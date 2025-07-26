Собчак в образе "зебры", Слава – с Чебурашками, Бузова - Мэрилин Монро : самые яркие наряды недели

Самым масштабным событием уходящей недели, безусловно, стал фестиваль VK Fest. Более того, он вошел в книгу рекордов России, собрав самое большое количество артистов – 295 человек.
В этом году мероприятие прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. И звезды-участники события делали все, чтобы запомниться зрителям, и журналистам.
Как видно, наряды они выбирали с чувством, с толком, с расстановкой. Но давайте остановимся на образах звездных женщин только в столице…
Ксения Собчак – в полоску, Виктория Боня в обтягивающем платье
Ведущая Ксения Собчак решила всех удивить нарядом "зебры". По крайней мере, ее блузка в черно-белую полоску говорила как раз об этом.
И, видимо, Ксения с намеком сделала фалды, развевающиеся в области живота. Вероятно, так она троллит тех, кто периодически подозревает ее в беременности. В ушах у ведущей – красивые акцентные украшения.
Виктория Боня предстала перед аудиторией в обтягивающем платье с драпировками и американской проймой цвета топленого молока. А вот ее дочка Анджелина надела шортики и топ из пайеток.
Ксения Собчак с Викторией Боней и ее дочкой Анджелиной. Фото: пресс-служба VK Fest
Ирина Дубцова поставила на черное
Ирина Дубцова и ее сын Артем вышли на синюю дорожку в тотальном черном. Но такой выбор не всегда решит все проблемы.
Все-таки когда надеваешь черное, нужно оставлять открытыми какие-то участки тела, чего Ирина не сделала…
Ирина Дубцова с сыном Артемом. Фото: пресс-служба VK Fest
Элегантная Симона
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова для выхода на VK Fest выбрала элегантное сдержанное платье прямого кроя оттенка карамели. Сверху она надела на себя объемный жакет. Просто не к чему придраться!
Симона Юнусова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Ольга Бузова перевоплотилась в Мэрилин Монро
Ольга Бузова устроила косплей с образом Мэрилин Монро. Как объясняла Ольга, она хотела красиво поздравить участников и гостей VK Fest. Поэтому и выбрала образ знаменитой кинодивы.
"И я вспомнила, как эффектно Мэрилин Монро поздравила президента Америки в этом прекрасном, полуголом платье. Как-то начала прокручивать в голове эту мысль, и все сошлось воедино", - делилась Ольга с журналистами в пресс-центре VK Fest.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Слава с Чебурашками
А вот певица Слава благодаря своей прическе-корзиночке с косами напомнила одного известного политика. Яркую женщину-блондинку, прославившуюся громкими высказываниями.
Слава. Фото: Global Look Press
Артистка надела короткое платье с длинным шлейфом. На руках – высокие черные перчатки. А благодаря ряду Чебурашек певица создала объем в области талии и живота. Видимо, таким образом хотела обратить на себя внимание.
Или же согласилась участвовать в рекламной кампании фильма "Чебурашка-2", который выйдет на экраны уже в начале следующего года.
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