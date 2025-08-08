Стас Садальский — о популярности Татьяны Булановой и ее 'ленивых' танцоров: "Вот эти губы, зубы, ноги — все это вторично"

Последнее время певица Татьяна Буланова переживает новую волну популярности. А вместе с артисткой и ее команда!
Танцоры-"ленивцы"
Так, в последнее время в Сети распространяется ролик с участием танцоров Татьяны. На нем мужчины двигаются очень медленно и будто бы устали после тяжелого рабочего дня. Одни пользователи Интернета сравнили их с сонными мухами, а другие — с ленивцами. Но практически никто не остается равнодушным к этому зрелищу.
Один из танцоров, 44-летний Дмитрий Бергулия, уже вышел на связь со своими новоявленными поклонниками. И, пользуясь случаем, поблагодарил их за поддержку, а заодно и прорекламировал себя. Оказалось, что Дмитрий также является профессиональным ведущим. И в свободное от гастролей с Татьяной время ведет свадьбы и корпоративы.
А еще Дмитрий снял пародийный ролик на самого себя. Восторгу пользователей Интернета снова нет предела!
Кроме того, люди прониклись уважением к самой Татьяне, когда узнали, что танцоры в ее коллективе работают уже 25 лет. И, впрочем, не только они.
В общем, Татьяна Буланова своих не бросает. И не меняет дорогих ей людей на молодежь…
Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press
"Татьяна сейчас собирает 'битковые' залы
Teleprogramma.org попросила прокомментировать феномен популярности Татьяны Булановой, а теперь еще и участников ее команды актера Станислава Садальского.
"Я посмотрел ролик с танцорами сегодня утром. Просто замечательно! Татьяна сейчас собирает 'битковые' залы. Об актерах так в свое время написал Дидро.
То, что сейчас этот ролик завирусился, — это очень здорово! Я очень этому рад, — признался Станислав Садальский.
— Цель артиста — привлечь к себе внимание. И Татьяна этого добилась, хочу сказать ей: "Браво, Таня!"
"Все эти Коки-Шмоки — мимо дома с песнями"
— Как вы думаете, почему Татьяна Буланова снова стала популярной? Молодежь просто ломится на ее концерты…
— А потому что мы все равно возвращаемся к настоящему. Все эти Коки-Шмоки — это все мимо дома с песнями. А Татьяна настоящая! Все остальное вымученное — вот эти губы, зубы, ноги. Все это вторично.
Очень важна интонация, с которой Татьяна обращается к зрителям, ее искренность. Только браво, браво, браво! Талант побеждает бездарность!