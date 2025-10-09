ST и Ассоль о дочках: "Одна готовит, другая убирает"

Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль Васильева, берут в поездки несколько чемоданов. Одним в таких случаях точно не обойдешься. Об этом влюбленные рассказали корреспонденту Teleprogramma.org на презентации нового сезона музыкального канала RU.TV.
Разговор о чемоданах зашел в связи с шоу "Большой куш. Бангкок", где пара принимала участие. И по замыслу проекта его участники получают чемоданы. В одном из них 10 миллионов рублей, в другом — черная метка, после которой игрок покидает программу, а во всех остальных — ничего нет.
Участник, получивший роковой чемодан, в ходе игры мог обменять его на другой. Победителями программы стали силовые атлеты Василий Пельмень Камоцкий и Кирилл Сарычев.
Ассоль и ST: "Чемоданов у нас много"
Ну а Ассоль и ST поведали нам о своем отношении с чемоданами.
Ассоль: — В поездки вещей берем много. Я люблю переодеваться. Все у меня всегда с собой. А когда едем с детьми, то берем минимум четыре.
ST: — Но проблема в том, что даже курточку сложить, кроссовки положить — это уже все, ручная кладь забита. У меня просто очень объемные вещи.
И в чемодан, куда влезают дети, у меня влезает только куртка. Поэтому чемоданов у нас много.
— С кем из участников шоу "Большой куш. Бангкок" вы сохранили отношения?
— Буквально недавно у меня был день рождения. И к нам приехали Аня Хилькевич с Артуром, Тимур Родригез с Катей Кабак, Селивановы всей семьей. Мы прекрасно общаемся.
Буквально сегодня звонил Тимуру и говорил: "Кроссовки обещал подарить. Где мои кроссовки?" Он сказал: "Еду".
А дальше эстафету переняли другие журналисты.
ST рассказал о готовности написать песню для "Интервидения"
— Недавно в Москве прошел музыкальный конкурс "Интервидение". Что вы о нем думаете?
— Очень здорово, что есть такой конкурс, где страны показывают свою культуру, колорит и музыкальную индивидуальность. Мы все привыкли, что все шумно, громко, однообразно.
Но нужно понимать и показывать другую музыку. И "Интервидение" этим занимается. Мы были в полном восторге.
— А что думаете о поступке SHAMAN’a, который отказался от оценки жюри?
ST: — Мне в детстве папа говорил отвечать только за себя. Поэтому правильно или неправильно, пусть SHAMAN решает сам.
А если нужно написать песню для участника на следующий год, пожалуйста, я готов создать композицию, которая победит.
"Да мы просто любим друг друга"
— Поговорим о вашей семье. Кто в ней главный?
ST: — Я.
— А почему иногда возникает впечатление, что жена?
— А потому что она очень умная.
Ассоль: — Я за Саньком. Я выходила замуж. У меня есть муж, и я за ним.
ST: — Поэтому она сейчас стоит за мной.
— Что сейчас умеют делать ваши дети?
— Ассоль недавно сбежала по работе в Сочи. И я ей прислал видео, где Эстель делает салат. Я ей научил делать салат из крабов, и она в восторге нарезает все.
Дочкам подарили детский набор, где есть веничек, пылесос. И я подумал: "А чего набор простаивает?" И Эльза выходит с ним, убирает крошки с пола. Одна готовит, вторая убирает.
И главное — что они делают это в полном восторге, поскольку это игра.
— А кто вам помогает с воспитанием дочек?
— У нас есть няня. Старшая сейчас занимается гимнастикой, бабушка привезет ее домой. Есть те, кто может помочь по необходимости.
Но вчера у нас был редкий выходной, и дети были с нами.
— Чем еще дочки увлекаются, помимо гимнастики?
— Плаваньем, музыкой, языками, шахматами, танцами.
— Вы одна из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе? В чем ваш секрет?
— Да мы просто любим друг друга.
