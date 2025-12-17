Сколько стоит обучение в английском колледже, где учится старший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, и на каких инструментах играет средний ребенок пары

Недавно певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками кадрами, как она чистит мандаринки для детей.
При этом наши добрые люди не порадовались теплу и семейному уюту, царящему в доме артистки и ее мужа — певца Валерия Меладзе. А в комментариях захейтили Альбину из-за торчащей на ноге косточки. И конечно, посоветовали больше времени уделять уходу за ногами.
Но Джанабаева, вероятно, мало обращает внимания на опусы недоброжелателей. Ее больше волнуют собственные дети, которых они с Валерием Меладзе все же стараются ограждать от излишнего внимания общественности.
Но иногда делают и исключения для подписчиков. Тем более что звездным родителям действительно есть чем гордиться.
Сын Константин
Больше всего внимания привлекает старший сын пары — 21-летний Константин. Он родился в 2004 году, когда Валерий Меладзе еще не расторг брак с первой супругой, Ириной, но уже несколько лет встречался с Альбиной Джанабаевой. Тогда на расспросы любопытных коллег Альбина отвечала, что родила от некоего музыканта.
Константин целенаправленно дистанцируется от мира гламура. Он не стремится к публичности, а в своих соцсетях демонстрирует не личную жизнь, а увлечение дизайном и искусством.
Местом учебы Константина стал лондонский Центральный колледж искусства и дизайна Святого Мартина — культовый европейский вуз, выпустивший плеяду звезд мира моды. Так, там обучались Джон Гальяно, Стелла Маккартни и Александр Маккуин.
Константин. Фото: соцсети
Несмотря на высокую стоимость обучения (от 2,6 млн рублей в год), вопрос финансирования для него, очевидно, решен благодаря родительской помощи.
Константин не распространяется о личном, а в своем блоге, который ведет на английском, создает визуальную хронику творчества. Здесь его эскизы, инсталляции и конструкции, а также фотографии, запечатлевшие процесс работы.
Родные поддерживают Константина во всех начинаниях.
Сын Лука
Но если старший сын известной пары избегает публичности, то младший сын, Лука, демонстрирует свои артистический таланты. Так, он вышел на сцену уже в десять лет. Лука принимал участие в концерте Валерия Меладзе в Испании.
Как отмечает сама Альбина Джанабаева, интерес к музыке у сына проявился рано. Сначала он увлекся барабанами, а позже научился играть на гитаре, бас-гитаре, саксофоне и кларнете.
Альбина Джанабаева и Лука. Фото: соцсети
В своем блоге Альбина рассказала, что идея совместного выступления исходила от самого Валерия. И Лука с радостью принял это предложение. Певица призналась, что выступление двух самых близких для нее мужчин вызвало у нее сильные эмоции.
"Я с волнением наблюдала за их выступлением. Это был очень личный момент", — отметила Альбина.
Дочь Агата
В семье также растет младшая дочь, Агата, родившаяся в 2021 году. Альбина Джанабаева изредка размещает ее фотографии в социальных сетях, но старается реже показывать лицо девочки.
Альбина Джанабаева с дочерью Агатой. Фото: соцсети
Агата — прирожденная артистка. Она знает много сказок, любит выступать на публике и с удовольствием участвует в маминых блогах.
Поклонники Валерия Меладзе прочат девочке большое будущее на сцене, веря, что она пойдет по творческому пути своего знаменитого отца.
А вам нравятся эта пара? Делитесь в комментариях!