Судьба Евгения Броневицкого: был влюблен в Эдиту Пьеху, не бросил брата, победил в «ВИА Суперстар!»

Не стало вокалиста и бас-гитариста, одного из основателей ансамбля «Поющие гитары» Евгения Броневицкого. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях.
Дочь Эдиты Пьехи также подтвердила печальную новость.
«Умер Евгений Александрович. Это очень горько», — сказала Илона Броневицкая в разговоре с ТАСС.
Евгений Броневицкий был двоюродным дедушкой Стаса Пьехи, который также почтил его память.
«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций... Просто какое-то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать», — поделился музыкант на своей личной странице.
Евгений Броневицкий об Эдите Пьехе: «У меня сформировался такой идеальный образ»
Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде.
После школы Евгений поступил в Военно-механический институт, но через полгода бросил учебу. Затем три года проучился в Ленинградском гидрометеорологическом институте, но также не закончил обучение. По примеру брата Александра Евгений решил посвятить себя музыке.
В 1966 году он стал одним из основателей группы «Поющие гитары», которая заложила основы жанра вокально-инструментального ансамбля.
Он представляет собой уникальное явление в советской музыкальной культуре.
«Поющие гитары» первыми в стране начали исполнять песни «Битлз», хотя основной репертуар коллектива состоял преимущественно из произведений отечественных композиторов.
Существенное влияние на развитие Евгения Броневицкого как талантливого бас-гитариста и певца оказали и его старший брат Александр, который основал и возглавил первый в СССР вокальный ансамбль «Дружба», и невестка Эдита Пьеха.
Евгений Броневицкий с ансамблем «Поющие гитары». Фото: телеканал НТВ
В своих интервью Евгений Александрович многократно отмечал заслуги этой знаменитой артистки, с которой его родственник, к сожалению, не смог «прожить всю жизнь и умереть в один день». Однако в их браке родилась единственная дочь Эдиты Станиславовны — Илона.
Коллектив «Дружба», в своем первоначальном формате, прекратил существование после ухода Пьехи, которая даже хотела забрать с собой своего бывшего деверя. Однако он не смог бросить брата.
Но даже спустя годы Евгений Броневицкий с теплотой вспоминал период родственных связей и совместной работы.
В одном из своих интервью Евгений Александрович признавался, что ему очень нравилась Эдита Пьеха. Можно сказать, он был в нее платонически влюблен.
«Я еще мальчиком был, когда брат женился, думал: какая красивая, мне бы такую же. Ноги прямые, узкая талия, высокая, бедра, грудь, лицо - все прекрасно. У меня сформировался такой идеальный образ, и с тех пор мне нравятся крупные женщины. Произвела впечатление!», - признавался Евгений Броневицкий.
Также Броневицкий отмечал работоспособность и сильный характер Эдиты Пьехи. Говорил, что она даже не двух, а трехжильная.
Евгений Броневицкий. Личная жизнь
Что касается личной жизни солиста «Поющих гитар», то о ней известно не так много. Музыкант какое-то время состоял в гражданском браке с женщиной по имени Лариса. В конце 1970-х, после разрыва с предыдущей партнершей, Евгений Броневицкий женился.
Однако после рождения их дочери Марии и этот брак дал трещину. По словам певца и гитариста, причиной их разрыва стали ревности его жены, Любови. После расставания пара разменяла свое жилье, и с тех пор артист жил один в небольшой квартире.
Вернувшаяся популярность
Последние годы Евгению Броневицкому вновь улыбнулась Фортуна, и он снова почувствовал вкус прежней популярности. В 2025 году музыкант вместе с коллективом «Поющие гитары» принял участие в программе «ВИА Суперстар!» на канале НТВ. Ансамбль стал победителем музыкального шоу.
«У нас есть своя аудитория, которая нас помнит. Это значит, они нам близкие люди, друзья, товарищи, единомышленники. Приходит и молодое поколение», - отмечал Евгений Броневицкий.
- У нас стулья на концертах не ломают, и мы ничего непотребного не творим на сцене… публика просит именно то, что было раньше. В молодости они танцевали под них, и, естественно, сейчас им захочется послушать».
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