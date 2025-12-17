Сколько стоит обучение в английском колледже, где учится старший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, и на каких инструментах играет средний ребенок пары

Недавно певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками кадрами, как она чистит мандаринки для детей.

При этом наши добрые люди не порадовались теплу и семейному уюту, царящему в доме артистки и ее мужа — певца Валерия Меладзе. А в комментариях захейтили Альбину из-за торчащей на ноге косточки. И конечно, посоветовали больше времени уделять уходу за ногами.

Но Джанабаева, вероятно, мало обращает внимания на опусы недоброжелателей. Ее больше волнуют собственные дети, которых они с Валерием Меладзе все же стараются ограждать от излишнего внимания общественности.

Но иногда делают и исключения для подписчиков. Тем более что звездным родителям действительно есть чем гордиться.

Сын Константин

Больше всего внимания привлекает старший сын пары — 21-летний Константин. Он родился в 2004 году, когда Валерий Меладзе еще не расторг брак с первой супругой, Ириной, но уже несколько лет встречался с Альбиной Джанабаевой. Тогда на расспросы любопытных коллег Альбина отвечала, что родила от некоего музыканта.

Константин целенаправленно дистанцируется от мира гламура. Он не стремится к публичности, а в своих соцсетях демонстрирует не личную жизнь, а увлечение дизайном и искусством.

Местом учебы Константина стал лондонский Центральный колледж искусства и дизайна Святого Мартина — культовый европейский вуз, выпустивший плеяду звезд мира моды. Так, там обучались Джон Гальяно, Стелла Маккартни и Александр Маккуин.