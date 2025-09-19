Судьба Бориса Галкина: стал отцом в 71 год, до сих пор переживает уход сына
Борис Галкин. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Как Борис Сергеевич усыновил Владислава Галкина и его сестру Марию. Актер вновь стал отцом в 71 год. А что в это время произошло с его бывшей женой? Как артист переживал смерть Владислава Галкина.
19 сентября исполняется 78 лет актеру, заслуженному артисту России Борису Галкину. Сегодня Борис Сергеевич – молодой отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь. Но в его сердце до сих пор живет и приемный сын — знаменитый актер Владислав Галкин, которого не стало 15 лет назад.
У Бориса Галкина не было приемных детей, только родные
Третьей супругой артиста являлась художник-оформитель Елена Демидова, с которой он познакомился во время работы над фильмом "Матвеева радость". Их брак продлился более 30 лет. В этом союзе актер и воспитывал приемных детей — актера Владислава Галкина и его сестру Марию, относясь к ним как к родным.
С самого детства они называли его отцом. А Борис Сергеевич подчеркивал, что у него нет приемных детей, только родные.
Ему до сих пор тяжело вспоминать о семейной трагедии — безвременной кончине Владислава. Спустя несколько лет после ухода сына у Елены Демидовой диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии.
Жизнь распорядилась так, что в то же самое время сам актер встретил новую любовь — молодую женщину Инну Разумихину. Как позднее признавался артист, решение создать новую семью далось ему нелегко и сопровождалось глубокими внутренними переживаниями.
"Но я понял, что без Инны не могу дышать… Возник серьезный выбор между долгом и чувством. Как я ни пытался разобраться в себе, как ни размышлял: "Может быть, меня заносит", чувство не проходило. Год или даже больше я с собой боролся… — цитировала Бориса Сергеевича "Комсомольская правда".
— Но чем дальше, тем яснее понимал: да, я люблю, и сильно, и от этого мне уже не избавиться. Врать я больше не мог, поэтому сказал правду супруге. Как вы догадываетесь, было очень трудно".
Елена Демидова ушла из жизни, не достигнув семидесятилетнего возраста. Все организационные вопросы, связанные с похоронами третьей супруги, Галкин взял на себя. И это, несмотря на то, что она так и не смогла простить ему предательства после всех пережитых вместе испытаний.
Рождение дочери Ани
Ее похоронили рядом с могилой сына. По горькому стечению обстоятельств, кончина Елены Сергеевны произошла в тот же год, когда у Бориса Сергеевича родилась дочь Анна. Тогда ему был 71 год, а супруге Инне – 44.
Артист признавался, что рождение ребенка наполнило его новыми силами и энергией.
Однако после рождения Ани Борис Сергеевич потерял связь с приемной дочерью. Артист даже публично извинялся перед Марией, которая проживает в сельской местности и занимается ведением собственного натурального хозяйства.
Борис Галкин: "Владиславу завидовали страшно"
Но у Бориса Галкина до сих пор болит сердце из-за сына Владислава.
Владислав Галкин. Фото: кадр из сериала "Котовский"
Владислав Галкин ушел из жизни 25 февраля 2010 года в Москве в возрасте 38 лет. Обстоятельства его смерти остаются не до конца выясненными.
Тело актера было обнаружено 27 февраля около 14:00 в съемной квартире на улице Садовой-Спасской — к тому моменту он уже двое суток не выходил на связь.
Летом 2009 года Владислав Галкин попал в неприятную историю. Он появился в баре в состоянии алкогольного опьянения и устроил стрельбу из травматического пистолета. Впоследствии артиста осудили на год и два месяца условного срока. Он глубоко раскаялся в содеянном. Однако после этого на артиста навешали всех собак...
"Теперь я точно знаю: время ничего не лечит, — делился Борис Галкин с aif.ru. — До смерти человека довели. Завистники были вокруг.. …Ему завидовали страшно. Успех не прощают очень многие".
По словам Бориса Сергеевича, когда они появлялись в общественных местах, поклонники буквально разрывали Владислава на части — народная любовь была безграничной.
Борис Галкин. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Борис Галкин убежден, что его сын привлекал повышенное внимание благодаря своей яркости и искренности.
"Он был человек, не терпящий никакого ханжества, лукавства, вранья, особенно в человеческих отношениях, — сказал aif.ru Борис Галкин. — Конечно, такие люди вызывают раздражение, особенно у тех, кто привык толкаться локтями".
После смерти актера Борис Галкин судился со СМИ, распространявшими клевету об артисте.
"Травля началась потому, что он был известной личностью. Сплетни — самый живучий народный жанр", — считал Борис Сергеевич.
По словам Бориса Галкина, подлецов хватало во все времена. Однако Владислав относился к созидающим личностям.