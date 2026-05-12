Судьба матери Яны Кошкиной Маргариты: запрещает называть ее мамой, была звездой питерских светских вечеринок, стала подологом

В новом выпуске реалити «Сокровища императора» на ТНТ, вышедшем 11 мая, к участникам присоединилась актриса и юмористка Яна Кошкина. В качестве напарницы она выбрала свою мать Маргариту, чье поведение немного шокировало зрителей.

Мама – Яне Кошкиной: «Ты бы и не появилась на этот свет, если бы со старшей мне было весело и прикольно»

А особенно ее отношение к старшей дочери Ренате. Маргарита заявила, что родила Яну от скуки.

«Я понимаю, что по паспорту это моя дочка, но на самом деле Яна - моя подружка. На самом деле, ты бы и не появилась на этот свет, если бы со старшей мне было весело и прикольно. Знаешь, у нас ведь и собаку, и сестру зовут одинаковым именем — Рената», — сказала Маргарита во время интервью участниц.

(Известно, что Маргарита Кошкина очень любит собак и не против татуировок).

Также Кошкина рассказала, что мать не общалась с ней пять месяцев из-за того, что дочь назвала ее «мамой», а не по имени. На проекте Яна Кошкина называет родительницу Марго.

Связано это с банальной причиной – Маргарита не хочет вспоминать про свой возраст. Хотя от прожитых лет, конечно, никуда не деться…

Эти детали вызвали у зрителей смешанные чувства. В комментариях в Интернете даже звучат мнения, что Маргарита употребляет алкоголь. А то и что похуже…

Но, возможно, краткая биография Марго прольет свет на ее странности.

Как Маргарита Кошкина воспитывала своих детей

Маргарита Александровна Кошкина (урожденная Гончарова, носившая также фамилию Казакова по первому мужу) появилась на свет 21 января 1964 года в Ленинграде.

В родном городе она окончила школу №509 и монтажный техникум, а затем училась в Лесотехническом университете имени С.М. Кирова.

Яна Кошкина не родилась с золотой ложкой во рту. После развода ее мать трудилась на трех работах, чтобы обеспечить дочерей и расплатиться с долгами.

Девочкам же приходилось собирать пустые бутылки, чтобы заработать на школьный автобус, и ходить на рынок за выбракованными яблоками.

Но все знают, каких успехов Яна добилась теперь.

В 2019 году Маргарита переехала в Москву, поближе к знаменитой дочери.