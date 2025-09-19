Судьба Бориса Галкина: стал отцом в 71 год, до сих пор переживает уход сына

19 сентября исполняется 78 лет актеру, заслуженному артисту России Борису Галкину. Сегодня Борис Сергеевич – молодой отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь. Но в его сердце до сих пор живет и приемный сын — знаменитый актер Владислав Галкин, которого не стало 15 лет назад.

У Бориса Галкина не было приемных детей, только родные

Третьей супругой артиста являлась художник-оформитель Елена Демидова, с которой он познакомился во время работы над фильмом "Матвеева радость". Их брак продлился более 30 лет. В этом союзе актер и воспитывал приемных детей — актера Владислава Галкина и его сестру Марию, относясь к ним как к родным.

С самого детства они называли его отцом. А Борис Сергеевич подчеркивал, что у него нет приемных детей, только родные.

Ему до сих пор тяжело вспоминать о семейной трагедии — безвременной кончине Владислава. Спустя несколько лет после ухода сына у Елены Демидовой диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии.

Жизнь распорядилась так, что в то же самое время сам актер встретил новую любовь — молодую женщину Инну Разумихину. Как позднее признавался артист, решение создать новую семью далось ему нелегко и сопровождалось глубокими внутренними переживаниями.

"Но я понял, что без Инны не могу дышать… Возник серьезный выбор между долгом и чувством. Как я ни пытался разобраться в себе, как ни размышлял: "Может быть, меня заносит", чувство не проходило. Год или даже больше я с собой боролся… — цитировала Бориса Сергеевича "Комсомольская правда". — Но чем дальше, тем яснее понимал: да, я люблю, и сильно, и от этого мне уже не избавиться. Врать я больше не мог, поэтому сказал правду супруге. Как вы догадываетесь, было очень трудно".

Елена Демидова ушла из жизни, не достигнув семидесятилетнего возраста. Все организационные вопросы, связанные с похоронами третьей супруги, Галкин взял на себя. И это, несмотря на то, что она так и не смогла простить ему предательства после всех пережитых вместе испытаний.

Рождение дочери Ани

Ее похоронили рядом с могилой сына. По горькому стечению обстоятельств, кончина Елены Сергеевны произошла в тот же год, когда у Бориса Сергеевича родилась дочь Анна. Тогда ему был 71 год, а супруге Инне – 44.

Артист признавался, что рождение ребенка наполнило его новыми силами и энергией.

Однако после рождения Ани Борис Сергеевич потерял связь с приемной дочерью. Артист даже публично извинялся перед Марией, которая проживает в сельской местности и занимается ведением собственного натурального хозяйства.

Борис Галкин: "Владиславу завидовали страшно"

Но у Бориса Галкина до сих пор болит сердце из-за сына Владислава.