«Страшный сон» Волочковой, группа «Эквалайзер» Пересильд и двойки Савичевой: как звезды учились в школе

Снова в школу! А мы на первой учебной неделе вспоминаем яркие эмоции сегодняшних звезд от чудесных школьных лет. Собрали истории самых обсуждаемых сегодня артисток, которые вспоминают школу по-разному.

Актриса окончила школу в родном Пскове в 2001 году, сначала поступила на факультет русской филологии Псковского педагогического института, но через год решилась и поехала поступать в театральный институт в Москву.

Пересильд своих учителей вспоминает с теплом: «Считаю, что это одна из самых трудных и не всегда благодарных профессий. Вспоминайте все своих учителей, обязательно им звоните, пишите!

Я благодарна своим учителям - они делились со мной всегда самым ценным, дарили и отдавали свои бриллианты, накопленные со знаниями и опытом. Я умела их брать, я умела слышать и слушать и до сих пор ценю это».

Вместе с учителем музыки Александром Цапенко будущая звезда Юлия Пересильд в школе создали музыкальную группу «Эквалайзер», с которой попали на передачу «Утренняя звезда». Так Юля задумалась: «В общем, с чего и начались мои размышления: а не в Москве ли мне быть...»

Валерия

Певица Валерия училась и в общеобразовательной школе, и в музыкальной - в городе Аткарске Саратовской области. Девочка так любила учиться, что страшно переживала, когда приходилось пропускать школу из-за болезни. Валерия искренне говорит:

«Я отлично училась, делала это с удовольствием, легко, совершенно самостоятельно. Меня никто не контролировал, потому что не было в этом никакой необходимости. Я всегда буду помнить моих учителей. Благодаря тем знаниям, которые мне дали, я, семнадцатилетняя девочка из маленького городка, поступила в ведущий музыкальный вуз страны и началась уже совсем другая история».

Валерия на этом снимке с сыном, дочерью и Татьяной Николаевной Капраловой - директором школы № 8 города Аткарска Саратовской области. Певица говорит, что была счастлива доверить детей своим учителям:

«По семейным обстоятельствам в 2001 году мы на время переехали в мой родной город, где дети пошли в мою же школу, которую и тогда возглавляла Татьяна Николаевна. Я очень ей благодарна за все: Татьяна Николаевна удивительный человек - мудрый, понимающий, творческий, она всегда уделяла огромное внимание художественному воспитанию детей».

Юлия Савичева

Певица из-за участия в «Фабрике звезд» 16+ пропустила выпускные экзамены в школе - сдавала позже, чтобы получить аттестат. Дальше учиться не пошла. С одноклассниками Савичева не ладила:

«Я никогда не давала списывать - всегда старалась прикрывать рукой тетрадь, за это меня не любили. А из-за фамилии придумывали клички вроде Сова или Савка».

А вот с учителями у будущей звезды отношения были отличные, особенно она любила классную руководительницу - педагога по истории, они созваниваются:

«Она до сих пор для меня является олицетворением учителя - мудрой, доброй и знающей почти все ответы на все вопросы!»

В аттестате у Юли было три четверки - по алгебре, геометрии и физике, остальные пятерки. Кстати, Савичева училась в одном классе с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Анастасия Волочкова

Артистка с 9 лет занималась в балетном училище: «Школьные годы я вспоминаю как страшный сон. Мне не нравились уроки, а домашнее задание я делала по дороге домой или в балетное училище - в автобусе или метро.

Мои родители тогда потеряли квартиру из-за мошенников, и мы были вынуждены переехать в коммуналку с мамой, бабушкой-инвалидом без ноги, собакой и хомячком. Единственное, о чем я думала, - это балет и покупка квартиры. Какая в таких условиях может быть учеба?»

Оказывается, разговоры о зависти Настя начала не с тех пор, когда стала известной балериной, а раньше - ее самооценка всегда была на высоте. «Девочки в школе из зависти разбрасывали мои учебники и тетрадки» - так Волочкова объясняет отсутствие подруг среди одноклассниц. Завидовали красоте и учебе в балетном.

Певица Клава Кока, а в школе Клавдия Высокова, до 13 лет училась в Екатеринбурге, а потом переехала в Москву. В школу Клавдия ходила с удовольствием, любимые предметы - русский, геометрия и физра. С одноклассниками всегда дружила:

«Училась я на одни пятерки, но проблемы с поведением были. Это было очень веселое и беззаботное время. Помню, как мы разрисовывали школу граффити...»

Параллельно Клавдия занималась в джаз-хоре и детской филармонии. А в старших классах началась уже жизнь юного артиста: «В 10-м и 11-м классах у меня уже начались какие-то концерты, я выпускала песни, меня показывали по ТВ. Помню это классное ощущение, когда приходишь в школу и все знают, что ты ночью выступала где-то в клубе...»