Судьба Фрунзика Мкртчяна: успех в кино, психическая болезнь жены и сына, гибель дочери

"Мимино", "Айболит-66", "Кавказская пленница", "Солдат и слон", "Суета сует", "Танго нашего детства" - это лишь несколько всем известных фильмов с участием Фрунзика Мкртчяна. Перечислять блестящие работы советского артиста можно очень долго: он стал поистине всенародно любимым, сыграв не так много главных ролей. В основном второстепенные роли, но какие!
Мкртчян умел сделать из сценарной фразы крылатую ("Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся", "А ты не путай свою личную шерсть с государственной!", "Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать"). Теплом и добротой он наполнял каждый образ, каждую картину, в которой участвовал.
И притом что являл публике исключительный комедийный дар, он оставался в глубине души одиноким и несчастным человеком, словно чувствовавшим, какую череду трагедий готовит для него жизнь. Все это отражалось в его глазах - даже когда он улыбался.
Фото: из семейного архива Фрунзика Мкртчана
Фрунзе Мушегович Мкртчян родился 4 июля 1930 года в армянском городе Ленинакане (ныне Гюмри) в многодетной семье беженцев от турецкой резни - простых рабочих текстильного комбината (на фото будущий актер справа, в центре - мама Санам, слева - сестренка Клара).
Его мать работала посудомойкой в заводской столовой, а отец был табельщиком - он очень сильно уважал советского полководца Михаила Фрунзе, потому и назвал своего сына в честь него - Фрунзе.
Дома мальчика звали Мгер, а на улице по понятным причинам прозвали Носом. Младший брат Альберт тоже увлекся кино и стал режиссером и сценаристом.
Фото: кадр из фильма
После войны 25-летний Фрунзик устроился помощником киномеханика в клуб текстильной фабрики Ленинакана, а в свободное время посещал репетиции самодеятельного театра.
Затем поступил в Ленинаканский театр, а в 1956-м окончил Ереванский театрально-художественный институт, и его приняли в труппу Академического театра имени Сундукяна, где артист и проработал до последних дней, играя ведущие роли (Хлестаков, Труффальдино, Меркуцио, Сагател, Барон и др.)
Фото: кадр из фильма "Мимино"
Дебютировал в кино Мкртчян в 1955 году ("В поисках адресата"). А в 1965 году Фрунзик нашел своего режиссера - впервые сыграл у Георгия Данелии в комедии "Тридцать три", после чего стал одним из любимых артистов постановщика.
Вместе они с огромным успехом выпустили шедевры "Не горюй!" (1968) и, конечно, "Мимино" (1977, на фото с Вахтангом Кикабидзе), после которого артист, сыгравший шофера Хачикяна, стал звездой всесоюзного масштаба.
Водители останавливали автобусы посреди дороги, чтобы сфотографироваться с ним. Множество реплик товарища Хачикяна, ушедших впоследствии в народ, - импровизация Фрунзика. А милый антагонизм грузинского и армянского народов показан исключительно через теплый юмор без намека на вражду.
Фото: РИА Новости
Особняком в послужном списке артиста стоит военная драма "Солдат и слон" (1977), где герой Мкртчяна выполняет миссию по доставке настоящего слона в Ереванский зоопарк с территории нацистской Германии, почти освобожденной советскими солдатами.
Актер составил гениальный тандем слонихе Ранго, блестяще показавшей метафору мирной жизни, которая тяжело и медленно возвращается в полуразрушенный Советский Союз.
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
Насколько смешными оказались образы, созданные Мкртчяном в комедиях, настолько жуткими и трагичными были будни артиста.
Его вторая (первая Кнара была однокурсницей) жена Донара Пилосян (1, сыграла супругу товарища Джабраила в "Кавказской пленнице" Леонида Гайдая) страдала психическим заболеванием и закатывала истерики ("Ты говорил, что летал в Москву, а в билете написано 'Домодедово') - красивую брюнетку пришлось положить в больницу, где она и скончалась в 2011 году.
Фото: из семейного архива Фрунзика Мкртчана
Детей, которых она родила Фрунзику, постигла не менее ужасная участь: дочь Нунэ (3) уехала из Армении в Аргентину с мужем, где попала в тяжелое ДТП, а потом скончалась после операции по поводу рака в 1998 году.
Фото: из семейного архива Фрунзика Мкртчана
Сын Вазген (2) унаследовал от матери психическое заболевание и жил с отцом до того момента, пока Мкртчян не скончался в 1993-м. После Вазгена поместили в психиатрическую больницу, где он умер в 2003 году.
Фото: кадр из передачи "Говорим и показываем"
Зато у Мкртчяна осталась внучка (от дочери Нунэ) - Ирэн Тертерян (4), она видела дедушку в 8-летнем возрасте, живет в Аргентине и бывает в России, где принимает участие в телешоу о деде.
Фото: Hayk Hovhannisyan/Shutterstock