Сколько зарабатывает Анна Нетребко и кем хочет стать ее сын

18 сентября свой день рождения празднует оперная дива Анна Нетребко. Певице исполнятся 54 года. Но выглядит она значительно моложе своих лет.

О чем Анна Нетребко рассказывает в своих соцсетях

В прошлом году артистка развелась со своим мужем, коллегой по цеху Юсифом Эйвазовым. И, похоже, пока не нашла ему замену. По крайней мере, следов мужчины в соцсетях Анны нет. Пока нет! Либо же она тщательно скрывает своего избранника.

Но видно, что Анна Нетребко вполне довольна жизнью. На своей странице в соцсетях артистка показывает, как репетирует, гуляет по улицам Вены, посещает музеи и признается, что искусство является ее вдохновением.

Кстати, недавно Анна публиковала дерзкое фото в бордовой рубашке, едва прикрывающей пупок, и белой короткой юбке. На лице — темные очки, волосы забраны в две косички, как у хулиганистой девчонки. Скорее всего, Анна Нетребко считает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.