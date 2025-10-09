ST и Ассоль о дочках: "Одна готовит, другая убирает"

ST и Ассоль. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Рэпер и ведущая рассказали о друзьях, появившихся после участия в шоу "Большой куш. Бангкок", отношении к поступку SHAMAN’a на "Интервидении" и занятости дочек.

Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль Васильева, берут в поездки несколько чемоданов. Одним в таких случаях точно не обойдешься. Об этом влюбленные рассказали корреспонденту Teleprogramma.org на презентации нового сезона музыкального канала RU.TV.

Разговор о чемоданах зашел в связи с шоу "Большой куш. Бангкок", где пара принимала участие. И по замыслу проекта его участники получают чемоданы. В одном из них 10 миллионов рублей, в другом — черная метка, после которой игрок покидает программу, а во всех остальных — ничего нет.

Участник, получивший роковой чемодан, в ходе игры мог обменять его на другой. Победителями программы стали силовые атлеты Василий Пельмень Камоцкий и Кирилл Сарычев.

Ассоль и ST: "Чемоданов у нас много"

Ну а Ассоль и ST поведали нам о своем отношении с чемоданами.

Ассоль: — В поездки вещей берем много. Я люблю переодеваться. Все у меня всегда с собой. А когда едем с детьми, то берем минимум четыре.

ST: — Но проблема в том, что даже курточку сложить, кроссовки положить — это уже все, ручная кладь забита. У меня просто очень объемные вещи.

И в чемодан, куда влезают дети, у меня влезает только куртка. Поэтому чемоданов у нас много.

— С кем из участников шоу "Большой куш. Бангкок" вы сохранили отношения?

— Буквально недавно у меня был день рождения. И к нам приехали Аня Хилькевич с Артуром, Тимур Родригез с Катей Кабак, Селивановы всей семьей. Мы прекрасно общаемся.

Буквально сегодня звонил Тимуру и говорил: "Кроссовки обещал подарить. Где мои кроссовки?" Он сказал: "Еду".

Ассоль и ST на презентации нового сезона канала RU.TV. Фото: пресс-служба мероприятия

ST рассказал о готовности написать песню для "Интервидения"

— Недавно в Москве прошел музыкальный конкурс "Интервидение". Что вы о нем думаете?

— Очень здорово, что есть такой конкурс, где страны показывают свою культуру, колорит и музыкальную индивидуальность. Мы все привыкли, что все шумно, громко, однообразно.

Но нужно понимать и показывать другую музыку. И "Интервидение" этим занимается. Мы были в полном восторге.

— А что думаете о поступке SHAMAN’a, который отказался от оценки жюри?

ST: — Мне в детстве папа говорил отвечать только за себя. Поэтому правильно или неправильно, пусть SHAMAN решает сам.

А если нужно написать песню для участника на следующий год, пожалуйста, я готов создать композицию, которая победит.

"Да мы просто любим друг друга"

— Поговорим о вашей семье. Кто в ней главный?

ST: — Я.

— А почему иногда возникает впечатление, что жена?

— А потому что она очень умная.

Ассоль: — Я за Саньком. Я выходила замуж. У меня есть муж, и я за ним.

ST: — Поэтому она сейчас стоит за мной.

ST и Ассоль на презентации нового сезона канала RU.TV. Фото: пресс-служба мероприятия

— Что сейчас умеют делать ваши дети?

— Ассоль недавно сбежала по работе в Сочи. И я ей прислал видео, где Эстель делает салат. Я ей научил делать салат из крабов, и она в восторге нарезает все.

Дочкам подарили детский набор, где есть веничек, пылесос. И я подумал: "А чего набор простаивает?" И Эльза выходит с ним, убирает крошки с пола. Одна готовит, вторая убирает.

И главное — что они делают это в полном восторге, поскольку это игра.

— А кто вам помогает с воспитанием дочек?

— У нас есть няня. Старшая сейчас занимается гимнастикой, бабушка привезет ее домой. Есть те, кто может помочь по необходимости.

Но вчера у нас был редкий выходной, и дети были с нами.

— Чем еще дочки увлекаются, помимо гимнастики?

— Плаваньем, музыкой, языками, шахматами, танцами.

— Вы одна из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе? В чем ваш секрет?

— Да мы просто любим друг друга.

