Судьба Александра Добрынина, у которого отказали ноги: не признал детей, потерял маму, носит коту цветы

69-летний солист «Веселых ребят Александр Добрынин опроверг слухи о тяжелой болезни. Артист заверил, что находится в отличной форме и здоров. Он лично связался с поклонниками, чтобы развеять тревожные домыслы, появившиеся в Сети.
Добрынин признал, что ему вызывали врачей, но причиной стало лишь повышение давления после перелета.
«Сейчас все хорошо. Не верьте фейкам», — написал певец.
Он также упомянул, что не одинок, и рядом с ним всегда есть самый близкий человек.
Напомним, незадолго до этого в Интернете появились тревожные новости. Якобы родные обнаружили певца в бессознательном состоянии в его доме и сразу же обратились за помощью к врачам.
Отдельные каналы утверждали, что у Добрынина, по слухам, перестали ходить ноги из-за злоупотребления алкоголем. Тем не менее, сам музыкант опроверг эти пугающие сплетни, призвав не верить фейкам.
Как Александр Добрынин потерял маму и кота
Впрочем, нет дыма без огня. Еще в 2024 году артист рассказывал, что пережил две тяжелые утраты. Сначала ушла из жизни его мама, а затем умер любимый кот.
Тогда в эфире программы «Привет, Андрей!» Добрынин поделился, что ощущает себя одиноким и покинутым.
Он рассказал, что его судьба сложилась трагически: он потерял самого любимого кота, у него нет детей, а мать ушла из жизни совсем недавно. Артист признался, что регулярно приносит розовые розы на Котляковское кладбище — именно к могиле своего питомца.
Добрынин отметил, что остался совсем один: ни родителей, ни детей, ни жены, никого. Он надеялся, что это состояние пройдет, но, по его словам, ничто не приносит облегчения.
При этом в 2019 году сестра артиста Лариса обвинила его в том, что он выселил 93-летнюю мать. По ее словам, содержать пожилую родительницу стало для исполнителя «обременительно». Сама Маргарита Добрынина подтвердила, что сын перестал оказывать финансовую поддержку, и теперь ей с дочерью приходится жить только на пенсию.
В ответ на это Александр Добрынин признался, что всю жизнь помогал матери, но теперь хочет пожить в свое удовольствие. Он также пояснил, что из-за плотного рабочего графика не может следить за здоровьем пожилой женщины.
«Это моя квартира. Я ее приобрел 18 лет назад, ремонт будет — будет все меняться. Здесь мама жила. Мебель я разобрал и на свалку. Не исключено, что я буду устраивать собственную жизнь.
Если мама вернется, жизни не будет ни мне, ни ей. Я не могу одной ногой петь, второй скорую вызывать», — сообщил он в программе «Пусть говорят».
Александр Добрынин. Фото: соцсети
Жены Александра Добрынина
Что касается личной жизни, то исполнитель трижды вступал в брак. Первый раз он женился на музыканте Ларисе Савельевой сразу после возвращения из армии, но этот союз быстро распался.
Второй его супругой стала танцовщица Ольга Шорина. В отношениях часто возникали конфликты и измены, что в итоге привело к разводу. После расставания Шорина заявила, что родила от него дочь Ангелину, однако артист отцовство не признал, а бывшая жена увезла ребенка за границу.
В третий раз певец официально оформил отношения с Еленой Гусевой, с которой познакомился в ночном клубе. Этот брак закончился из-за подозрений музыканта в неверности супруги. После развода Гусева сообщила, что беременна, и родила дочь Елизавету, но и в этом случае исполнитель не признал своего отцовства. Из всех возможных детей Добрынин признает только внебрачного сына Вячеслава.
Скандалы, связанные с певцом
Из-за напряженных отношений с родственниками артист заявил, что намерен завещать свое имущество концертному директору, а не членам семьи. В эфире программы «Близкие люди» он сказал, что дети — дочь Ангелина и сын Вячеслав — сами не желают с ним встречаться.
«Я все оставлю своему директору Елене, потому что больше некому. Дети? Пусть идут лесом! Ни брат, ни сестра ничего не получат — лучше отдать чужим людям», — такие слова прозвучали от Добрынина.
В той же передаче певец рассказал, что владеет двумя квартирами в Москве и автомобилем премиум-класса, а также строит «неплохой дом» в 52 километрах от столицы.
Тогда же артист говорил, что до сих пор принимает участие в сборных концертах вместе с другими исполнителями, прославившимися в 80-х и 90-х годах. Ну и в телевизионных ток-шоу, конечно.
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