Стеша Маликова в пальто с водоотталкивающим покрытием, а Люся Чеботина – в полушубке из рыси

Ближайший месяц будет испытывать нас погодными перепадами. Обещают частые дожди с температурой воздуха, близкой к нулю. Лишь в начале декабря в средней полосе прогнозируют первый легкий снег и снижение температуры до минуса. На эту разнообразную осень мы выбрали шесть вариантов верхней одежды - на все случаи жизни и прогнозы синоптиков.
Стефания Маликова, 25
Дочь Дмитрия Маликова - хозяйка собственного бренда одежды. На этот раз на Стеше горчичное пальто из материала с водоотталкивающим покрытием - прямой объемный силуэт, широкие рукава. Просторная вещь, под которую можно надеть и теплый свитер, и футболку. Сапоги также сочетают в себя все тренды зимы-2026 - широкое голенище, в которое легко заправляются брюки, низкий устойчивый каблук, анималистичный принт.
Люся Чеботина, 28
Фото: личная страница Люси Чеботиной в социальной сети
Певица любит шикарные вещи, поэтому уверенно себя чувствует в полушубке из рыси. Натуральный мех опять в тренде - тепло, роскошно. Минус тоже есть - дорого. Но если у вашей мамы или бабушки есть в гардеробе шубки из натурального меха, просите в аренду на эту зиму. Винтаж в почете!
Татьяна Брухунова, 36
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Меховые воротники - еще один тренд. Директор и жена народного артиста Евгения Петросяна гуляет по осенней Москве в пальто, пошитом в винтажном стиле, - у советских модниц в 70-е годы прошлого века были похожие. Фасон в виде перевернутого колокольчика, клетка, мех - Татьяна все учла ради образа респектабельной дамы бальзаковского возраста.
Ляйсан Утяшева, 40
Фото: t.me/utiashevaliasan
Супруга Павла Воли идет на работу в пальто-халате. Удобная, универсальная и актуальная модель верхней одежды - минимум деталей и максимум комфорта. Прямой крой с запахом и широким поясом, который подчеркнет талию и придаст образу женственности. Этот фасон пальто подходит, когда надо выглядеть элегантно и по-деловому.
Екатерина Стриженова, 57
Фото: t.me/strizhenovaekaterina
Телеведущая пришла в театр в пальто-коконе. Этот фасон маскирует фигуру, превращая женщину в легкое, объемное стильное облако. Силуэт расширяется от плеч книзу. В такой вещи можно дополнительно утеплиться с помощью огромного шарфа и теплой кофты поверх вечернего платья. Сочные цвета радуют при любой погоде. Актуальные оттенки на ближайшие полгода - лимонно-зеленый, желтый, лавандовый, холодный синий, шоколадный, красный, бордовый, розовый, фиолетовый, черный и белый. Самые приятные мягкие материалы - букле, шерсть с кашемиром.
Дарья Зотеева, 25
Фото: vk.com/instasamka
Инстасамка постепенно уходит от провокационного образа (даже псевдоним вскоре сменит) и порой одевается как приличная молодая женщина. К примеру, здесь на ней знаковая вещь сезона - кожаный плащ, где пояс подчеркивает талию, создавая силуэт «песочные часы». Не менее востребованы модели с акцентной линией плеч или высоким горлом. Помимо обычной кожи, в моде лаковые и анималистичные фактуры.