Стеша Маликова в пальто с водоотталкивающим покрытием, а Люся Чеботина – в полушубке из рыси

Ближайший месяц будет испытывать нас погодными перепадами. Обещают частые дожди с температурой воздуха, близкой к нулю. Лишь в начале декабря в средней полосе прогнозируют первый легкий снег и снижение температуры до минуса. На эту разнообразную осень мы выбрали шесть вариантов верхней одежды - на все случаи жизни и прогнозы синоптиков.

Стефания Маликова, 25

Дочь Дмитрия Маликова - хозяйка собственного бренда одежды. На этот раз на Стеше горчичное пальто из материала с водоотталкивающим покрытием - прямой объемный силуэт, широкие рукава. Просторная вещь, под которую можно надеть и теплый свитер, и футболку. Сапоги также сочетают в себя все тренды зимы-2026 - широкое голенище, в которое легко заправляются брюки, низкий устойчивый каблук, анималистичный принт.

Люся Чеботина, 28