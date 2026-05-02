Слезы «доярки из Хацапетовки»: как Евгения Осипова топила горе в бутылке

С начала 2025 года актриса полностью отказалась от спиртного, стала играть сразу в нескольких антрепризных спектаклях. Она наконец-то отпустила обиду на бывшего мужа, который никак не участвует в жизни детей. Евгения обновила гардероб, подстриглась, немного похудела, стала давать интервью, посещать с детьми премьеры.

«Живу в полной гармонии с собой, - еще недавно рассказывала актриса. - Скинула 15 кг, хотя ем все то же самое. Просто из-за того, что перестала жить в стрессе, и моя жизнь нормализовалась, вес стал сам потихоньку падать. Дети стали взрослеть, больше понимать. Я абсолютно уверена в них. Рада ролям, которые играю».

В прошлом году Евгения Осипова ради подработки участвовала в телешоу «Звезды под капельницей» 18+, где звезды с помощью специалистов избавлялись от вредных привычек. Она не постеснялась признать на всю страну свою алкогольную зависимость - правда, до финала не дотерпела: ушла со съемок, так как не могла надолго оставлять детей, плюс надо было работать. В эфире это нужно было как-то подать - актриса после вечеринки с безалкогольными коктейлями у бассейна заявила: «Я не могу найти в себе ресурсы для общения, у меня нет сил ни отбрехиваться, ни веселиться, ни что-то объяснять».

Казалось, что жизнь «доярки из Хацапетовки» наладилась. Но в этом апреле пришла тревожная новость: Евгению Осипову убрали из антрепризного спектакля, где она играла чаще всего. Якобы актриса не пришла на работу из-за проблем с алкоголем. Осипова опровергла эту информацию, сообщив, что предупредила продюсера компании о проблемах со здоровьем за день до спектакля. А в день постановки ее и вовсе госпитализировали по скорой. У Осиповой заподозрили микроинсульт: «Мне вызвали скорую из-за высокого давления, я оказалась в больнице из-за сосудистых проблем. Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену».

Осипову выписали, микроинсульт не подтвердился, прописали таблетки. В ее графике остались другие антрепризные спектакли, плюс Евгения ищет дополнительную работу. Тонуть в алкогольной пучине она больше не хочет. А за то, что увела чужого мужа из семьи, она заплатила сполна.