Стеблову – 80: дворянские корни, работа с Данелией и в «Шерлоке Холмсе»

Женя Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве в семье радиоинженера и учительницы и происходит из дворянского рода (прапрадед актера изображен на одном из семейных фото с Владимиром Романовым, младшим братом царя Александра III). В детский садик не ходил, чем гордится до сих пор, зато много ходил с дедушкой по музеям и гулял по Останкинскому парку. Бабушка помогла смастерить в комнате малыша кукольный театр. Видимо, так и произошла первая прививка искусством.

Первой крупной (до этого была пара эпизодов) - и сразу триумфальной - ролью 17-летнего юноши, еще не поступившего в театральный вуз, стала роль в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Мечтательный и вечно мнущийся Саша Шаталов стал буквально символом влюбленного молодого человека, которому каждую секунду нужно подтверждение чувств. Потом были блестящие работы в картинах "По семейным обстоятельствам", "Культпоход в театр", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".