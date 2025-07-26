Собчак в образе "зебры", Слава – с Чебурашками, Бузова - Мэрилин Монро : самые яркие наряды недели

Самым масштабным событием уходящей недели, безусловно, стал фестиваль VK Fest. Более того, он вошел в книгу рекордов России, собрав самое большое количество артистов – 295 человек.

В этом году мероприятие прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. И звезды-участники события делали все, чтобы запомниться зрителям, и журналистам.

Как видно, наряды они выбирали с чувством, с толком, с расстановкой. Но давайте остановимся на образах звездных женщин только в столице…

Ксения Собчак – в полоску, Виктория Боня в обтягивающем платье

Ведущая Ксения Собчак решила всех удивить нарядом "зебры". По крайней мере, ее блузка в черно-белую полоску говорила как раз об этом.

И, видимо, Ксения с намеком сделала фалды, развевающиеся в области живота. Вероятно, так она троллит тех, кто периодически подозревает ее в беременности. В ушах у ведущей – красивые акцентные украшения.

Виктория Боня предстала перед аудиторией в обтягивающем платье с драпировками и американской проймой цвета топленого молока. А вот ее дочка Анджелина надела шортики и топ из пайеток.