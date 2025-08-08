Стас Садальский — о популярности Татьяны Булановой и ее 'ленивых' танцоров: "Вот эти губы, зубы, ноги — все это вторично"

Стас Садальский. Фото: Лариса Кудрявцева / "Комсомольская правда"

Актер признался, что рад за Татьяну. И объяснил, почему она снова в тренде.

Последнее время певица Татьяна Буланова переживает новую волну популярности. А вместе с артисткой и ее команда!

Танцоры-"ленивцы"

Так, в последнее время в Сети распространяется ролик с участием танцоров Татьяны. На нем мужчины двигаются очень медленно и будто бы устали после тяжелого рабочего дня. Одни пользователи Интернета сравнили их с сонными мухами, а другие — с ленивцами. Но практически никто не остается равнодушным к этому зрелищу.

Один из танцоров, 44-летний Дмитрий Бергулия, уже вышел на связь со своими новоявленными поклонниками. И, пользуясь случаем, поблагодарил их за поддержку, а заодно и прорекламировал себя. Оказалось, что Дмитрий также является профессиональным ведущим. И в свободное от гастролей с Татьяной время ведет свадьбы и корпоративы.

А еще Дмитрий снял пародийный ролик на самого себя. Восторгу пользователей Интернета снова нет предела!

Кроме того, люди прониклись уважением к самой Татьяне, когда узнали, что танцоры в ее коллективе работают уже 25 лет. И, впрочем, не только они.

В общем, Татьяна Буланова своих не бросает. И не меняет дорогих ей людей на молодежь…

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

"Татьяна сейчас собирает 'битковые' залы

Teleprogramma.org попросила прокомментировать феномен популярности Татьяны Булановой, а теперь еще и участников ее команды актера Станислава Садальского.

"Я посмотрел ролик с танцорами сегодня утром. Просто замечательно! Татьяна сейчас собирает 'битковые' залы. Об актерах так в свое время написал Дидро.

То, что сейчас этот ролик завирусился, — это очень здорово! Я очень этому рад, — признался Станислав Садальский.

— Цель артиста — привлечь к себе внимание. И Татьяна этого добилась, хочу сказать ей: "Браво, Таня!"

"Все эти Коки-Шмоки — мимо дома с песнями"

— Как вы думаете, почему Татьяна Буланова снова стала популярной? Молодежь просто ломится на ее концерты…

— А потому что мы все равно возвращаемся к настоящему. Все эти Коки-Шмоки — это все мимо дома с песнями. А Татьяна настоящая! Все остальное вымученное — вот эти губы, зубы, ноги. Все это вторично.

Очень важна интонация, с которой Татьяна обращается к зрителям, ее искренность. Только браво, браво, браво! Талант побеждает бездарность!

