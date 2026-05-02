Слезы «доярки из Хацапетовки»: как Евгения Осипова топила горе в бутылке

Ровно 20 лет назад актриса Евгения Осипова проснулась знаменитой. После выхода сериала «Доярка из Хацапетовки» 12+, где актриса сыграла главную роль, режиссеры и продюсеры забрасывали ее предложениями. Романтическая история про Золушку из провинции была очень популярна - ее посмотрело более трети телезрителей страны. Все пророчили Осиповой головокружительную карьеру. Но этого не случилось.
Увела чужого мужа, а он ее предал
Анатолий Симченко казался ей надежным и любящим. А он ушел из семьи, едва начались проблемы. Фото: личный архив Евгении Осиповой
Хрупкая блондинка Женя Осипова сниматься начала на последних курсах ГИТИСа. К моменту получения диплома благодаря сериалу «Доярка из Хацапетовки» она была уже популярной артисткой. Через пару лет на съемках сериала «Башня» 18+ у Осиповой начался роман с кинооператором проекта Анатолием Симченко, он был женат. Ради романа с Евгенией мужчина бросил жену с маленьким сыном и переехал к Осиповой. Они поженились. В семье родилось двое детей - сын Максим в 2012 году и дочь София в 2015-м. Поначалу жили дружно, семью обеспечивала Осипова, которая снималась и очень много играла в антрепризах, так как на «доярку из Хацапетовки» народ шел. В декрете сидела по пять месяцев. Женя купила мужу иномарку, оплачивала отпуска, в том числе с его ребенком от первого брака.
Когда сыну актрисы Максиму исполнилось 9 лет, у мальчика диагностировали сахарный диабет первого типа. Диагноз поставили не сразу, поэтому несколько раз мальчик попадал в реанимацию. Тогда у Жени на фоне переживаний и стресса случилась депрессия, потом гормональный сбой. Актриса заметно располнела. Осипова лежала с сыном в больнице, потом училась вместе с сыном жить по правилам диабетиков - контролировать уровень глюкозы, питаться по-новому, принимать лекарства. Состояние ребенка стабилизировалось.
А муж... ушел к другой женщине, которая моложе его на 17 лет. Развод официально оформили после 12 лет брака. Актриса тогда впала в депрессию, ходила к психологу. Были уже не только гормональные, но и нервные срывы. После 2021 года Осипову практически перестали звать сниматься - сначала из-за лишнего веса (при росте 167 см стала весить почти 80 кг), потом пошли слухи, что она выпивает. Вскоре выяснилось, что это далеко не слухи.
Ради детей начала с чистого листа
Дети - это ее свет. Фото: личный архив Евгении Осиповой.
С начала 2025 года актриса полностью отказалась от спиртного, стала играть сразу в нескольких антрепризных спектаклях. Она наконец-то отпустила обиду на бывшего мужа, который никак не участвует в жизни детей. Евгения обновила гардероб, подстриглась, немного похудела, стала давать интервью, посещать с детьми премьеры.
«Живу в полной гармонии с собой, - еще недавно рассказывала актриса. - Скинула 15 кг, хотя ем все то же самое. Просто из-за того, что перестала жить в стрессе, и моя жизнь нормализовалась, вес стал сам потихоньку падать. Дети стали взрослеть, больше понимать. Я абсолютно уверена в них. Рада ролям, которые играю».
В прошлом году Евгения Осипова ради подработки участвовала в телешоу «Звезды под капельницей» 18+, где звезды с помощью специалистов избавлялись от вредных привычек. Она не постеснялась признать на всю страну свою алкогольную зависимость - правда, до финала не дотерпела: ушла со съемок, так как не могла надолго оставлять детей, плюс надо было работать. В эфире это нужно было как-то подать - актриса после вечеринки с безалкогольными коктейлями у бассейна заявила: «Я не могу найти в себе ресурсы для общения, у меня нет сил ни отбрехиваться, ни веселиться, ни что-то объяснять».
Казалось, что жизнь «доярки из Хацапетовки» наладилась. Но в этом апреле пришла тревожная новость: Евгению Осипову убрали из антрепризного спектакля, где она играла чаще всего. Якобы актриса не пришла на работу из-за проблем с алкоголем. Осипова опровергла эту информацию, сообщив, что предупредила продюсера компании о проблемах со здоровьем за день до спектакля. А в день постановки ее и вовсе госпитализировали по скорой. У Осиповой заподозрили микроинсульт: «Мне вызвали скорую из-за высокого давления, я оказалась в больнице из-за сосудистых проблем. Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену».
Осипову выписали, микроинсульт не подтвердился, прописали таблетки. В ее графике остались другие антрепризные спектакли, плюс Евгения ищет дополнительную работу. Тонуть в алкогольной пучине она больше не хочет. А за то, что увела чужого мужа из семьи, она заплатила сполна.