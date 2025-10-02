Степан Меньщиков об автомобиле мечты: большой, был популярен в СССР

Недавно участник телепроекта реалити-шоу "Дом-2", 30-летний Алексей Купин похвастался дорогой покупкой. Он приобрел белый электрокар Porsche Taycan, стоимость которого составила 13 миллионов рублей.
Ценовой диапазон данной премиальной модели варьируется от 9,5 до 16,5 миллиона рублей.
На своей странице в социальных сетях Алексей разместил фотографии и видео с новым автомобилем, украшенным синим бантом. В сопроводительном тексте он даже выразил признательность самому себе за достигнутый результат.
"Я помню момент, когда это была просто картинка в голове. Я помню сомнения, трудности, переживания. Я благодарен себе, что не сдался. Благодарен потоку, что вел. Благодарен всем, кто рядом", — написал Алексей у себя в соцсетях.
Степан Меньщиков: "Общественный транспорт работает как часовой механизм"
А могут ли похвастать такими покупками другие звезды "Дома-2"? Степан Меньщиков — один из самых известных участников телестройки, которому вроде бы сам Бог велел ездить на дорогой машине. Но Степан признался, что передвигается на метро.
"У меня автомобиля нет. Как говорил товарищ Сталин: "Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем". Так же и с машиной. Сейчас в Москве с машиной столько забот! — пояснил Степан Меньщиков.
— Стоянка, штрафы, заправка, помывка, страховка, налоги, ТО и так далее. Гораздо выгоднее, и что уж греха таить, быстрее из одной точки Москвы в другую приехать на общественном транспорте".
Степан Меньщиков с игрушечной мечтой. Фото: из архива Степана Меньщикова
— А вам нравится, как он работает?
— Общественный транспорт: метро, трамваи, электробусы, автобусы, электрички — работают как единый часовой механизм.
— Но может, все же вы мечтаете о своей машине?
— Этот автобус ГАЗ-03-30 (на фото) — моя мечта. Сварить такой, расписать нарядно и разъезжать по городам и весям с эстрадно-джазовым оркестром.
Мечта Степана, конечно, необычная. Советский автобус этой марки выпускался с 1933 по 1950-е годы. Развивал скорость до 65 километров в час и вмещал 17 человек.
Чтобы осуществить свою мечту, Степану Меньщикову стоит накопить денег и обратиться к коллекционеру ретромобилей. Либо же совершить путешествие на машине времени и забрать этот автобус к нам, в будущее.
