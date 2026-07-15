Судьба Александра Добрынина, у которого отказали ноги: не признал детей, потерял маму, носит коту цветы

69-летний солист «Веселых ребят Александр Добрынин опроверг слухи о тяжелой болезни. Артист заверил, что находится в отличной форме и здоров. Он лично связался с поклонниками, чтобы развеять тревожные домыслы, появившиеся в Сети.

Добрынин признал, что ему вызывали врачей, но причиной стало лишь повышение давления после перелета.

«Сейчас все хорошо. Не верьте фейкам», — написал певец.

Он также упомянул, что не одинок, и рядом с ним всегда есть самый близкий человек.

Напомним, незадолго до этого в Интернете появились тревожные новости. Якобы родные обнаружили певца в бессознательном состоянии в его доме и сразу же обратились за помощью к врачам.

Отдельные каналы утверждали, что у Добрынина, по слухам, перестали ходить ноги из-за злоупотребления алкоголем. Тем не менее, сам музыкант опроверг эти пугающие сплетни, призвав не верить фейкам.

Как Александр Добрынин потерял маму и кота

Впрочем, нет дыма без огня. Еще в 2024 году артист рассказывал, что пережил две тяжелые утраты. Сначала ушла из жизни его мама, а затем умер любимый кот.

Тогда в эфире программы «Привет, Андрей!» Добрынин поделился, что ощущает себя одиноким и покинутым.

Он рассказал, что его судьба сложилась трагически: он потерял самого любимого кота, у него нет детей, а мать ушла из жизни совсем недавно. Артист признался, что регулярно приносит розовые розы на Котляковское кладбище — именно к могиле своего питомца.

Добрынин отметил, что остался совсем один: ни родителей, ни детей, ни жены, никого. Он надеялся, что это состояние пройдет, но, по его словам, ничто не приносит облегчения.

При этом в 2019 году сестра артиста Лариса обвинила его в том, что он выселил 93-летнюю мать. По ее словам, содержать пожилую родительницу стало для исполнителя «обременительно». Сама Маргарита Добрынина подтвердила, что сын перестал оказывать финансовую поддержку, и теперь ей с дочерью приходится жить только на пенсию.

В ответ на это Александр Добрынин признался, что всю жизнь помогал матери, но теперь хочет пожить в свое удовольствие. Он также пояснил, что из-за плотного рабочего графика не может следить за здоровьем пожилой женщины.