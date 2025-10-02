Степан Меньщиков об автомобиле мечты: большой, был популярен в СССР

Недавно участник телепроекта реалити-шоу "Дом-2", 30-летний Алексей Купин похвастался дорогой покупкой. Он приобрел белый электрокар Porsche Taycan, стоимость которого составила 13 миллионов рублей.

Ценовой диапазон данной премиальной модели варьируется от 9,5 до 16,5 миллиона рублей.

На своей странице в социальных сетях Алексей разместил фотографии и видео с новым автомобилем, украшенным синим бантом. В сопроводительном тексте он даже выразил признательность самому себе за достигнутый результат.

"Я помню момент, когда это была просто картинка в голове. Я помню сомнения, трудности, переживания. Я благодарен себе, что не сдался. Благодарен потоку, что вел. Благодарен всем, кто рядом", — написал Алексей у себя в соцсетях.

Степан Меньщиков: "Общественный транспорт работает как часовой механизм"

А могут ли похвастать такими покупками другие звезды "Дома-2"? Степан Меньщиков — один из самых известных участников телестройки, которому вроде бы сам Бог велел ездить на дорогой машине. Но Степан признался, что передвигается на метро.