Судьба Татьяны Дорониной: успех в творчестве, пять браков, двойной аборт и одиночество

Олег Басилашвили

Первым мужем актрисы стал Олег Басилашвили. Это был классический студенческий роман. Пара официально оформила отношения на четвертом курсе, практически сразу после нескольких встреч. Скромная свадьба прошла в квартире Олега Басилашвили.

После окончания школы-студии МХАТ Басилашвили получил приглашение в труппу Сталинградского областного драматического театра. Дорониной же предложили работу в нескольких московских театрах, оценив ее талант выше. Но она отказалась и переехала вместе с мужем в Сталинград.

Актеры поселились в общежитии. Несмотря на трудности того времени, повседневные заботы помогали им не замечать бытовых невзгод. Однако Доронину часто огорчали вынужденные разлуки с супругом.

В тот период Басилашвили снимался в мелодраме Григория Никулина "Невеста" в Муроме, куда ему пришлось уехать на длительное время, оставив Доронину одну в Сталинграде.

Однажды актриса без предупреждения приехала к супругу и почти сразу поняла, что Басилашвили изменяет ей. Позже она вспоминала, что до сих пор помнит неловкость той ситуации.

Доронина чувствовала на себе многозначительные взгляды коллег и соседей Басилашвили. А еще она заметила неестественную учтивость со стороны Олега Валерьяновича и его партнерши по фильму.

Вопреки ожиданиям, Доронина не устроила сцены ревности. Она просто вернулась в Сталинград. Вскоре актриса обнаружила, что беременна, и приняла решение сделать аборт, скрыв это от Олега Басилашвили.