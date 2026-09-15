Судьба Евгения Броневицкого: был влюблен в Эдиту Пьеху, не бросил брата, победил в «ВИА Суперстар!»

Не стало вокалиста и бас-гитариста, одного из основателей ансамбля «Поющие гитары» Евгения Броневицкого. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях.

Дочь Эдиты Пьехи также подтвердила печальную новость.

«Умер Евгений Александрович. Это очень горько», — сказала Илона Броневицкая в разговоре с ТАСС.

Евгений Броневицкий был двоюродным дедушкой Стаса Пьехи, который также почтил его память.

«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций... Просто какое-то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать», — поделился музыкант на своей личной странице.

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Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде.

После школы Евгений поступил в Военно-механический институт, но через полгода бросил учебу. Затем три года проучился в Ленинградском гидрометеорологическом институте, но также не закончил обучение. По примеру брата Александра Евгений решил посвятить себя музыке.

В 1966 году он стал одним из основателей группы «Поющие гитары», которая заложила основы жанра вокально-инструментального ансамбля.

Он представляет собой уникальное явление в советской музыкальной культуре.

«Поющие гитары» первыми в стране начали исполнять песни «Битлз», хотя основной репертуар коллектива состоял преимущественно из произведений отечественных композиторов.

Существенное влияние на развитие Евгения Броневицкого как талантливого бас-гитариста и певца оказали и его старший брат Александр, который основал и возглавил первый в СССР вокальный ансамбль «Дружба», и невестка Эдита Пьеха.