизни. Она отдала театру все, пожертвовав женским счастьем.
12 сентября Татьяне Дорониной исполняется 92 года. И она встречает их в Геронтологическом центре "Юго-Западный".
У Татьяны Васильевны бурная творческая и личная творческая жизнь. Но на ее закате она осталась в одиночестве. Почему все сложилось именно так? Попробуем разобраться, заглянув в биографию Татьяны Дорониной.
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press
Олег Басилашвили
Первым мужем актрисы стал Олег Басилашвили. Это был классический студенческий роман. Пара официально оформила отношения на четвертом курсе, практически сразу после нескольких встреч. Скромная свадьба прошла в квартире Олега Басилашвили.
После окончания школы-студии МХАТ Басилашвили получил приглашение в труппу Сталинградского областного драматического театра. Дорониной же предложили работу в нескольких московских театрах, оценив ее талант выше. Но она отказалась и переехала вместе с мужем в Сталинград.
Актеры поселились в общежитии. Несмотря на трудности того времени, повседневные заботы помогали им не замечать бытовых невзгод. Однако Доронину часто огорчали вынужденные разлуки с супругом.
В тот период Басилашвили снимался в мелодраме Григория Никулина "Невеста" в Муроме, куда ему пришлось уехать на длительное время, оставив Доронину одну в Сталинграде.
Однажды актриса без предупреждения приехала к супругу и почти сразу поняла, что Басилашвили изменяет ей. Позже она вспоминала, что до сих пор помнит неловкость той ситуации.
Доронина чувствовала на себе многозначительные взгляды коллег и соседей Басилашвили. А еще она заметила неестественную учтивость со стороны Олега Валерьяновича и его партнерши по фильму.
Вопреки ожиданиям, Доронина не устроила сцены ревности. Она просто вернулась в Сталинград. Вскоре актриса обнаружила, что беременна, и приняла решение сделать аборт, скрыв это от Олега Басилашвили.
Олег Басилашвили. Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Даже узнав, что ожидает двойню, она не изменила своего решения. Когда Басилашвили вернулся, Доронина предложила начать все с чистого листа и переехать в Ленинград.
Там их обоих приняли труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола. Интересно, что Доронина поставила условие: она будет служить в театре только вместе с мужем.
Она твердо настояла на том, чтобы руководство приняло и Басилашвили. Однако совместная работа не спасла их брак — в 1963 году актеры официально развелись. Свою лепту внесли и аборт Татьяны Дорониной, и измены Олега Басилашвили.
Анатолий Юфит
Вскоре актриса вышла замуж за театрального критика Анатолия Юфита.
Их брак продлился три года, после чего Татьяна Доронина инициировала развод.
Приняв решение коренным образом изменить свою жизнь, она ушла из театра и перебралась в Москву.
Эдвард Радзинский
Там во время репетиций знаменитой пьесы "104 страницы про любовь" Татьяна Доронина познакомилась с драматургом Эдвардом Радзинским. Она стала для писателя настоящей музой. Ради того, чтобы Доронина играла на сцене МХАТ, Радзинский специально написал пьесу "Чуть-чуть о женщине".
Их брак продлился семь лет и завершился обоюдным решением о разводе. Радзинский отмечал, что характер супруги был прямым продолжением ее таланта.
Эдвард Радзинский. Фото: Global Look Press
Карьера всегда оставалась для Дорониной приоритетом — она практически постоянно находилась в театре. Утренние репетиции сменялись вечерними спектаклями, а в перерывах актриса часто оставалась в гримерной, иногда даже ночевала там.
По воскресеньям она отправлялась на съемки. Такой график не мог не отразиться на семейной жизни. Супруги скучали друг по другу, но изменить ситуацию не могли: Доронина была безгранично предана своей профессии.
Борис Химичев
Четвертым мужем актрисы стал коллега по профессии, актер Борис Химичев. Их брак продлился десять лет. Причина расставания – просто два сильных человека не смогли ужиться друг с другом.
Борис Химичев. Фото: Global Look Press
Борис Химичев считал, что женщина должна гладить мужчину по шерсти, но никак не против нее. То есть проявлять терпение, когда нужно стерпеть и промолчать. Однако Доронина этого не умела.
Она всегда говорила прямо то, что думала, не стараясь смягчить свои слова или промолчать в нужный момент.
Роберт Тахнетко
В пятый раз Татьяна Доронина вышла замуж за работника главного управления нефтяной промышленности Роберта Тахнетко.
Доронина мало интересовалась профессиональной деятельностью своего супруга. Она знала лишь, что он окончил МГИМО и до их знакомства был мужем дочери влиятельного человека из нефтяной сферы. Брак Роберта и Татьяны продлился менее трех лет, причем супруг длительное время сопротивлялся разводу.
Татьяна Доронина. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Изначально Доронина предполагала, что причиной нежелания мужа расставаться являются сильные чувства к ней. Однако настоящая причина оказалась более прагматичной — он опасался финансовых потерь в случае развода.
Впоследствии актриса признавалась, что не сожалеет ни об одном из пяти своих браков. Каждый из них дал подарил ей уникальный опыт. Хотя, как считал Пушкин: "Опыт – сын ошибок трудных".
Но жалеет ли Татьяна Васильевна о сделанном аборте, да и вообще о том, что она прожила жизнь именно так, а не иначе? Об этом мы уже вряд ли узнаем… Поскольку Татьяна Доронина не дает интервью.