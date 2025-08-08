Стас Садальский — о популярности Татьяны Булановой и ее 'ленивых' танцоров: "Вот эти губы, зубы, ноги — все это вторично"

Последнее время певица Татьяна Буланова переживает новую волну популярности. А вместе с артисткой и ее команда!

Танцоры-"ленивцы"

Так, в последнее время в Сети распространяется ролик с участием танцоров Татьяны. На нем мужчины двигаются очень медленно и будто бы устали после тяжелого рабочего дня. Одни пользователи Интернета сравнили их с сонными мухами, а другие — с ленивцами. Но практически никто не остается равнодушным к этому зрелищу.

Один из танцоров, 44-летний Дмитрий Бергулия, уже вышел на связь со своими новоявленными поклонниками. И, пользуясь случаем, поблагодарил их за поддержку, а заодно и прорекламировал себя. Оказалось, что Дмитрий также является профессиональным ведущим. И в свободное от гастролей с Татьяной время ведет свадьбы и корпоративы.

А еще Дмитрий снял пародийный ролик на самого себя. Восторгу пользователей Интернета снова нет предела!

Кроме того, люди прониклись уважением к самой Татьяне, когда узнали, что танцоры в ее коллективе работают уже 25 лет. И, впрочем, не только они.

В общем, Татьяна Буланова своих не бросает. И не меняет дорогих ей людей на молодежь…