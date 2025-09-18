Сколько зарабатывает Анна Нетребко и кем хочет стать ее сын

18 сентября свой день рождения празднует оперная дива Анна Нетребко. Певице исполнятся 54 года. Но выглядит она значительно моложе своих лет.
О чем Анна Нетребко рассказывает в своих соцсетях
В прошлом году артистка развелась со своим мужем, коллегой по цеху Юсифом Эйвазовым. И, похоже, пока не нашла ему замену. По крайней мере, следов мужчины в соцсетях Анны нет. Пока нет! Либо же она тщательно скрывает своего избранника.
Но видно, что Анна Нетребко вполне довольна жизнью. На своей странице в соцсетях артистка показывает, как репетирует, гуляет по улицам Вены, посещает музеи и признается, что искусство является ее вдохновением.
Кстати, недавно Анна публиковала дерзкое фото в бордовой рубашке, едва прикрывающей пупок, и белой короткой юбке. На лице — темные очки, волосы забраны в две косички, как у хулиганистой девчонки. Скорее всего, Анна Нетребко считает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
Анна Нетребко. Фото: соцсети певицы
Кем хочет стать ее сын Тьяго
Компанию Анне на многих фотографиях составляет сын Тьяго от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. Когда мальчику было три года, ему поставили диагноз: аутизм. Анна обивала пороги клиник, искала врачей, занималась развитием сына. Когда в ее жизни появился Юсиф Эйвазов, он тоже принимал непосредственное участие в воспитании Тьяго.
И вот он вырос и превратился в симпатичного 17-летнего парня, ничем не отличающегося от своих сверстников. Тьяго владеет двумя языками: английским и русским. Он активно интересуется живописью и, возможно, выберет стезю художника.
Анна Нетребко и Тьяго. Фото: соцсети певицы
Сколько зарабатывает Анна Нетребко
У Анны все хорошо и на творческом поприще. Так, она продолжает успешно выступать на ведущих европейских сценах, включая знаменитый миланский театр Ла Скала.
Месяц назад музыкальный критик Сергей Дворцов высказал предположение, что Нетребко поет не только для театральной публики, но и для нуворишей. По его оценкам, ее заработки после переезда за границу существенно увеличились.
По данным Дворцова, за одно выступление звезда оперы получает гонорар от 8 до 10 миллионов рублей. Причем эта сумма считается минимальной.
Основную часть доходов артистка имеет от частных выступлений для состоятельных российских бизнесменов. По сведениям Дворцова, спрос на ее выступления среди VIP-клиентов оставался высоким как во время проживания в России, так и после переезда за границу.