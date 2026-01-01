Смерть на детском утреннике: актриса Ольга Малющева ушла из жизни в Новый год

Накануне Нового года в Армавирском театре драмы и комедии произошла трагедия. Во время детского праздничного спектакля 29 декабря внезапно умерла 52-летняя актриса Ольга Малющева известная публике по многим работам, включая роль в спектакле "Любовь и голуби".

Как актриса Ольга Малющева умерла прямо на рабочем месте

Ольга приехала на утренник и уже чувствовала себя очень плохо. Прибывшие на место врачи не смогли ей помочь. Смерть актрисы наступила прямо на рабочем месте.

Как рассказала рассказала aif.ru коллега Малющевой, актриса Жанна Стремянова, 29 декабря в десять утра актеры должны были выйти на сцену в детской сказке. Ольга приехала с опозданием. И было видно, что она нездорова. Однако, несмотря на тяжелое самочувствие, актриса надеялась встретиться со своим зрителем.

"Сделали срочную замену актрисы. Ольге вызвали скорую помощь. Когда пришла на работу на следующий день, узнала, что ее больше нет", — рассказала Жанна Стремянова.

Несмотря на оперативный вызов врачей, жизнь артистки спасти не удалось. Коллеги назвали причину трагедии — внезапный инсульт. Жанна Стремянова рассказала, что после вызова скорой наступил шок: на следующий день они узнали о смерти Ольги Малющевой.

Это стало тяжелым ударом для театрального сообщества, ведь еще вчера она была полна сил и строила планы.

"Для всех нас это огромная потеря" — добавила Стремянова.

Она охарактеризовала Малющеву как очень отзывчивого и увлеченного профессией человека, который полностью жил театром и ответственно относился к воплощению любой роли. Слова Жанны Стремяновой подтверждает биография Ольги.

Чем известна актриса Ольга Малющева

Более пятнадцати лет Ольга Малющева посвятила Армавирскому театру драмы и комедии, став одной из основных актрис его труппы. За это время она создала целую галерею ярких сценических образов.

Хотя многие знают ее по роли в "Любви и голубях", ее творческое наследие включает главные роли в спектаклях "Свадьба Кречинского" "Женитьба", "Вишневый сад", "Мертвые души" и многих других постановках.

Также Ольга снималась в кино. У нее есть опыт работы с иностранными кинематографистами.

В 1999 году актриса приняла участие в съемках китайского фильма шанхайской киностудии "В Сибирском изгнании".

Ее уход — это тяжелая утрата не только для семьи, друзей и театральных коллег, но и для всех зрителей, высоко ценивших ее талант. Трагедия произошла в разгар новогодних праздников, что делает потерю особенно горькой.

Вся жизнь актрисы была отдана сцене, и ушла она, готовясь в очередной раз выйти к публике — на этот раз, чтобы подарить детям праздник.

Светлая память талантливой актрисе!