ST и Ассоль о дочках: "Одна готовит, другая убирает"

Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль Васильева, берут в поездки несколько чемоданов. Одним в таких случаях точно не обойдешься. Об этом влюбленные рассказали корреспонденту Teleprogramma.org на презентации нового сезона музыкального канала RU.TV.

Разговор о чемоданах зашел в связи с шоу "Большой куш. Бангкок", где пара принимала участие. И по замыслу проекта его участники получают чемоданы. В одном из них 10 миллионов рублей, в другом — черная метка, после которой игрок покидает программу, а во всех остальных — ничего нет.

Участник, получивший роковой чемодан, в ходе игры мог обменять его на другой. Победителями программы стали силовые атлеты Василий Пельмень Камоцкий и Кирилл Сарычев.

Ассоль и ST: "Чемоданов у нас много"

Ну а Ассоль и ST поведали нам о своем отношении с чемоданами.

Ассоль: — В поездки вещей берем много. Я люблю переодеваться. Все у меня всегда с собой. А когда едем с детьми, то берем минимум четыре.

ST: — Но проблема в том, что даже курточку сложить, кроссовки положить — это уже все, ручная кладь забита. У меня просто очень объемные вещи.

И в чемодан, куда влезают дети, у меня влезает только куртка. Поэтому чемоданов у нас много.

— С кем из участников шоу "Большой куш. Бангкок" вы сохранили отношения?

— Буквально недавно у меня был день рождения. И к нам приехали Аня Хилькевич с Артуром, Тимур Родригез с Катей Кабак, Селивановы всей семьей. Мы прекрасно общаемся.

Буквально сегодня звонил Тимуру и говорил: "Кроссовки обещал подарить. Где мои кроссовки?" Он сказал: "Еду".