Смерть любимого и тайна дочери: что скрывает звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова

В биографии актрисы было две большие любви, и обе закончились трагически. Первый серьезный роман случился у Мельниковой еще в юности. Ее избранником стал Томаз Гвишиани — мужчина, старше актрисы на 22 года, который также приходился однокурсником ее матери. Несмотря на разницу в возрасте, родители одобрили выбор дочери.

«На сегодняшний день никто не знает, от чего. За неделю до смерти я была у него в больнице. Благодаря Томазу я узнала, что такое, когда тебя любят, когда любишь ты», — вспоминала Мельникова.

Свадьба была назначена сразу после совершеннолетия Анастасии, однако Томаз скончался за месяц до торжества. Пережить это горе артистке было настолько сложно, что она приняла решение уйти в монастырь, от которого ее отговорил священник.

Брак по расчету и возвращение на сцену

Спустя время Мельникова вышла замуж за кинопродюсера Вячеслава Тельнова. Однако семейная жизнь складывалась непросто. Супруг настоял на том, чтобы актриса оставила карьеру и посвятила себя дому, что привело ее к глубокой депрессии и проблемам со здоровьем.

В одном из интервью Мельникова призналась, что именно расставание с мужем спасло ее творческую судьбу.

«Скажу кощунственную вещь, но я невероятно благодарна мужу, что через 10 лет брака он ушел. Я бы не бросила его никогда, не решилась на это. И, может, стала бы несчастным человеком, потому что не состоялась бы в профессии. А так и у мужа сложилось все удачно, и у меня», — делилась звезда сериала.

Рождение дочери и тайна отцовства

В 2002 году у Анастасии родилась дочь Мария. Артистка до сих пор держит в секрете имя отца девочки.

«Не считаю возможным об этом говорить — настолько оберегаю личное пространство Маши, что хочу защитить и его. Кроме него все знают три человека — моя мама, дочь и я», — объясняет Мельникова.

По словам звезды, она долгое время не решалась вступать в повторный брак именно ради воспитания дочери, чтобы уберечь ее от лишнего внимания и возможного стресса. В доме актрисы, где прошло детство Марии, царила творческая атмосфера — Анастасия даже устраивала для дочери и ее друзей новогодние праздники.

Последний шанс на счастье

Уже будучи состоявшейся актрисой и мамой, Мельникова встретила мужчину по имени Сергей. Как рассказала сама актриса, они были знакомы 12 лет, но оба состояли в отношениях. Когда они наконец воссоединились, Сергей сразу предупредил: никаких «просто встреч» не будет, только семья. Возлюбленный был старше Анастасии на 17 лет.

Пара подала заявление в ЗАГС, было куплено свадебное платье. Но и эта попытка обрести личное счастье трагически оборвалась — мужчина скончался за несколько месяцев до предполагаемой свадьбы. По словам Мельниковой, причиной стала внезапная остановка сердца. Он прошел полное медицинское обследование, которое показало идеальные результаты, и его уход стал для актрисы шоком.

Жизнь сегодня: театр, политика и борьба с недугом

Сегодня Анастасии Мельниковой 57 лет. Она продолжает службу в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, занимается благотворительностью и ведет активную политическую деятельность. С 2011 года актриса является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В последние годы пресса активно обсуждает изменения во внешности артистки. Анастасия борется с серьезным заболеванием (по некоторым данным, связанным с гормональным дисбалансом), из-за которого ее вес нестабилен. Актриса перенесла несколько операций и курсы гормональной терапии. Несмотря на все трудности, она продолжает выходить на сцену и находить в этом силы жить.

Главной опорой для нее остается дочь Мария, которая уже сама пробует силы в кинематографе. По настоянию матери, девушка пока не спешит покидать родительский дом ради отдельной квартиры, которую Анастасия приобрела для нее в центре Санкт-Петербурга.