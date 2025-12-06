Стеблову – 80: дворянские корни, работа с Данелией и в «Шерлоке Холмсе»

Пожалуй, сложно найти более приятного и интеллигентного актера. Всю жизнь он играл положительных персонажей. Начиная с забритого в армию Александра Индустриевича в комедии "Я шагаю по Москве" (1963) и заканчивая образом графа Ивана Бецкого в картине "Медный всадник России" 12+ (2019) артист всегда старался показать человечное в своем персонаже, за что и остается любимым публикой. "Телепрограмма" поздравляет артиста с юбилеем!
Фото: личный архив Евгения Стеблова
Женя Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве в семье радиоинженера и учительницы и происходит из дворянского рода (прапрадед актера изображен на одном из семейных фото с Владимиром Романовым, младшим братом царя Александра III). В детский садик не ходил, чем гордится до сих пор, зато много ходил с дедушкой по музеям и гулял по Останкинскому парку. Бабушка помогла смастерить в комнате малыша кукольный театр. Видимо, так и произошла первая прививка искусством.
Первой крупной (до этого была пара эпизодов) - и сразу триумфальной - ролью 17-летнего юноши, еще не поступившего в театральный вуз, стала роль в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Мечтательный и вечно мнущийся Саша Шаталов стал буквально символом влюбленного молодого человека, которому каждую секунду нужно подтверждение чувств. Потом были блестящие работы в картинах "По семейным обстоятельствам", "Культпоход в театр", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Фото: кадр из фильма
За роль отца Павлика в детском мюзикле «Не хочу быть взрослым» в 1984 году он получил Госпремию РСФСР. А в 1993 году стал народным артистом РФ.После окончания Щукинского училища в 1966 году Стеблова позвали в Театр имени Ленинского комсомола, который возглавлял Анатолий Эфрос. Потом был Центральный театр Советской армии. А в 1969 году Юрий Завадский пригласил актера в труппу Театра им. Моссовета, где Стеблов служит до сих пор. Алеша в «Братьях Карамазовых» Павла Хомского, Егор Ростанев в «Фоме Опискине» Сергея Юрского вошли в золотую библиотеку русского театра.
Фото: личный архив Евгения Стеблова
Спокойную жизнь Евгений Юрьевич ведет и вне сцены: преподает актерское мастерство в Институте театрального искусства. Сын Сергей от первого брака (с Татьяной Осиповой они прожили почти 40 лет) служит в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре. С 2008 года артист состоял в браке с финансистом Любовью Глебовой, но в 2025-м стало известно, что брак распался.