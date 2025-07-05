Судьба Фрунзика Мкртчяна: успех в кино, психическая болезнь жены и сына, гибель дочери

"Мимино", "Айболит-66", "Кавказская пленница", "Солдат и слон", "Суета сует", "Танго нашего детства" - это лишь несколько всем известных фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна. Перечислять блестящие работы советского артиста можно очень долго: он стал поистине всенародно любимым, сыграв не так много главных ролей. В основном второстепенные роли, но какие!

Мкртчян умел сделать из сценарной фразы крылатую ("Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся", "А ты не путай свою личную шерсть с государственной!", "Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать"). Теплом и добротой он наполнял каждый образ, каждую картину, в которой участвовал.

И притом что являл публике исключительный комедийный дар, он оставался в глубине души одиноким и несчастным человеком, словно чувствовавшим, какую череду трагедий готовит для него жизнь. Все это отражалось в его глазах - даже когда он улыбался.